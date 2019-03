Ahora son los inversores de Tesla quienes demandan a Elon Musk para que no use Twitter porque está perjudicando a la compañía

Elon Musk tiene un nuevo problema que atender y lo peor es que proviene de los mismos inversores de Tesla, quienes están interponiendo una demanda para el CEO deje de usar Twitter por "sus repetidas declaraciones erróneas" que están perjudicando a la compañía y a sus accionistas.

Si esto nos suena familiar es porque no es la primera vez que se le pide a Musk que deje de usar Twitter para transmitir mensajes que pueden afectar el rumbo de Tesla, de hecho ahora mismo la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está a la espera de la resolución de un juez ante su solicitud de que Elon Musk sea detenido por desacato, esto tras no respetar los acuerdos para el uso de Twitter como medio para dar actualizaciones de Tesla.

Un grupo de inversores institucionales de Tesla presentó una demanda ante la Corte de Chancery en Delaware, la cual busca bloquear permanentemente el "uso no controlado de Twitter por parte de Musk para hacer declaraciones inexactas sobre la compañía".

Michael Barry, uno de los abogados de los inversores, mencionó:

De acuerdo a los demandantes, Musk hace "un uso sin control de Twitter" que afecta de manera considerable a Tesla. El más reciente ejemplo es un tweet publicado en febrero pasado donde el ejecutivo aseguraba que este 2019 fabricarían alrededor de 500.000 coches, lo cual fue aclarado más adelante en otro tweet donde mencionaba que la estimación se mantenía en los 400.000 coches.

Según la SEC y su investigación, Musk no pidió la aprobación de Tesla ni del consejo ni del abogado de la compañía, quienes tenían que haber autorizado el primer tweet, como se había acordado entre ambas partes a finales de 2018 tras la primera acusación de fraude en contra de Elon Musk. Hay que recordar que esa primera demanda le costó su dimisión obligada como presidente de Tesla y una multa por 20 millones de dólares.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.