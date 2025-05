Un pueblo de Granada de mil habitantes con 700 MW de energía renovable: el lugar donde se inició el apagón

Huéneja, un pequeño municipio granadino de aproximadamente mil habitantes, se ha convertido en epicentro de las miradas después del apagón que dejó a oscuras la península ibérica el pasado 28 de abril.

Primera subestación en caer. Con una potente concentración de energía renovable, la subestación eléctrica de Huéneja fue, según El Periódico de la Energía, la primera gran desconexión en la cadena de eventos que causaron el cero energético hace un mes.

Aquí, Red Eléctrica opera desde hace más de una década una subestación de 400 kV diseñada para evacuar la creciente producción de energías renovables de la zona. La subestación de Huéneja registró la primera caída de generación en los momentos previos al gran apagón.

Un hub de renovables. A la subestación eléctrica de Huéneja se conectan centrales eólicas, fotovoltaicas y termosolares. En total, unos 668 MW de potencia instalada vierten su energía en este nudo: 376 MW eólicos, 142 MW fotovoltaicos y 150 MW termosolares.

Aquel día fatídico, toda esta generación conectada se desconectó de golpe. Por lo que sabemos, saltaron las protecciones al detectar una sobretensión superior a los límites permitidos, procedente del exterior de la subestación.

Una ampliación tardía. El 5 de mayo, apenas una semana después del apagón y mientras las causas aún se investigaban, el Gobierno de España autorizó a Red Eléctrica la ampliación de la subestación de Huéneja. Esta actuación, publicada en el BOE del 21 de mayo, cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros destinado a alimentar la red de trenes eléctricos.

Bruno Vuan, conocedor del sector, ya señalaba a Huéneja como candidata para el inicio del apagón, destacando su concentración de potencia y cuestionando la capacidad de control de tensión para esa generación. Pero Huéneja no fue la causa del apagón, sino la primera pieza grande de dominó en caer.

El origen no es la causa. Parafraseando al experto Fernando Rodríguez, que la subestación de Huéneja fuera el origen del apagón no significa que fuera la causa. El fallo de una subestación no tumba todo el sistema, diseñado para resistir este tipo de oscilaciones.

Hubo instantes después otras dos desconexiones al suroeste de la península. Las "causas" interactuaron entre ellas, y también con sus efectos, recorriendo el sistema como una cremallera que apagó España y Portugal.

El cronograma completo. Tras el incidente en Huéneja a las 12:32:57, se sucedieron otras dos importantes pérdidas de generación en Badajoz y Sevilla en apenas veinte segundos, sumando un total de 2,2 gigavatios desconectados.

Luis Badesa, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ya había apuntado a sobretensiones como sospechosas. Según su análisis, el punto de no retorno llegó a las 12:33:20, cuando la península ibérica perdió la conexión con Francia, convirtiéndose en una "isla eléctrica".

¿Qué falló entonces? Según Redeia, la matriz de Red Eléctrica, no fue el mix energético, no fue la falta de inercia, no fueron las renovables. En una entrevista con La Vanguardia, su presidenta Beatriz Corredor dijo: "no hubo fallo en la red de transporte y la operación del sistema fue correcta".

Corredor apunta a "algunos generadores convencionales" que tenían ese día "unos parámetros de control de tensión por debajo de los establecidos por la normativa". La presidenta de Redeia ha puesto el foco en las energías convencionales, que no controlaron la tensión correctamente.

