La GoPro HERO (2018) parece estar "capada" por software, un cambio de firmware la convierte en GoPro HERO5 Black

La GoPro HERO (2018) es la cámara de acción más asequible de la marca ahora mismo, también la más escueta en especificaciones. Por unos 100 euros más, podemos conseguir la GoPro HERO5 Black, que mejora en características y funciones. Pero, ¿y si un simple cambio de software le permitiese a la GoPro HERO (2018) grabar en 4K y contar con GPS?

En los últimos meses han circulado por la red diferentes experiencias de usuarios de la GoPro HERO (2018) que han conseguido modificarle el firmware interno. Con esta modificación han podido "desbloquear" funciones de la cámara que parece ser que están limitadas por software y no por hardware. En otras palabras, la GoPro HERO5 Black y la GoPro HERO (2018) pueden estar compartiendo el mismo hardware, a pesar de que la primera cueste algo más de 100 euros extra.

La GoPro HERO (2018) tiene un precio oficial de 219 euros. A cambio nos ofrece una cámara de 10MP para las fotografías, con ráfagas de 10 fps. En cuanto a vídeo, los graba en 1080p a 60 fps. Por su parte la GoPro HERO5 Black cuenta con una cámara de 12MP y capaz de grabar vídeos en 4K de resolución a 30 fps. Su precio asciende a 329 euros. Los 110 euros extra se pueden justificar por unos componentes más potentes. Sin embargo, los componentes prácticamente son iguales según indican usuarios en Reddit y medios que han realizado el proceso.

¿Están forzando los usuarios que han modificado la GoPro HERO (2018) el hardware para que de más de sí? No parece ser el caso, según los análisis hechos por Hypoxic, el procesador no sufre overclocking con el nuevo firmware. Tras el proceso, indican desde Hypoxic que tampoco están apareciendo problemas de compatibilidad en el resto de funciones: la conectividad con el teléfono es correcta, los accesorios no presentan problemas, el GPS es preciso.

A pesar de las ventajas que pueda suponer realizar este hack, no es para nada recomendable. Estaríamos incumpliendo la garantía y normas del fabricante. Sí, podemos hacer lo que queramos con los dispositivos comprados, pero a la larga puede presentar problemas. Es un proceso sin soporte técnico y sin una documentación sólida que lo respalde.

Reducir el precio limitando especificaciones

De ser cierto, el factor diferencial entre las dos cámaras sería simplemente el software, que no mejora, sino que limita. Ético o no, GoPro tiene sus razones y a fin de cuentas venden un producto en conjunto (hardware y software). Lo interesante sería poder adquirir la cámara y tener la opción para actualizarla con previo pago, como hace Tesla con algunos de sus automóviles por ejemplo.

¿Por qué sigue esta estrategia GoPro? Hay que tener en cuenta que de momento no hay nada confirmado, ni siquiera que las dos cámaras sean iguales por dentro. Aunque lo cierto es que se trata de una estrategia comprensible. A veces sale más barato usar un mismo componente más potente que fabricar varios distintos. También puede ser una forma para GoPro de darle salida al stock de componentes en stock de la GoPro HERO5. Pero en todo caso, no se conoce las razones oficiales por las que GoPro puede estar siguiendo este camino.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con GoPro, de momento no hay ninguna respuesta oficial al respecto.

Vía | @jcfmunoz

