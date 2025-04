'The White Lotus' ha demostrado cómo un grupo de millonarios veraneando en tus costas es un imán para el turismo

Además de atrapar a millones de espectadores, las series de televisión de éxito han demostrado tener un poder inesperado: convertir en destino turístico de moda sus localizaciones.

Más allá de sus tramas o personajes, los paisajes que aparecen en ellas se convierten en un actor más y en objeto de deseo para millones de turistas ansiosos por vivir las mismas experiencias que los protagonistas de la serie. La última en explotar este fenómeno ha sido "The White Lotus" en la que, para más señas, un grupo de millonarios disfrutan de unas vacaciones en un resort de lujo. El reclamo turístico está servido.

El efecto "The White Lotus" es muy real

De la misma forma que cada parada en la gira de Taylor Swift afectaba a la economía local por el poder de convocatoria de la cantante, cada temporada de "The White Lotus" ha tenido como respuesta un incremento de visitantes en las localizaciones en las que se ha rodado. En la BBC analizaban el fenómeno, que no han dudado en calificar como "Efecto White Lotus".

La serie The White Lotus, que narra las vacaciones de un grupo de millonarios en un resort de lujo que da nombre a la serie, pero en la vida real se trata de hoteles de la cadena Four Seasons. Para la primera temporada, Mike White, hizo que toda la trama sucediera en las instalaciones del Four Seasons Resort Maui en Wailea, en Hawái.

Según datos publicados por la BBC, el hotel registró un incremento anual del 425% en el número de visitantes a su página web y del 386% en las consultas de disponibilidad tras la retransmisión de la primera temporada. Cuatro años después de la emisión de la primera temporada de la serie en Hawái, todavía no hay disponibilidad para la "Suite Piña" que aparece en la serie.

La cadena hotelera no ha dejado escapar la ocasión y ha aprovechado el tirón de la serie para ofertar una de sus "experiencias premium" emulando a los millonarios protagonistas de la serie en un recorrido de 20 días en jet privado a los tres hoteles que han servido de localización para " The White Lotus". Su precio: desde 188.000 dólares por adulto.

El turismo de "The White Lotus" en cifras

Según datos publicados por The Wrap, el impacto en la economía local de Hawái del turismo atraído por la serie en la primera temporada fue de 12,89 millones de dólares en concepto de actividad económica local. Eso proporcionó 3,86 millones de dólares en salarios a los trabajadores de la isla y atrajo una inversión de 7 millones en empresas y proveedores locales.

Todo ello en su primera temporada, cuando su éxito todavía no alcanzaba las cuotas de popularidad actuales, donde Variety reportabauna audiencia de 4,2 millones de espectadores en el episodio 6 de la tercera temporada.

Para la segunda temporada de la serie el grupo de millonarios se desplazó hasta las instalaciones del Four Seasons San Domenico Palace en Taormina, Sicilia, y con ellos arrastraron a una legión de seguidores.

En el caso de Sicilia, la serie ya venía de una primera temporada muy exitosa, por lo que sus cifras se cuadruplicaron. La economía turística local recibió un impacto de 40,1 millones de dólares tras la emisión de la segunda temporada, que generaron 18,7 millones de dólares en salarios para trabajadores locales y una inversión de 21,4 millones de dólares para empresas y proveedores locales.

Los números apuntan a que la tercera temporada de la serie, ambientada en el en el Four Seasons Resort Koh Samui, en Tailandia, también van a ser un pelotazo turístico que ya ha generado un beneficio de 36,9 millones de dólares en actividades turísticas.

Según publicaba The New York Times, las reservas en el Four Seasons en el que transcurre la tercera temporada ya ha registrado un incremento del 40% en sus reservas. Los responsables de las líneas aéreas locales asegurabana Bloomberg que esperaban un récord de 2,7 millones de visitantes este año, atraídos por el efecto The White Lotus.

Set-jetting: elegir destino según tu serie favorita

El éxito turístico de The White Lotus no es un caso aislado resultado del deseo aspiracional por conseguir unas vacaciones de lujo como las que disfrutan los adinerados protagonistas de la serie de HBO. Elegir como destino de vacaciones las localizaciones de las series más populares del momento se ha convertido en toda una tendencia llamada "set-jetting".

Según el informe Unpack´24 de Expedia, el 66% de los viajeros ha considerado viajar a un destino después de verlo en una serie o película, y el 39% ha terminado pasando sus vacaciones en una de estas localizaciones de cine.

Game of Thrones dejó una huella aún más profunda en sus escenarios de grabación, como Dubrovnik. Desde el estreno de la serie, la ciudad, que sirvió como escenario para Desembarco del Rey, experimentó un aumento del 40% en la afluencia de turistas internacionales. Eso generó beneficios económicos inmediatos, como un crecimiento del 60% en los ingresos locales relacionados con el turismo.

Sin embargo, impacto de la serie también trajo algunos inconvenientes para los habitantes de la ciudad croata. Según un estudio, entre 2012 y 2018, los precios de las viviendas en Dubrovnik se dispararon un 28%, impulsados en parte por inversiones internacionales y la llegada de extranjeros que buscaban adquirir propiedades en el ahora famoso destino.

