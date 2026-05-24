"Verlos cobrar vida en la gran pantalla te emociona un poco": los cines reciben en unas semanas la fantasía más nostálgica del año

Hoy muchos hablan de ella como uno de los estrenos más esperados del verano, quizás como una contraposición familiar y colorista a propuestas más densas como 'La Odisea'. Y sin embargo, 'Masters del Universo' tiene detrás una historia de guerra de derechos, fracasos de taquilla y enfrentamientos varios que ha convertido en toda una gesta digna de una de sus aventuras más tumultuosas que, cuatro décadas después de su creación, este Conan en el espacio llegue a las pantallas.

Fracaso tras fracaso hasta la victoria final. En agosto de 1987. Cannon Films, la productora israelí-americana que había construido su reputación a base de películas de acción de bajo presupuesto en franquicias como 'El guerrero americano' o 'Desaparecido en combate' apostó fuerte por 'Masters del Universo' como billete de entrada al Hollywood de los grandes estudios. Con un presupuesto de 22 millones de dólares (enorme para los estándares de Cannon) y ambiciosas campañas de marketing que la presentaban como capaz de codearse con 'Star Wars', el resultado fue un fracaso comercial estrepitoso: solo 17,3 millones de recaudación, lo que contribuyó al hundimiento de la compañía.

Los fans de la popularísima serie animada que servía como anuncio para los nuevos lanzamientos de la línea de juguetes protestaron por la decisión más discutida de la película: en lugar de mostrar el mundo fantástico de Eternia, la mayor parte de la historia transcurría en la Tierra, lejos de las criaturas mágicas y las batallas épicas que habían alimentado las espectaculares ilustraciones de las cajas de los muñecos de acción. El motivo de esa decisión fue estrictamente económico: Eternia era muy difícil de materializar en pantalla con el presupuesto del que disponía Cannon.

39 años de espera. Lo que vino después fue una de las sagas de desarrollo frustrado más prolongadas del cine moderno. Los derechos de la franquicia pasaron sucesivamente por Warner Bros. (2007), Columbia Pictures (2009), Netflix (2022) y finalmente Amazon MGM Studios. Múltiples nombres se vincularon a equipos creativos y reparto, como Jon M. Chu, McG o John Woo, y Noah Centineo estuvo en conversaciones para el papel protagonista. Ya con Amazon, se anunció a Travis Knight como director y a Chris Butler como guionista. Era la primera vez en casi cuatro décadas que una 'Masters del Universo' completaba su producción.

Factor Barbie. La película llega en un contexto muy concreto para Mattel: la compañía lleva dos años intentando convertirse en generadora de franquicias de éxito para Hollywood. 'Barbie' recaudó más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo y ganó un Oscar, convirtiéndose en el punto de referencia de toda la estrategia cinematográfica de Mattel. Desde entonces, la compañía tiene más de quince proyectos anunciados que incluyen adaptaciones de Hot Wheels o Polly Pocket.

La comparación con 'Barbie', sin embargo, hace aguas en algunos aspectos. Son franquicias esencialmente distintas y posiblemente películas muy diferentes ('Masters del Universo', muy posiblemente, no tenga nada de aquella inteligente capa de feminismo pop, aunque muy posiblemente posea el mismo acercamiento irónico a personajes que, sin humor, no soportarían una revisión actualizada). Tampoco los juguetes son iguales: Barbie es una marca omnipresente en la cultura global, mientras que He-Man es nostalgia generacional de nicho.

Un artefacto nostálgico. El debut de Travis Knight fue 'Bumblebee', el excelente spin-off de 'Transformers' que bañaba de sencillez aventurera lo que en las entregas de Michael Bay había sido épica enloquecida. De su 'Masters del Universo' ha dicho que "no estamos haciendo un dibujo animado, estamos haciendo una película de fantasía de acción real"

El reparto es uno de los puntos fuertes del proyecto: Nicholas Galitzine es He-Man, Camila Mendes es Teela, Alison Brie es Evil-Lyn, Morena Baccarin es la Hechicera, Idris Elba es Man-At-Arms y Jared Leto es Skeletor. Travis Knight es muy consciente de la responsabilidad que tiene con los fans de la franquicia: "Cuando empezamos a visualizar este mundo, queríamos hacer justicia a los fans", dijo Knight, y añade que "verlos cobrar vida en la gran pantalla te emociona un poco"

El desafío. Las primeras previsiones de taquilla sitúan la apertura doméstica entre los 25 y los 35 millones de dólares para el fin de semana del 5 de junio. Con un presupuesto estimado de entre 170 y 200 millones de dólares, son claramente insuficientes. ¿Puede la película hacer que las audiencias jóvenes se interesen por He-Man, Skeletor y Eternia en 2026? Sin duda, una pregunta pertinente, porque puede garantizar continuidad para otras franquicias jugueteras o el cerrojazo para el Castillo de Greyskull durante otras cuatro décadas.

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