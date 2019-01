El aeropuerto londinense Heathrow paraliza sus salidas por un avistamiento de drones

Ocurrió en Navidad en el segundo aeropuerto más grande de Londres y ahora es Heathrow, el aeropuerto más importante de la capital británica el que ha tenido que detener sus vuelos de salida. Según han anunciado, es la respuesta como medida de precaución a un posible avistamiento de drones sobrevolando cerca del aeropuerto.

Los drones, aunque sean pequeños en comparación con un avión, pueden ser un gran peligro para el despegue y aterrizaje de los aviones comerciales. Tanto como para causar el cierre temporal un aeropuerto y desplegar al ejercito con tal de acabar con ellos. En Gatwick se cancelaron más de 800 vuelos hace pocas semanas y el caos se apoderó de las instalaciones.

En el caso de Heathrow de momento no se ha llegado a semejante situación, pero sí que han avisado de que hay una avistameinto de drones durante esta tarde. Como medida de precaución se han parado los próximos despegues hasta que se solucione la situación o esté bajo control.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.