España produce más energía solar que nunca, pero solo consigue una hora barata de electricidad al día

En pleno julio, con el aire acondicionado trabajando sin descanso y la factura de la luz disparada, en España hay un único momento del día en el que el consumo eléctrico no duele tanto al bolsillo. Ese pequeño respiro energético se concentra al medio día, una franja horaria en la que la electricidad cuesta la mitad o incluso menos que en el resto del día, ¿pero por qué solo es momento?

La luz disparada. El miércoles, 16 de julio, el precio medio de la electricidad se había situado en los 164,06 €/MWh en la tarifa regulada (PVPC), según datos de Red Eléctrica de España. Para este jueves 17, se espera una leve bajada hasta los 102,85 €/MWh, pero esa media esconde una realidad desigual: durante gran parte del día, el coste supera los 120 euros por megavatio hora, como ha recogido el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Solo durante una única hora se encuentra un precio "asequible".

En solo siete horas, la electricidad pasará de ser relativamente asequible a casi duplicar su precio. A las 15:00, costará 73,00 €/MWh. A las 22:00, alcanzará los 129,85 €/MWh. La explicación no está en un pico de consumo, sino en un cambio de fuente: se agota el sol, entra el gas y el mercado reacciona.

¿Por qué solo en esa franja horaria? La razón está en el sol. A partir de las tres de la tarde, la curva de producción solar aumenta considerablemente. El sistema eléctrico entra entonces en una fase de sobreoferta: hay más generación renovable que demanda real. Ese excedente se traduce en una caída abrupta del precio en el mercado mayorista (‘pool’), que refleja en tiempo real el desequilibrio entre lo que se produce y lo que se consume.

El problema es que ese excedente no se puede almacenar adecuadamente. España aún no dispone de baterías ni infraestructuras de bombeo suficientes para guardar esa energía barata y liberarla cuando más se necesita. Así, el sistema se ve obligado a vender barato al mediodía y comprar caro al anochecer.

A esta falta de almacenamiento se suma un problema menos visible: el curtailment. Aunque se generan más renovables que nunca, parte de esa energía se pierde por saturación de la red. Según Red Eléctrica, en algunos nudos del centro-sur peninsular —como Arenas de San Juan o Carroyuelas— se ha desperdiciado hasta un 30 % de la electricidad generada por falta de capacidad para evacuarla. Mientras tanto, el precio de la luz sigue subiendo.

Este desequilibrio horario genera lo que los expertos llaman un “spread” diario: una diferencia de precios que puede superar los 200 €/MWh entre la hora más barata y la más cara del día. Es lo que hace que una factura se dispare aunque parte de la electricidad se genere casi gratis.

No es solo culpa del sol. El precio de la luz no solo depende únicamente de la radiación solar. Desde el apagón del 28 de abril, Red Eléctrica ha activado un modo operativo reforzado, con más peso de los ciclos combinados de gas para estabilizar la red. Esta medida de emergencia se ha convertido en la nueva normalidad mientras se implementan reformas estructurales que no estarán listas hasta el año que viene.

El impacto directo en la factura. Los consumidores con tarifa regulada (PVPC) son los más expuestos a esta volatilidad. Cada día, su factura depende del precio hora a hora. Pero incluso los clientes del mercado libre están notando subidas: algunas compañías eléctricas están trasladando los sobrecostes a los contratos, según ha advertido FACUA, lo que podría ser ilegal si no está previsto contractualmente.

Con este panorama, muchos consumidores intentan concentrar el uso de electrodomésticos como lavadoras, hornos o aires acondicionados durante esa hora barata del día. Sin embargo, no todos tienen margen para reorganizar su vida en torno a una única franja de bajo coste.

La solución está más que clara. En este medio lo hemos hablado muchas veces: pasa por más almacenamiento energético, mayor gestión de la demanda, más microrredes locales y mejores interconexiones con Europa. El Gobierno ya ha lanzado el Real Decreto-Ley 7/2025 para acelerar estos cambios, y ha iniciado la creación de un mercado de capacidad para garantizar el suministro.

Pero ninguna de estas medidas es inmediata. Algunas tienen plazos hasta septiembre, pero otras se alargarán hasta mediados de 2026. Mientras tanto, la dependencia del gas seguirá marcando los precios nocturnos.

Una carrera contra reloj. Cada día, el sistema eléctrico español ofrece una única ventana de electricidad barata. Es el reflejo de una paradoja energética: nunca se ha producido tanta energía renovable, y nunca ha sido tan difícil aprovecharla de forma eficiente.

Mientras no se resuelvan las carencias de almacenamiento y flexibilidad, la hora barata será un privilegio puntual y no una garantía. En un verano marcado por olas de calor, el coste de no actuar a tiempo se medirá no solo en euros, sino también en emisiones, vulnerabilidad social y dependencia energética.

