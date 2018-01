PcComponentes Premium, así es la tarifa plana de envíos que busca hacer frente a Amazon Prime

Uno de los principales referentes en el comercio electrónico en España es desde luego PcComponentes. Durante años ha hecho frente a grandes como Amazon en la venta de dispositivos electrónicos. ¿Cómo? Reduciendo al máximo los precios y tratando de ofrecer una experiencia de usuario correcta. Ahora llega PcComponentes Premium, un nuevo servicio que podrán contratar los clientes para tener entre otras ventajas envíos gratuitos y acceso a ofertas exclusivas antes que los demás. A cambio, eso sí, de 15,99 euros al año.

PcComponentes Premium es básicamente un servicio que permita quitarse de en medio los gastos de envío mediante una cuota anual. Muchas veces Amazon consigue igualar el precio de otras tiendas, por lo que a los clientes de Amazon Prime les sale mas barato comprar en Amazon. Para hacer frente a esto PcComponentes va a seguir una estrategia similar, si eres Premium el envío te sale gratis siempre y cuando la compra sea superior a los 25 euros y los productos indiquen que se benefician de PcComponentes Premium.

Las condiciones de los envíos gratis en PcComponentes Premium

PcComponentes Premium tiene como objetivo facilitar la compra de productos eliminando los gastos de envío a cambio de una cuota anual. Esta cuota anual será de 15,99 euros y para beneficiarse de los envíos gratuitos hay que tener en cuenta lo siguiente:

Sólo envíos en España peninsular y Baleares: Se restringe a estas dos regiones, por lo que los envíos a las Islas Canarias seguirán siendo de pago.

Se restringe a estas dos regiones, por lo que los envíos a las Islas Canarias seguirán siendo de pago. Pedidos de mínimo 25 euros: Si el valor del pedido es inferior a los 25 euros no se aplica el envío gratuito.

Si el valor del pedido es inferior a los 25 euros no se aplica el envío gratuito. Sólo para artículos que se beneficien de PcComponentes Premium: Los productos que disponen del envío gratuito están etiquetados en la tienda. Si el pedido contiene productos que no están etiquetados como Premium, se pagará los gastos de envío de esos productos.

Los productos que disponen del envío gratuito están etiquetados en la tienda. Si el pedido contiene productos que no están etiquetados como Premium, se pagará los gastos de envío de esos productos. Determinadas compras pueden excluirse: Si el producto tiene características especiales de entrega por ser voluminosos, pesados o que contengan materiales peligrosos, podrían estar excluidos del envío gratuito o aplicarse un gastos especial.

Si el producto tiene características especiales de entrega por ser voluminosos, pesados o que contengan materiales peligrosos, podrían estar excluidos del envío gratuito o aplicarse un gastos especial. Las condiciones de devolución son las mismas: Por ser cliente de PcComponentes Premium no hay ventajas a la hora de realizar la devolución. Si el producto está averiado los gastos corren a cargo de PcComponentes, si el producto no te gusta o no lo quieres los gastos corren a cargo del cliente.

Las otras ventajas de PcComponentes Premium

Las ventaja principal de ser Premium en PcComponentes seguramente sean los envíos gratuitos. No obstante, además de esto hay tres ventajas más a tener en cuenta. Pueden parecer añadidos para dar un extra a esos envíos gratuitos, pero habrá que ver si realmente aportan algo a los clientes Premium:

Los clientes de Premium tendrán acceso a algunas ofertas exclusivas, también prioridad en unidades limitadas de algunos productos.

Hay acceso para los clientes Premium a diferentes promociones especiales, concursos y sorteos que se realizarán.

Se podrá recibir boletines personalizados para conocer antes que los demás las ofertas disponibles y novedades.

Suscripción de 15,99 euros al año con un mes gratuito de prueba

PcComponentes Premium es una suscripción anual de 15,99 euros que se renueva automáticamente al cumplir los 12 meses. Como oferta de lanzamiento si contratas PcComponentes Premium hasta el 28 de febrero el primer año serán sólo 9,99 euros. También se incluye un mes de prueba gratis con un máximo de 10 envíos, tras este mes o gastados los 10 envíos se cobrará la cuota anual. ¿Puedes cancelar PcComponentes Premium? Si lo haces en los primeros 14 días y no has realizado ningún envío se devolverá íntegramente el dinero de la suscripción, si lo haces después no habrá devolución alguna.

¿Compensa o no compensa? La ventaja principal y casi única es evitar los gastos de envío, pero obviamente si compras uno o dos productos al año no llega a compensar pagar una cuota anual. Es un servicio pensado para clientes activos y recurrentes de la tienda, que realizar varios pedidos al año y al final de los doce meses superan esos 15,99 euros en gastos de envío.

