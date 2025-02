Los secretos del Puerto de Shanghái, el coloso del comercio internacional donde reina la automatización

Echa un vistazo a tu alrededor. La pantalla que estás mirando, la ropa que llevas puesta o incluso tu cafetera probablemente hayan cruzado el océano en un contenedor antes de llegar a ti. No es una simple suposición al azar. Alrededor del 80% de las mercancías viajan en barco, lo que convierte al transporte marítimo en la columna vertebral del comercio mundial. Sin esta maquinaria funcionando con precisión, conseguir muchas de las cosas que usamos cada día sería poco menos que una odisea.

Una pieza clave de este sistema son los puertos marítimos. Estamos hablando de los centros neurálgicos que no solo reciben y despachan millones de contenedores al año, sino que también coordinan una logística milimétrica que permite que los bienes circulen con fluidez entre continentes. No es ningún secreto que este mundo está en constante movimiento, pero hay un título que hace tiempo no cambia de manos: el Puerto de Shanghái lleva siendo el más activo del mundo desde hace 14 años.

El Puerto de Shanghái también es una megaciudad portuaria

Después de mucho tiempo, en 2024 el Puerto de Shanghái se convirtió en el primero del mundo en manejar más de 50 millones de TEU en un solo año. Y cuando hablamos de TEU, nos referimos a la unidad estándar de contenedor de 20 pies (6,1 metros) de largo. Este puerto no comenzó su ascenso al trono ayer. Uno de sus primeros grandes logros ocurrió en 1994, cuando superó por primera vez el millón de TEU. Desde entonces, su rendimiento ha crecido exponencialmente, multiplicándose por 50 en tres décadas.

No caben dudas de que esta realidad está directamente relacionada con el músculo industrial de China, que se ha consolidado como la mayor potencia manufacturera del mundo, y con el espíritu del gigante asiático por desarrollar obras ambiciosas. El Puerto de Shanghái no ha dejado de evolucionar durante las últimas décadas. Las terminales automatizadas han ido ganando terreno para mejorar la eficiencia y la seguridad de manera drástica. Trabajan menos personas y todo se hace mucho más rápido.

El puerto cuenta con terminales completamente automatizadas donde tareas como la descarga de mercancías, el apilamiento y la salida son controladas por el “cerebro” del sistema de gestión. Sun Jinyu, uno de los líderes de la terminal de Shangdong, contaba en 2021 que las grúas necesitaban en el pasado unos 108 operadores, pero la automatización había permitido realizar las mismas tareas con solo 7 operadores. Y, por su eso fuera poco, la mayoría del trabajo se realizaba a través de operación remota.

Pero una infraestructura impresionante no sería suficiente sin lazos estratégicos. El Puerto de Shanghái comenzó a manejar contenedores en la década de 1970 y no fue hasta 1978 que abrió su primera ruta internacional, una que unía China con Australia. En la actualidad se enlaza con casi 350 rutas internacionales, conectando más de 700 puertos en más de 200 países y regiones del mundo. A nivel interno, también dispone de 22 puertos distribuidos por diversas provincias chinas, consolidando su papel como un nodo clave en el comercio global.

Imágenes | Shanghai International Port (1, 2, 3) | Reb42

En Xataka | Los submarinos chinos son auténticas jaulas de grillos: una nueva generación promete cambiar las reglas del juego