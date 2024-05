Una familia de agricultores encontró restos de fibra de carbono en su terreno. Resultó ser parte de una nave espacial

Barry Sawchuk y sus cuatro hijos estaban trabajando en la cosecha de sus cultivos cuando chocaron con unas extrañas piezas de fibra de carbono, la más grande de las cuales pesaba 45 kilos.

La familia de agricultores de Saskatchewan, Canadá, tardó unos días en obtener una respuesta, pero no iban desencaminados sobre su origen. Desde el principio pensaron era algo que cayó del espacio.

"Podría ser parte de un satélite o algo que reentró en la atmósfera porque está todo quemado; se puede ver por dónde se quemó", explicaron a CTV News. "Es un compuesto de fibra de carbono y tiene un núcleo de aluminio en forma de panal y en la parte trasera más carbono compuesto."

El maletero de una Crew Dragon de SpaceX

Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, está convencido de que los restos son del maletero de una nave Crew Dragon que volvió del espacio el 26 de febrero.

El maletero es un segmento de la nave espacial de SpaceX diseñado para transportar carga y equipos que no requieran un ambiente presurizado, como la cabina en la que viajan los astronautas.

Este segmento sin presurizar de la nave Dragon no está diseñado para aguantar una reentrada atmosférica, así que no se recupera. Se separa del resto de la nave y arde en la atmósfera, pero no llega a desintegrarse por completo, como se puede apreciar en las fotos.

Según los cálculos de McDowell, el maletero hallado en Saskatchewan pertenecía a la nave Crew Dragon de la misión Axiom-3, en la que el astronauta Marcus Wandt de la ESA viajó por primera vez al espacio junto a Walter Villadei, de la Fuerza Aérea Italiana, y Alper Gezeravci, el primer turco en ir al espacio. La nave estaba comandada por Michael López-Alegría, exastronauta de la NASA y vicepresidente de Axiom.

No es la primera ni la última vez que pasa

Un caso muy sonado fue el de 2022, en el que unos cuidadores de ovejas del interior de Australia encontraron partes del maletero de una nave Dragon que había volado entre 2020 y 2021.

Hoy mismo ha reentrado el maletero de una Dragon de carga, el de la misión CRS-30 a la Estación Espacial Internacional. Sus restos han caído en el desierto de Arabia Saudí, al oeste de Riyadh, según McDowell.

Imágenes | SpaceX, Barry Sawchuk

