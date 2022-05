Un buque ruinoso y abandonado con 1,1 millones de barriles de petróleo ha hecho saltar las alarmas de la ONU. Su objetivo: evitar otro Prestige

Quizás su nombre no te diga gran cosa, pero si nada lo evita es probable que el FSO Safer acabe sumándose al Odyssey, Prestige o Exxon Valdez en el largo e infausto listado de petroleros que han protagonizado graves vertidos de fuel. Bazas no le faltan desde luego para repetir cualquiera de esas catástrofes y liberar toneladas de crudo en los océanos. Tan peligroso resulta que la ONU lo ve como una “bomba de relojería” en pleno Mar Rojo y coordina un plan para neutralizar su amenaza.

Ahora está buscando 80 millones de dólares para activarlo.

¿Qué es el FSO Safer? Básicamente, un navío ruinoso repleto de toneladas de petróleo que amenaza ahora el Mar Rojo. Claro está, no siempre fue un peligro. Su historia se remonta a hace casi medio siglo, a 1976, cuando salió de los astilleros de Japón para operar como un buque para el transporte de crudo (ULCC). Diez años después, sin embargo, sus propietarios decidieron darle un nuevo uso y se reconvirtió en una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO).

Desde 1988 ha estado amarrado en Ras Isa, en la costa de Yemen, bañado por las aguas del Mar Rojo. El convulso escenario político del país le ha afectado de lleno, sin embargo, y desde 2015 no ha pasado inspecciones ni se ha mantenido. El problema: sigue cargado de petróleo.

¿De cuánto petróleo hablamos? La International Maritime Organization (IMO), una agencia de la ONU, calcula que quedan a bordo 150.000 TM de petróleo, el equivalente a 1,1 millones de barriles. Serían, más o menos, cuatro veces la cantidad derramada durante la tragedia del Exxon Valdez en 1989 y que ocasionó uno de los mayores desastres medioambientales en la historia de EEUU. Esa ingente cantidad de crudo se sitúa a día de hoy a unas 4,8 millas náuticas —alrededor de 8,9 kilómetros— al suroeste de la península de Ras Issa, en la costa de Yemen.

The impact of an oil spill in the Red Sea from #FSOSafer in the water could be far wider than anticipated, about 850,000 tonnes of fish stocks that exist in Yemen’s waters in the Red Sea, Bab El Mandab & Gulf of Aden would be destroyed.#SalvageTheSAFER#HolmAkhdar #YemenCantWait pic.twitter.com/whyNcUZXPS