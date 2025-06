Mercadona aplica la fórmula Spotify al supermercado: no te da opciones infinitas así que no tienes ni que pensar

Mercadona vende más eligiendo por ti. Mientras cadenas como Carrefour abruman con hasta 20.000 referencias, Mercadona triunfa en cuota y rentabilidad, entre otros motivos, gracias a sus menos de 10.000 referencias cuidadosamente seleccionadas.

La cadena valenciana ha convertido la selección y reducción de catálogo en una ventaja: al ofrecer menos opciones, elimina la fatiga de decisión y aumenta sus márgenes.

Por qué es importante. Mercadona ha conseguido un margen neto que roza el 3,9%, muy por encima del resto de sus rivales. Aplica lo que podríamos llamar "fórmula Spotify" al retail: seleccionar y cribar en lugar de acumular.

Eso le permite también conseguir más rotación, más control y más margen.

La panorámica. Eroski, Carrefour, Alcampo... apuestan por la variedad. Mercadona apuesta por la selección. Opera con lo que podríamos llamar un "surtido eficiente", basado en marcas propias desarrolladas con lo que ellos llamana sus "proveedores Totaler".

Controla tanto qué es lo que se fabrica, como el "cómo" se fabrica, como qué es lo que finalmente llega al lineal.

Spotify evita navegar entre millones de canciones con recomendaciones muy concretas y refinadas.

Mercadona filtra entre miles de productos y elige por el consumidor reduciendo sus opciones.

Eso se traduce en menos de 10.000 productos por tienda frente a competidores que duplican esa cantidad. La reducción de surtido es una tendencia general, pero Mercadona es quien más ha apostado por ella en el último lustro (-45% de surtido frente al -31% de Eroski, -20% de Carrefour o -14% de Lidl), según un estudio de Kantar citado por Interempresas.

El contexto. La psicología lo respalda. Barry Schwartz demostró que tener demasiadas opciones puede ser un gancho inicial, pero a la hora de ejecutar nos abruman. Es la paradoja de la elección. Reducirlas también reduce la fricción y el tiempo de toma de decisión.

Menos productos, menos fatiga de decisión, más satisfacción.

En detalle. Donde antes elegías entre once aceites o seis snacks, ahora eliges entre dos o tres. El cliente, si confía, no tiene que comparar. No gasta energía mental. Solo compra, y sigue.

Sí, pero. El modelo también tiene costes. Mercadona retira productos con bastante frecuencia si no se ajustan a sus expectativas. Algunos serían sobradamente populares en otras superficies, pero no son suficientes en el modelo de Mercadona.

Es algo similar, ya que hablamos de tecnología, a lo que pasó con los iPhone mini: tenían en torno al 5% de cuota de ventas anuales del iPhone, algo celebrable para muchos otros fabricantes, pero no para Apple, que lo descontinuó tras dos generaciones.

Mercadona no ha inventado la selección y cribado, pero sí ha refinado la técnica de aplicarla al supermercado.

Profundiza. Elegir por el cliente puede ser visto como un movimiento paternalista, pero Mercadona lo ha convertido en eficiencia. Cuando hay sobreabundancia en el entorno, la escasez bien diseñada es poder.

En un mundo que suele premiar la acumulación, Mercadona gana simplificando.

