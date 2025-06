Un astrofísico pone en duda a Elon Musk: "Incluso en un apocalipsis nuclear, la Tierra sería un paraíso en comparación con Marte"

Elon Musk quiere convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, con Marte como segundo hogar y nuestro "bote salvavidas", en el caso de que ocurra una catástrofe en la Tierra. La visión de Musk es el motor tras el programa Starship, que moviliza miles de millones de dólares con el objetivo de construir un cohete capaz de llevarnos al planeta rojo.

Los tres escenarios de Adam Becker

Algunos científicos siguen sin ver clara la ambición de Elon Musk de colonizar Marte. Y no porque la Starship haya explotado cuatro veces seguidas. Al fin y al cabo, es un cohete experimental. "Hay muchísimas razones por las que es una mala idea", dice el astrofísico Adam Becker . "No me refiero a que 'nunca tendremos la tecnología para vivir en Marte'. Lo que digo es que la Tierra siempre será una mejor opción, le pase lo que le pase a la Tierra".

En una contundente entrevista con Rolling Stone, Becker pone en duda algunas de las "fantasías mesiánicas" de los oligarcas tecnológicos, empezando por el sueño marciano de Elon Musk. Su argumento es tan simple como demoledor: por muy mal que se pongan las cosas en nuestro planeta, la Tierra siempre será un paraíso en comparación con el infierno helado que es Marte. En palabras de Becker, la idea de Musk es "una de las cosas más estúpidas que alguien podría decir".

Para ilustrar su punto, el astrofísico plantea tres escenarios apocalípticos: 1) El impacto de un asteroide del tamaño del que extinguió a los dinosaurios. 2) La detonación de todas las armas nucleares del planeta. Y 3) El peor escenario posible de cambio climático. "Incluso entonces —dice—, la Tierra seguiría siendo más habitable. Un examen superficial de Marte lo deja muy claro".

Tierra devastada vs. Marte como está

Pongamos los datos sobre la mesa para entender la abismal diferencia entre un planeta Tierra devastado y el Marte que conocemos hoy. Para que un entorno sea "habitable" para los humanos sin una tecnología de soporte vital perfecta y autónoma, se necesitan condiciones básicas que a menudo damos por sentadas.

La atmósfera de la Tierra estaría contaminada, pero seguiría siendo densa, rica en nitrógeno y oxígeno, y con una presión a nivel del mar de 1 bar. En el Marte actual, la atmósfera es extremadamente delgada (un 0,6% la de la Tierra) y está compuesta en un 95% por dióxido de carbono. Es irrespirable y tiene una presión en la superficie de 0,006 bares, por lo que el agua líquida hierve instantáneamente (o más bien se sublima, pasando de estado sólido a gaseoso).

El campo magnético de la Tierra seguiría intacto, desviando la mayor parte de la radiación cósmica y solar. La atmósfera, incluso contaminada, ofrecería una capa adicional. Marte carece de un campo magnético global. Su superficie es bombardeada constantemente con una dosis de radiación que se vuelve letal para un humano a largo plazo.

En Marte, la temperatura media es de -63 °C. Toda el agua está congelada en los casquetes polares o bajo tierra. En la Tierra, un invierno nuclear o el impacto de un asteroide enfriarían drásticamente el planeta, pero los océanos actuarían como un gigantesco regulador térmico. Los 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua seguirían aquí. Contaminada y parcialmente congelada, pero accesible y tratable, asumiendo que tuviéramos acceso a cierta tecnología.

La biosfera quedaría gravemente dañada tras una catástrofe, pero el suelo de la Tierra contendría materia orgánica y los componentes básicos para la vida. Además, quedarían los refugios geotérmicos y oceánicos, donde la vida microbiana persistiría aunque otras formas de vida hubieran desaparecido. El suelo marciano es tóxico. Contiene altas concentraciones de percloratos, compuestos químicos peligrosos para la salud humana que complican la agricultura.

¿Se puede terraformar Marte?

Aunque los renders de SpaceX muestran una gigantesca base presurizada bajo la superficie de Marte, Elon Musk siempre ha fiado su visión a la posibilidad de terraformar el planeta rojo. Entonces ya hablamos solo de transportar millones de toneladas de carga para construir una ciudad habitada en suelo marciano, sino de un proyecto mucho más grandioso.

Hay muchas (y muy variopintas) ideas para terraformar Marte, pero la ingeniería a megaescala que supondría cualquiera de ellas presenta no pocos obstáculos. El primer paso sería elevar la temperatura de Marte. Las propuestas van desde bombas nucleares hasta instalar gigantescos espejos orbitales que concentren la luz solar en los polos. Al calentar los casquetes polares, el hielo de agua y el dióxido de carbono se sublimarían, engrosando la atmósfera.

En teoría, una atmósfera más densa atraparía más calor, lo que a su vez liberaría más gas de los polos y del suelo. Este ciclo de retroalimentación positiva aumentaría la presión y la temperatura hasta que el agua pudiera existir en estado líquido en la superficie marciana. Sin embargo, los estudios ponen en duda que Marte tenga CO2 suficiente para conseguir este efecto.

Incluso si pudiéramos liberar todo el CO2​ accesible en los casquetes polares y atrapado en los minerales de la superficie, la presión atmosférica de Marte solo aumentaría hasta alcanzar un 7% del grosor de la atmósfera terrestre. En este contexto, la afirmación del astrofísico Adam Becker cobra aún más fuerza.

Si transformar Marte en un planeta habitable es prácticamente imposible, vivir allí requeriría una dependencia total de hábitats artificiales increíblemente complejos y vulnerables. La lógica dicta que cualquier esfuerzo y recurso estaría mejor invertido en preservar y, si fuera necesario, reparar el único sistema de soporte vital que tenemos y que funciona a la perfección: el planeta Tierra.

A pesar de todo, y viendo cómo va el mundo últimamente, tal vez no estaría mal un plan B, aunque solo fuera para que los hijos de los hijos de los que se fueran a vivir voluntariamente en un planeta peor pudieran volver.

Imágenes | SpaceX

