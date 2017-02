Menores mal considerados nativos digitales y profesores atrapados por la política: así se enseña privacidad y seguridad en España

Ciberbulling, contraseñas inseguras, identidad digital, privacidad en redes sociales ... ¿quedan estos temas recogidos en las leyes educativas en España? ¿En qué cursos se habla de ello? ¿Están preparados los profesores? Hemos hablado con profesores, expertos y editoriales para comprobar la realidad de la enseñanza de la privacidad y seguridad en internet en España. Así está la situación en la actualidad.

Quién enseña y dónde privacidad y seguridad en internet

Juan García (Blogoff) es director de Vakarian Formación, empresa especializada en alfabetización digital a través de las formación. Pocos como él conocen la realidad de la enseñanza de privacidad y seguridad en internet en niños, profesores y familias. Como especialista en formación en TIC y gestión de Identidad Digital le avalan miles de charlas y cursos a toda la comunidad y niveles.

Lo habitual en temas de privacidad y seguridad en internet es que la formación e implicación quede del lado del profesor a nivel particular y casi aislado

Juan García nos cuenta que actualmente lo habitual es que la formación en materia de seguridad y privacidad en internet se deje a terceros, principalmente mediante agentes externos como la Policía (a través del Plan Director), la Guardia Civil o voluntariado.

"La competencia digital es una competencia transversal en la educación. Esto es, sin existir una asignatura específica para ello se entiende que los alumnos deberían adquirirla con el paso de los cursos y por lo tanto queda totalmente de lado de los profesores el grado de implicación digital. Teniendo en cuenta que la profesión docente está muy poco valorada en España, pedirles implicación más allá de sus funciones se me antoja un poco osado y el resultado final es que se "externaliza" esta formación a través de charlas puntuales o actividades extraescolares"

Esa falta de horas y materias que, de forma reglada, se ocupan de la educación sobre privacidad y seguridad en Internet, tendría una posible salida no solo de forma transversal, que no es algo que se haga apenas actualmente, sino por medio de tutorías o materias como Valores Éticos. Así lo considera Antonio Gómez. Este profesor de Tecnología en el IES Eduardo Valencia, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y estuvo a cargo de una plataforma dedicada a la formación y prevención de riesgos en el uso de TIC dirigida a toda la comunidad educativa.

En el tríptico del Plan Director, tanto Internet como las redes sociales comparten "cartel" con temas de drogas, violencia de género, acoso escolar o bandas violentas

"Yo creo que el mejor enfoque de este problema sería no tanto dedicarle bloques de contenidos específicos en una u otra materia, sino incluirlo en determinadas experiencias educativas a modo complementario, como algo inseparable de otras esferas del aprendizaje. En materias como Filosofía o Valores Éticos se habla de valores como el respeto a los demás o el derecho a la dignidad y a la libertad de expresión. En esos casos se pueden tomar como casos prácticos la difusión de videos sin permiso, o el acoso vía redes sociales"

Tecnología: una de las maltratadas en la LOMCE

Si en el tríptico del Plan Director de la Policía Nacional ya hay pistas del enfoque que a internet y las redes sociales se da en muchos casos desde las administraciones (o al menos lo que se lleva más protagonismo), y que al final es lo que traspasa hasta llegar a padres e incluso alumnos, no os sorprendáis. Las iniciativas contrarias a esta idea escasean.

"Casi todas las campañas institucionales suelen ir enfocadas al tema del ciberacoso, grooming, acceso a contenidos inapropiados,... pero por ejemplo, el INCIBE, para celebrar el 7 de febrero el Día de la Internet Segura convocó un concurso para realizar un vídeo con el lema “CyberSecurity Mannequin Challenge: Unidos por una Internet más segura” para centros de secundaria y el curso pasado también organizó el concurso Cybercamp. Poco a poco aparecen iniciativas de este tipo"

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes ...

Posteriormente, en el desarrollo de esos elementos transversales, sí que las TIC tienen un lugar destacado, y es uno de los objetivos de la educación secundaria obligatoria:

"Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación"

Sin embargo, a nivel de cursos y materias, en España la seguridad y privacidad en internet, pese a que tiene que tratarse de forma transversal, actualmente apenas está recogido por algunos estándares de aprendizaje de la materia de Tecnología. Jorge Gómez, profesor de tecnología e informática en la ESO en el IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, nos resume la situación de la materia.

"La LOMCE nos ha dado una de cal y otra de arena, por una lado elimina horas de la materia de Tecnología, que es una materia común a todos los alumnos y donde se tratan estos temas, pero por otro introduce la materia optativa de TIC también en segundo de Bachillerato, ya estaba en primero y en 4º de la ESO, con nuevos contenidos de programación, desarrollo web, ...y también los temas de privacidad y seguridad. Aún así considero que siempre vamos un paso por detrás, ahora empezamos a usar la nube para almacenar nuestros datos o trabajar online, pero paralelamente no les advertimos de que tener toda esa información no es privada. Todos los alumnos al acabar la educación secundaria deberían proteger sus datos y realmente controlar que información comparten y cual no"

En el primer ciclo de la ESO todo se limita a un estándar de aprendizaje: 2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

Los principales contenidos sobre seguridad y privacidad en internet quedan recogidos en varios bloques de la materia TIC, la cual solo se oferta como optativa para alumnos de 4ESO

Lo más destacado hay que buscarlo en cuarto de la ESO, donde Tecnologías de la Información y la Comunicación es una de las optativas entre las que debe escoger el alumno al llegar a dicho curso. Los contenidos relacionados con la seguridad y privacidad están repartidos en los bloques de internet y redes sociales (Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas), seguridad informática (Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información) y sobre todo en llamado Ética y estética en la interacción en red, con criterios de evaluación como Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red o Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable.

La formación de los profesores: atrapados por la política

Juan García no duda en reconocer el complejo y duro trabajo actual de los profesores. Él imparte cursos, con los de ciberconvivencia muy demandados en los últimos tiempos, y la respuesta es fantástica. Pero al llegar a sus aulas se topan de bruces con la política. Ya no se trata solamente de que, como nos cuenta Antonio Gómez, "todavía estamos intentando averiguar cómo se implanta la actual legislación educativa", sino de que el miedo hace que muchas de las aplicaciones de moda, las que usan los menores, y sobre las que debería de hablarse, están bloqueadas.

"Yo puedo impartir un curso de 10 horas sobre YouTube a un profesor pero probablemente cuando llegue a su centro escolar tenga instalado un filtro o proxy que no le deje acceder. Incluso si intenta hacer algo creativo en esa plataforma muchos se llevarán las manos a la cabeza en una revisión 2.0 del Club de los Poetas Muertos. En esta situación se manejan muy bien los comerciales de software educativo. "No te preocupes, déjate de Google, Facebook y Twitter, que yo te voy a dar un entorno superseguro y controlado con las mismas funciones". Las licencias se compran por un dineral y se trata de formar a los docentes en su uso. Sin embargo, cuando los profesores acaban la jornada escolar y los alumnos salen al mercado de trabajo en el mundo no se usa lo del cole sino Google, Facebook y Twitter"

Lo que demandan los profesores no es inalcanzable. En sus charlas a docentes, a Juan García recibe un deseo básico y casi único apoyo que requieren: "recibir información a lo que ellos demandan y no a lo que se les impone y evidentemente más apoyo y respeto por parte de las familias"

"Los profesores lo que intentan es sobrevivir a un trabajo durísimo. Un profesor de Literatura en nuestro país ejerce de psicólogo, de funcionario, de despertador y de cualquier cosa menos de profesor de Literatura. Creo de verdad que hacen todo lo que pueden y en general veo mucho interés por su parte, interés que no veo sin embargo en la mayorías de los padres"

Esa demanda de formación por ahora no tiene excesiva respuesta. Salvo alguna actividad de formación aislada, la mayoría de actividades para profesores que provienen de las administraciones apenas rozan contenidos básicos del uso de las TIC. Y no van destinadas al uso posterior en el aula con los alumnos.

Por parte de las editoriales, algunos proveedores de recursos educativos como aulaPlaneta han dado pasos adelante y están diseñando estrategias para proporcionar a los centros y a los docentes servicios de formación y de acompañamiento permanentes alrededor de los contenidos. En relación con la seguridad y privacidad en Internet, en aulaPlaneta usan sus cursos de Competencia Digital para los docentes, elaborados desde un departamento de formación propio

Al final, la realidad hace que sean los docentes los que elaboren su propio material. La propia web y la publicación de contenidos Creative Commons facilita la tarea. Es el caso de Antonio Gómez.

"Yo elaboro mi propio material y selecciono el de otros compañeros que lo cuelgan por Internet (Dios bendiga a Creative Commons y licencias afines), y sólo actualizar los aspectos que van quedando obsoletos me cuesta mucho trabajo"

Este modo de proceder no es el adecuado. Sin embargo es en lo que uno acaba abocado en temáticas donde el libro de texto no es una opción. Y sobre todo empujado por la propia ley.

"Se espera de la Educación que dé respuesta a un sinfín de problemas que eran impensables hace unos años: el acoso escolar, la multiculturalidad, la educación vial... Todas las legislaciones que he conocido han hecho lo mismo: han estipulado un conjunto de conocimientos a impartir en cada materia, especificando una serie de competencias (u objetivos, o metas... cada ley usa una palabra distinta) que el alumno debe conseguir, pero ninguna especifica qué debe hacer el profesor para conseguirlo. El legislador quiere dejar una norma, pero no conoce el mundo de la Educación, y delega en el profesor/-a la decisión y la responsabilidad de decidir cómo hacerlo"

Al final, todo queda del lado del docente, graduado según su esfuerzo extra.

"Nuestra experiencia, nuestra preparación, el material con el que contamos es tan bueno como las horas de trabajo que vamos echando al asunto en nuestras casas. Nadie nos ha ofrecido formación. El Ministerio de Educación no nos ofrece ningún coach. Nuestra experiencia se desarrolla día a día, clase a clase, con nuestros alumnos, nuestros amigos, nuestras familias, las anécdotas que nos cuentan…"

Charlas de privacidad y seguridad en 2016 donde todavía se habla de Tuenti

Esta demanda de formación es especialmente crítica en un ámbito como las TIC, el cual cambia con muchísima celeridad. Jorge Gómez lo refleja perfectamente al hablar con nosotros: basta observar a los alumnos.

"Los alumnos que vienen usan diferentes redes sociales: de Tuenti se pasó a Facebook, de Facebook a Twitter y de Twitter a Instagram, cada generación tiene su red social, o nuevas aplicaciones de los móviles, cada una con sus peculiaridades, es todo muy dinámico. Lo importante es que sean conscientes de que cada herramienta nueva que usan tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista de la privacidad y seguridad"

Combatir la velocidad a la que los servicios pasan por las pantallas de PCs y smarpthones es sumamente difícil y todo un reto que choca con la realidad de que siempre llevaremos un retraso frente a las amenazas.

"Cuando aparece un nuevo riesgo o comportamiento no deseable en una red social los formadores tenemos que entenderlo, analizarlo y diseñar una acción formativa que dé respuesta. Cuando estamos listos para hablar de él el riesgo ya ha hecho mella. Creo que el problema reside en que muchas de las charlas o talleres están dados por gente que no disfruta de la red y por lo tanto no tiene mayor interés en ver las oportunidades y riesgos de las apps más recientes"

Con la privacidad y seguridad hay un gran problema: siempre llevaremos un retraso frente a las amenazas

Combatir este tema de forma reglada no es nada sencillo. "Ayer" fue el día del acoso o la identidad digital, al que todavía no se da respuesta "hoy", pero ya tenemos amenazas en la cola de espera de una respuesta adecuada. O como apunta Juan García, las propias soluciones propuestas para lo actual son en realidad un peligro.

En las sugerencias de Google, el acoso en redes está por delante del escolar

"A mí personalmente me preocupa mucho el tema de los algoritmos en las redes sociales, capaces de filtrar un pezón pero no un reto peligroso para la salud como el A4 challenge o el Ab Crack. También me inquieta el efecto que tienen los algoritmos y las cámaras de eco en los valores de los menores, la tendencia a darles consejos sobre "sexting seguro" cuando el único sexting seguro es el que no se hace, la banalización de las apuestas deportivas por Internet, el machismo en la red... en general creo que la cantidad de información que hay en las redes sociales y la incapacidad de los menores para curar contenidos exige más que nunca una correcta educación informática, de salud, sexual y emocional"

Cómo se enseña privacidad y seguridad en internet: las claves

Con más o menor apoyo institucional o preparación de los profesores, la temática de seguridad y privacidad en internet es actualmente la estrella de los contenidos relacionados con internet para padres y buena parte de la sociedad. Y hay unas claves para mejorar en su enseñanza en los colegios e institutos.

Más alfabetismo digital y menos nativo

Hay que ver qué daño ha hecho el término nativo digital. Sal a la calle, pregunta y se asociará "nativo digital" con una persona que está plenamente preparada para internet y todo lo que le echen y que incluya una pantalla o tecnología. Juan García, coautor del libro "Los nativos digitales no existen", tiene claro que parte del problema está directamente relacionado con los malentendidos alrededor del nativo digital.

Imagen de una campaña sobre grooming del Gobierno de Paraguay

"Se cae continuamente en el mito del nativo digital: que los menores son competentes en el uso de las TIC por haber crecido con ellas. Una tontería, como pensar que por haber nacido después de que se inventaran los coches uno ya sabe conducir. Mientras acudamos una y otra vez a ese mito los casos de sexting, grooming, ciberacoso y otras desgracias seguirán saltando de red social en red social. Lo preciso y justo sería hablar de alfabetismo digital. Pero pese a lo elegante que suena y lo claro que queda en el BOE todo lo relacionado con la competencia digital, al final, "en algunos centros se sigue viendo todo lo digital como algo puramente ocioso"

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad

Por suerte, los profesores notan una concienciación cada vez mayor en toda la comunidad, desde alumnos a padres y profesores. Los casos más mediáticos de ciberbulling o acoso usando redes sociales y sistemas de mensajería han hecho saltar las alarmas de quien todavía no prestaba atención a estos temas. Un ejemplo: en los institutos hay una demanda mucho mayor de charlas alrededor de estos "peligros de internet".

El cómo se afronte el enfoque de esas charlas o contenidos es clave para que haya éxito. Contra esta enseñanza juega no solo la falta de formación del profesorado sino, como apunta Jorge Gómez, "la falta de concienciación del problema en la comunidad educativa y de la sociedad". Y todavía mucho más el asustar sin una base y explicación sobre la que apoyarse. Juan García lo ha vivido de primera mano muchas veces.

"Quizás muchas veces el problema reside en el enfoque y en tratar de asustar a los menores sin dar muchas explicaciones. Un ejemplo que pongo es el de "ten cuidado porque lo pones en Internet no se borra". Esa es una información que no vale absolutamente de nada sin más añadidos. Primero porque un problema habitual es que para un menor (y muchos adultos) Internet es la WWW y cuando emiten un vídeo en directo en Instagram o envían una foto por Whatsapp no existe esa percepción de "estoy navegando por Internet" y en consecuencia todos aquellos consejos de navegación segura no se activan en la cabeza"

"En lugar de ten cuidado porque lo que pones en Internet no se borra hablemos de qué es poner algo en Internet, dónde se guarda, en qué condiciones y qué pasa con esa información. O les damos argumentos a los menores o pasarán olímpicamente de nosotros"

Esa falta de base se une a la separación entre la realidad de internet de adultos y menores, como nos cuenta Antonio Gómez.

"Los alumnos tienen muchos problemas para gestionar correctamente sus cuentas de correo electrónico, o no saben utilizar un foro público. Aquí, como en otras esferas, hay una dicotomía importante entre el uso que un adulto o un adolescente puede dar a las TIC"

El interés por qué hacen y cómo los menores en internet está en auge. Antonio Gómez lo comprueba cada día:

"La etapa en la que cuando surgía el tema en la conversación la gente te miraba con una sonrisa displicente, considerando el asunto como “un juego” o “cosa de niños” ya pasó a mejor vida. Todos conocemos ya a alguien que ha sido víctima de una estafa, o ha tenido un problema en las redes sociales (adultos tanto como menores), por poner dos ejemplos. Sí que recuerdo que cuando empecé a dar charlas por colegios y Asociaciones de Padres, siempre había alguno que no se lo tomaba en serio. “Pero si en casa ni tenemos ordenador”, me han dicho alguna vez, como si eso zanjara el asunto, sin pararse a pensar que el niño puede acceder a Internet en casa de un amigo, o en un cibercafé. Ahora, el enfoque es muy distinto. En cuanto surge una nueva red social, o se comenta una novedad que toma auge en las TIC, surge el tema: “Pero, a ver, ¿esto para mi hijo puede ser peligroso o no?”

Y hay que desterrar otro mito asociado a menores e internet: no les interesa saber sobre privacidad. Para Juan García, el problema es que quieren ir más allá de "lo mismo de siempre" y que el contenido se ajuste a su realidad. Que el enfoque no sea punitivo o se les trate como potenciales delincuentes sino más educativo.

"Lo que ansían son fundamentos en los consejos que llevan oyendo toda la vida. Es un mito que a los chavales no les preocupa su privacidad. Claro que les preocupa y que no quieren que sus conversaciones, fotos y vídeos salgan de su círculo de amigos. Pero desgraciadamente las redes sociales no se inventaron para guardar secretos"

El rol de profesores y familias

Acaba la charla, dada por un elemento externo o por los propios profesores que han elaborado trabajadamente su propio material. ¿Qué es lo siguiente? ¿Lo aplican los menores? La experiencia de Juan García estos años no es muy positiva. No sin más implicados.

"Me he llevado alguna sorpresa como ver que los alumnos cambian la configuración de privacidad de sus perfiles tras una charla pero en general no se puede pretender que una actividad puntual un día concreto les cambie la vida cuando nada más salir por la puerta la sociedad les envía mensajes en otra dirección. Sin el refuerzo de los profesores y sobre todo de las familias este tipo de intervenciones quedan en anécdotas. Si un menor viera a su madre pedir siempre consentimiento antes de hacer una foto y subirla a Facebook o que su padre no dice ni hace barbaridades por Whatsapp entonces las acciones formativas serían mucho más efectivas"

Ese triángulo que forman el menor, el profesor y el padre/madre debe tener comunicación fluida para que en el proceso de enseñanza todo encaje. Así queda recogido en el artículo 8 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo ...

Antonio Gómez ve incluso más problema en esa falta de implicación del resto de la comunidad que en los materiales de los que dispone el profesor.

"El mayor problema para mí no es tanto la generación de materiales como la actual falta de comunicación en el triángulo padres-adolescente- profesor. En la actualidad, al menos en Educación Secundaria, es difícil ver a un padre en una hora de tutoría a menos que haya surgido un problema específico. Soy consciente de la falta de tiempo que nuestros deberes profesionales nos provoca. Sin embargo, es muy necesario mantener siempre un canal de comunicación continuo y fluido entre los tres vértices del triángulo, a fin de detectar problemas antes de que tomen un cariz grave y para afianzar las relaciones"

Ahora queda lo más complicado. Comprender la situación y actuar.