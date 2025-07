"Si ganas 30.000 euros al año, gastar entre 1.500 y 3.000 es razonable": qué opinan los expertos financieros sobre las vacaciones

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados del año, pero con frecuencia se planifican con una visión a corto plazo, sin tener en cuenta el impacto financiero que tendrá en las finanzas durante el resto del año.

El formador financiero José Luis Díaz alertaba en Men's Health sobre un problema común: muchas personas disfrutan de sus vacaciones a crédito, asumiendo préstamos que luego tardan meses e incluso años en pagar. Esto genera una carga financiera que desestabiliza el presupuesto anual y puede convertir el descanso de hoy en una fuente de ansiedad a partir de septiembre.

Para evitar esta situación, Díaz recalca la importancia de integrar las vacaciones en la planificación financiera anual. "Planificar un presupuesto específico para vacaciones es fundamental en una buena gestión financiera personal", afirmaba el experto.

Las vacaciones como un gasto fijo

El descanso y la desconexión son un necesarios para mantener el bienestar físico y mental durante todo el año, y las vacaciones son la mejor oportunidad para llevarlo a cabo. Por ello, Díaz propone desterrar la idea de las vacaciones como un lujo o un capricho y comenzar a considerarlas como un gasto fijo anual necesario para nuestro bienestar, al nivel de la hipoteca, los recibos de la luz o la comida.

El experto en finanzas sostiene que el gran error es considerar las vacaciones como un gasto ocasional o un premio que se paga tras el viaje. Al convertirlo en un gasto fijo, se puede distribuir el coste durante todo el año, evitando así tener que endeudarse y permite "disfrutar sin culpa porque ya tienes el dinero apartado y destinado a ese fin".

Este cambio de mentalidad facilita la anticipación del gasto y da tranquilidad financiera. Según Díaz, "mi recomendación es que dediques entre un 5-10% de tus ingresos anuales a vacaciones, dependiendo de tus prioridades y situación financiera". En términos concretos, "si ganas 30.000 euros al año, destinar 1.500-3.000 euros anuales a vacaciones es razonable".

Los expertos financieros de Singular Bank también abogan por este porcentaje de ahorro del 10%, y añaden una propuesta alternativa para calcular el ahorro para las vacaciones.

Después de restar todos los gastos fijos o variables al salario mensual, se obtiene el importe disponible para el ahorro. No se recomienda destinar más de ese 60% mensual de la capacidad de ahorro a las vacaciones.

Dicho de otro modo, si tras descontar todos los gastos de ese mes (hipoteca, facturas de consumo, comida, etc.), te sobran 300 euros, deberías destinar 180 euros ese mes para tus vacaciones. Los 120 euros restantes deben conservarse como ahorro o para imprevistos.

Dedicar un porcentaje del salario anual

El problema está claro: la falta de previsión a la hora de planificar las vacaciones hace que cada año más personas se endeuden para "disfrutar" de su descanso. Según datos del Banco de España, en el primer trimestre de 2025 se han incrementado en un 14% la solicitud de créditos al consumo, lo cual revela la necesidad de los españoles de recurrir a los préstamos para financiar las vacaciones.

Además, esa necesidad de financiación extra puede hacer que se incurran en errores como financiar las vacaciones con tarjetas de crédito, lo cual puede llevar a incurrir en sobrecostes adicionales dado que los tipos de interés que utilizan estos sistemas de crédito pueden alcanzar hasta el 18%. Por lo que este tipo de endeudamiento para financiar unas semanas de descanso resulta demasiado costoso y perjudica la salud financiera futura.

Considerar las vacaciones como gasto fijo permite planificar el ahorro reservando una cierta cantidad de dinero al mes para ese fin, del mismo modo que lo reservas para pagar la cuota de la hipoteca. En ese sentido, y para que el ahorro no suponga un elemento más de estrés financiero, lo que el experto recomienda es no fijar una cantidad fija al mes, sino un porcentaje de tus ingresos.

De ese modo, si tus ingresos mensuales son variables, el ahorro también lo será en la misma medida. Con la planificación adecuada, será tu economía quien decidirá el presupuesto realista para las vacaciones que te puedes permitir, impidiendo que el "me lo merezco" someta a tu yo del futuro a un estrés financiero innecesario.

El inversor y asesor financiero Javier Linares también coincide en esa estrategia, aunque no se aventura a dar un porcentaje concreto dado que cada situación personal es diferente. Lo que sí recomienda, es hacer un presupuesto previo con todos los ingresos y los gastos mensuales. De ese modo se puede determinar el porcentaje de ahorro que puedes destinar cada mes a las vacaciones. "Es necesario conocer tus gastos e ingresos, para poder ahorrar dinero", señala Linares.

Crear hábitos de ahorro automáticos: "págate a ti mismo primero"

James Clear, autor del best seller 'Hábitos atómicos' y una de las personas que más sabe sobre esto de crear hábitos, asegura que confiar en la fuerza de voluntad es el camino más directo hacia el fracaso.

Es por eso que Díaz propone eliminar la negociación interna con un método probado: automatizar el ahorro. "En cuanto cobres, que se transfiera automáticamente ese 5-10% a una cuenta separada de difícil acceso", señala el experto.

De esta forma, el ahorro se convierte en una rutina automática en la se aplica el "págate a ti mismo primero" de forma que ese porcentaje de ahorro deja de estar disponible en tu cuenta de efectivo "disponible" para gastar.

Alfred Giralt, asesor financiero, asegura que esta estrategia pone al ahorro como prioridad y ayuda a destinar parte de los ingresos a un proyecto. "Aunque adoptar 'Págate a Ti Mismo Primero' puede ser desafiante, los beneficios en seguridad financiera y reducción del estrés son claros y duraderos", sentencia Giralt.

Optando por esa estrategia, se reduce el estrés financiero. "Ahorrar debe ser como respirar financieramente, no algo que haces ‘cuando sobra dinero’, sino algo que haces para vivir tranquilo y tener libertad de decisión", asegura Díaz. La clave está en crear sistemas de ahorro que funcionen sin que haya que recordarlos o negociar.

Planificar y ahorrar son solo dos partes del proceso: controlar los gastos durante las vacaciones también es esencial. De nuevo, Díaz recomienda no caer en la justificación del "me lo merezco" cuando ya estás disfrutando de tus vacaciones y ceñirte al máximo al presupuesto inicial para no comprometer la estabilidad financiera tras el viaje.

Díaz recomienda apoyarse en herramientas tecnológicas que simplifiquen el control del presupuesto sin convertirlo en una fuente de estrés. Este cuidado en el seguimiento de gastos durante las vacaciones contribuye a disfrutar del descanso sin culpa ni ansiedad financiera, porque tu yo del mañana también se merece vivir sin ansiedad financiera.

Mantener la disciplina antes, durante y después del viaje es la clave para que las vacaciones sean un verdadero respiro tanto mental como económico.

En Xataka | Hay una fórmula para que ahorrar a fin de mes no sea una misión imposible: la regla 50-30-20

Imagen | Unsplash (Jubéo Hernandez, Jp Valery, Sasun Bughdaryan, Micheille Henderson)