El día en que la fuente por defecto de Microsoft Word derrocó a todo un primer ministro

Las fuentes tipográficas también son capaces de derrocar gobiernos y mandar presidentes a prisión. La semana pasada, el ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif fue condenado a 10 años de cárcel por corrupción, en un caso en el que la fuente por defecto de Word ayudó a descubrir sus intentos para tapar sus corruptelas fabricando documentos.

Todo empezó con la filtración de los papeles de Panamá, en los que se desveló que la hija del por aquel entonces primer ministro eran propietaria de varias sociedades 'offshore' con las que adquirió inmuebles de lujo en Londres. Ella lo intentó tapar creando un documento falso, con tan mala suerte que utilizaron una fuente que aún no existía en el año en el que lo fecharon.

Según los documentos, la compra de los inmuebles de lujo se realizó entre entre 1993 y 1996. Teniendo en cuenta que Nawaz Sharif también había estado gobernando entre 1990 y 1993 y entre 1997 y 1999, la oposición empezó a asegurar que el dinero que se había manejado en aquellas operaciones, hasta 13,8 millones de dólares, provenía de supuestos casos de corrupción ocurridos en los gobiernos de Sharif en los años noventa, y se inició una investigación judicial.

En un intento de quitarse de encima su responsabilidad, Maryam Nawaz Sharif, la hija del presidente que aparecía vinculada a las 'offshore', presentó unos documentos alegando que se había desvinculado de ellas hacía una década. Sin embargo, al pensar que podría haber sido fabricado, el Tribunal Superior de Pakistán ordenó un análisis forense de los documentos aportados.

