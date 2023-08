29 horas a más de 40 ºC: cómo un pequeño pueblo de Canarias se convirtió en "uno de los lugares más cálidos del mundo"

Tasarte es un pueblecito de unos 600 y pico habitantes en mitad del macizo del suroeste, muy cerca del corazón geográfico de Gran Canaria. Durante el 13 de agosto de 2023 fue, además, un horno de piedra.

Y no, no es una manera de hablar. Entre las doce de la noche y la una de la madrugada del 13 de agosto, la temperatura de la Aldea de San Nicolás (el municipio donde está Tasarte) subió más de diez grados hasta los 41. De noche, sí; en cuestión de minutos, sí.

En otras partes del municipio se recuperó la temperatura, pero Tasarte se quedó ahí. 29 horas. 29 horas por encima de 40 grados.

"Simplemente brutal". Como decía Max Herrera, el responsable de Extreme Temperatures Around The World, "debe ser la media diaria más alta jamás registrada en cualquier estación española [...] Es simplemente brutal". No es mentira: Tasarte, según el meteorólogo González Alemán, "ha sido uno de los lugares más cálidos del mundo" durante el 13 de agosto.

¿Qué pasó? Todo parece apuntar a que nos encontramos ante una "barajada". Vientos que, bajo ciertas condiciones atmosféricas, "son obligados a descender ladera abajo de las montañas con el consecuente calentamiento adiabático". Es decir, el aire se calienta al disminuir su volumen (porque, al bajar y encajonarse en un estrecho barranco, se encuentra con presiones cada vez mayores) sin que se necesite la ayuda del Sol.

Las barajadas o vientos de ladera son un fenómeno bien conocido en Canarias. Sin embargo, lo característico de estos días ha sido la enorme masa de aire sahariano que ha afectado a las islas (sometiéndolas a altísimas temperaturas).

La geografía. "Cuando el viento que sopla del norte (típico de estas situaciones con fuerte alisio y robusta inversión)" es cuando las barajadas se hacen más probables, explicaba González Alemán. Es, también, lo que nos hemos encontrado estos días.

El asunto es que, con el calor que ya había, la barajada llegó a Tasarte y se alineó todo. La aldea está en el "interior de un valle con el macizo de Inagua al norte, con una pared vertical de 1000 m": un sitio perfecto para este fenómeno: un horno de piedra. No hay que olvidar que este mismo marzo, Tasarte padeció la mayor temperatura registrada nunca en territorio español durante ese mes: 38,2 grados.

¿El cambio climático? Esta parece ser uno de los debates recurrentes del momento y, aunque es verdad que a veces nos precipitamos en adjudicar un papel directo al cambio climático (sin tener pruebas específicas), también es cierto que no podemos obviarlo.

Solo hay que comparar los datos de esta ola de calor con la que azotó a las islas en el verano de 1952 para ver que no son simples fenómenos repitiéndose con medio siglo de cadencia: es algo cuantitativamente superior. Es algo distinto y, si los especialistas tienen razón, va a serlo cada vez más.

Imagen | ECMWF