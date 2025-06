Siete segundos de vértigo: cómo una decisión en Francia y una conexión en el sur de España provocaron el apagón

Huenaja, un pequeño pueblo granadino de apenas 1.100 habitantes y con más de 700 megavatios instalados de energía solar, fue la zona cero del apagón del 28 de abril. En siete segundos, todo quedó sumido en un colapso total. Ahora el comité de expertos de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión (ENTSO-E) ha identificado dos interrogantes.

La investigación. Durante más de seis semanas, este organismo europeo ha trabajado para encontrar las causas del apagón, a parte de la Red Eléctrica de España y su homologa portuguesa, REN. Según el informe, media hora antes del colapso se registraron dos episodios de oscilaciones de potencia y frecuencia en la red eléctrica continental europea. La Península Ibérica, conectada al continente principalmente a través de líneas con Francia, comenzó a perder sincronismo.

Un detalle nuevo. La ENTSO-E ha señalado que a las 12:16 y a las 12:22, se produjo un cambio en la interconexión con Francia: se pasó de un sistema con control dinámico (emulación de corriente continua) a un modo fijo de exportación de 1.000 MW hacia el país galo. Según los expertos consultados, esta decisión dejó al sistema español sin respaldo de potencia síncrona, lo que redujo su margen de actuación ante oscilaciones.

Como una pieza del dominó. Casi en paralelo, REE realizó una conexión interna de líneas en el sur de España, lo que, según Entso-E, habría provocado sobretensiones localizadas en zonas como Huenaja (Granada), Valdecaballeros (Badajoz) y Don Rodrigo (Sevilla). Varias centrales eléctricas activaron entonces sus protecciones automáticas, desconectándose para evitar daños. Esto agravó aún más la tensión en la red, desencadenando una reacción en cadena: caídas de generación, pérdida de frecuencia y desconexión total del sistema ibérico del resto de Europa.

¿Se activó algún sistema? Los Planes de Defensa del Sistema, mecanismos automáticos diseñados para frenar estos procesos, se activaron, según ha confirmado el informe. Sin embargo, no fueron capaces de contener la caída por la velocidad e intensidad del evento. A las 12:18:47, las líneas de interconexión entre España y Francia se desconectaron por protección ante la pérdida de sincronismo. En ese instante, la Península quedó aislada y colapsó completamente.

Un debate mayor. Esta crisis ha destapado un gran conflicto a nivel técnico y político, mientras que las responsabilidades se pasan como una patata caliente. El debate se recrudece en torno a los sistemas de respaldo y la penetración de energías renovables.

Por un lado, las plantas nucleares fueron criticadas por desconectarse, pero tres estaban en parada programada, y las demás operaron con normalidad hasta que el sistema colapsó, activando protocolos de protección. Por otro lado, se ha vuelto a señalar la falta de inercia del sistema. Las energías renovables no síncronas, como la solar y la eólica, no aportan inercia al sistema eléctrico, lo que dificulta frenar caídas bruscas de frecuencia. No obstante, culpar a las renovables sería simplificar en exceso. Sin embargo, el informe técnico es claro: no fue culpa exclusiva de las renovables, sino un fallo sistémico, agravado por decisiones operativas y limitaciones estructurales como la baja interconexión internacional.

Un problema interconexión. El apagón ha evidenciado la realidad de que la conexión es apenas del 3%, muy por debajo del objetivo del 10% que la UE fijó para 2020. Por ese motivo, la ministra de España, Sara Aagesen, y la ministra de Portugal, Maria da Graça Carvalho, han exigido a Francia que se comprometa con plazos concretos y acciones vinculantes para avanzar en los corredores de interconexión eléctrica.

Lo que viene ahora. El panel de expertos de ENTSO-E continúa su investigación y han creado una página web para ello. Ahora se volverán a reunión el próximo 23 de junio y se entregará a la Comisión Europea. Mientras tanto, el suceso deja una lección incómoda: en un sistema eléctrico cada vez más renovable y descentralizado, la coordinación técnica, la resiliencia operativa y la planificación transfronteriza son más cruciales que nunca.

