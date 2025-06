EEUU había lanzado un pulso a China con los aranceles, China lo ha ganado de forma rotunda con las tierras raras

Estados Unidos y China alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo preliminar para reactivar la tregua comercial por un período de seis meses. Las negociaciones comerciales de dos días en Londres culminaron con un marco temporal para implementar el consenso de Ginebra, mediante el cual Estados Unidos establece nuevos aranceles y China flexibiliza las licencias de exportación de sus tierras raras.

El contexto: El 10 de mayo, Estados Unidos y China se reunieron en Ginebra para su primer encuentro destinado a negociar los aranceles recíprocos. Dos días después, alcanzaron un acuerdo para la desescalada: Estados Unidos redujo los aranceles a las exportaciones chinas del 145% al 30%, mientras que China estableció aranceles del 10% a las importaciones estadounidenses.

No había cambios sobre la medida más sensible: la restricción de exportación de tierras raras impuesta por China tras conocerse las primeras tasas arancelarias del gobierno estadounidense. Desde entonces, el baile de medidas y contrapesos no ha cesado.

Lo novedoso. Tras nuevas rondas de conversación en la Lancaster House londinense, ambos países han alcanzado un nuevo acuerdo para rebajar las tensiones comerciales. Por parte de Estados Unidos, se propone un arancel del 55% a la importación de productos chinos, la admisión de estudiantes chinos en sus universidades, y se flexibilizan los controles de exportación a productos como motores a reacción y gases como el etano, una materia prima clave para la industria petroquímica.

China mantiene un arancel del 10% a las importaciones de Estados Unidos y relaja las concesiones de licencia durante seis meses a las exportaciones de la clave para mover o paralizar buena parte de la industria mundial: las tierras raras.

No es una victoria para Estados Unidos. Que China flexibilice temporalmente la exportación de tierras raras no es síntoma de debilidad comercial, es síntoma de poder. El país liderado por Xi Jinping tiene el control sobre la extracción y procesado de las tierras raras (y todos los elementos necesarias para trabajar con ellas).

El acuerdo es prueba de que, cada vez China quiera negociar, no tiene más que abrir o cerrar el grifo. Estos materiales son y serán críticos como munición para futuras negociaciones. Si Estados Unidos aprieta, China ahogará retirando la exportación de licencias. Las tierras raras son el centro de la estrategia defensiva China, y clave para estabilizar el comercio de componentes clave para sectores estratégicos como la industria de vehículos eléctricos, defensa, computación o química.

Tampoco saldrá gratis. Fuentes de Financial Times aseguran que la concesión de licencias de tierras raras estará sujeta a controles estrictos de exportación. Entre ellos, la exigencia de información comercial como moneda de cambio al suministro.

El ministerio de comercio estaría solicitando detalles sobre el proceso de producción como parte de su proceso de aprobación. Datos concretos sobre sus operaciones, personal, aplicaciones de uso final, información de producción, imágenes de producto o instalaciones, son algunos de los datos que China estaría exigiendo a sus clientes, según Frank Eckard (director ejecutivo de Magnosphere, fabricante alemán de imanes).

Las consecuencias. Las medidas de restricción de licencias para la exportación de tierras raras estaba empezando a ahogar a ciertas industrias. En Estados Unidos, empresas como Ford tuvieron que detener parte de su producción, y no han sido los únicos. Es una medida con impacto global, ya que la cadena de suministro está interconectada. Suzuki en Japón tuvo que detener la producción del Swift, y las tensiones sobre el futuro de los centros de datos quedaba en el aire.

Por el lado de Estados Unidos, es especialmente relevante que su moneda de cambio sea la admisión de estudiantes chinos en sus universidades. China es la primera "fábrica" mundial de estudiantes STEM: el 38% de los expertos en IA estadounidenses procede de allí. El arancel, elevado al 55%, sigue siendo muestra de la tensión y pulso comercial. Una cifra en baile constante con la que Trump intenta marcar su posición dominante.

Imagen | Lio Voo

En Xataka | EEUU no podrá contener el desarrollo tecnológico de China. Lo pronostican expertos de la industria de los chips