El algoritmo de TikTok no está en venta: la empresa que compre TikTok tendrá que desarrollar el suyo propio, aseguran desde China

Quedan días para que se acabe el plazo que el gobierno estadounidense le dio a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, para vender el TikTok occidental a una empresa estadounidense. El 15 de septiembre o TikTok está en manos de una empresa estadounidense o TikTok cierra en el país americano, según avisó el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo cada vez parece más complicado, desde ByteDance avisan de que el algoritmo de recomendación (y principal atractivo de TikTok) no van a venderlo a nadie.

La venta de TikTok a una empresa estadounidense tiene historial. Todo comenzó con las acusaciones de Estados Unidos de que se trataba de una herramienta de espionaje debido a la influencia del gobierno chino en las empresas del país. En consecuencia decretaron que para que la red social siga operando en Estados Unidos debería ser comprada por una empresa estadounidense y que alojase los datos de sus usuarios en territorio del país americano. Y surgieron posibles compradores: Microsoft, Oracle, Walmart y hasta Twitter se rumoreó.

Sin embargo desde China también respondieron a este movimiento. En las últimas semanas un cambio en las leyes del país asiático impedía que las empresas exportaran determinados bienes, entre ellos propiedad intelectual en forma de inteligencia artificial. Aquí es donde entra en juego el algoritmo de TikTok, algoritmo que ByteDance en principio no podría vender sin el permiso del gobierno de China.

Uniendo piezas, cobra sentido que ByteDance diga que no van a vender su algoritmo a nadie, según han indicado fuentes a South China Morning Post. Según explican, ByteDance ha notificado tanto a las autoridades de Estados Unidos como a los posibles compradores del TikTok occidental. Si este condicionante es decisivo en la compraventa de TikTok, podría no haber acuerdo para el próximo martes 15 de septiembre y TikTok debería apagar sus operaciones en Estados Unidos. Esto, claro, si no hay sorpresa de última hora con acuerdo in extremis o un aplazamiento de Estados Unidos a su veto.

ByteDance sin embargo no parece poner pegas a que el comprador de TikTok cree su propio algoritmo de recomendaciones. Esto no incumpliría las nuevas normas de exportación impuestas por China a empresas chinas, ya que simplemente estarían vendiendo el servicio con sus usuarios estadounidenses y no el algoritmo desarrollado detrás de las recomendaciones de contenido.

Antes cerrado que una venta forzada por Estados Unidos

La controversial venta de TikTok podría ser más compleja aún. Reuters informó el pasado sábado de que el gobierno de China podría oponerse a la transacción. No es una venta normal y corriente, hay un simbolismo detrás de ella en la que Estados Unidos está imponiendo su fuerza implicándose directamente en la venta. Y China parece querer imponer la suya también, forzando a ByteDance a cerrar TikTok en Estados Unidos antes que ceder a las presiones de Estados Unidos.

El cronograma con la fecha límite no hace más que añadir presión a todas las partes implicadas en este asunto. ByteDance apunta a ser la peor parada de todas las partes, viéndose en medio de una guerra comercial y política entre China y Estados Unidos. A pesar de todo lo que se sabe sobre el asunto, si el acuerdo se lleva a cabo finalmente, será una sorpresa.

Vía | SCMP y Reuters