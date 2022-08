Superman de oficio, gamer en sus ratos libres: la otra cara de Henry Cavill, un apasionado de la tecnología

A Henry Cavill lo conocemos por su papel en 'Super Man' y por encarnar a Geralt de Rivia en 'The Witcher', pero más allá de su faceta como actor, el británico también es un conocido apasionado de la tecnología y de los videojuegos.

Prueba de ello es el vídeo que publicó montando su PC por piezas hace un par de años y la última galería que ha publicado en Instagram, donde, cual chaval de 20 años que estrena gráfica nueva, explica qué le ha pasado a la refrigeración de su PC y qué medidas ha tomado para actualizarla. Hoy conocemos más sobre la faceta más tech de Henry Cavill, bautizado por la comunidad como King of Nerds.

Super Man, sí, pero también gamer

Lo de Henry Cavill, la tecnología y los videojuegos viene de largo. Cuando era pequeño, el futuro actor, junto a sus cuatro hermanos y su padre, montó una red local de cuatro o cinco ordenadores para jugar en LAN. Entre los juegos que disfrutaban estaban 'Delta Force'. "Jugábamos todos juntos a los juegos en red, lo que, como puedes imaginar, alegraba a mi madre", explicaba el actor en 2013 haciendo referencia a la saga gaming que habían montado en la mesa del comedor familiar.

También disfrutaba de los cómics, entre ellos los de 'Super Man', siendo 'The New Krypton Saga' su favorito. De hecho, usó sus conocimientos para preparar su papel en 'El Hombre de Acero'.

Actualmente, Henry Cavill es conocido por ser un ávido jugador. En alguna que otra entrevista ha reconocido haber jugado a 'Overwatch', ser un apasionado de 'Warhammer 40K' y haberle echado horas a 'World of Warcraft'.

Durante el confinamiento en 2020, Cavill presumió en redes sociales de su habilidad para pintar figuritas (una afición que comparte con Tom Holland, por cierto). Tanto es así que en el DLC 'The Warden & the Paunch' de 'Total War: Warhammer 2' hay un personaje jugable inspirado en él.

En cuanto a 'World of Warcraft', Henry Cavill pertenece a la Alianza y su dedicación al juego casi le hace perder su papel para 'Super Man'. Según explicó a Conan O'Brien en 2016:

"La primera vez que recibí la llamada, la verdad es que la pasé por alto. Estaba jugando a 'World of Warcraf't en ese momento y tenía mis prioridades claras. Estaba en una parte importante de una mazmorra particular que estaba atravesando -es genial ahora que soy Superman- y miré al otro lado en el último momento y vi el nombre de Zack Snyder en el teléfono. Así que cogí el teléfono y lo perdí. Así que le devolví la llamada y le dije 'Lo siento mucho, estaba salvando la vida de alguien, cosa que hago todo el tiempo'".

Otro juego al que le ha echado horas, y no precisamente pocas, es a 'The Witcher 3'. El actor le ha dedicado más de 100 horas al juego y lo ha completado dos veces, una en dificultad normal y otra en la máxima dificultad. Lo que no se había jugado era la expansión 'Blood and wine', algo a lo que, dijo, iba a ponerle remedio en 2021. También se ha leído los libros. "Descubrí los juegos, luego descubrí los libros, y el universo de 'The Witcher' significó instantáneamente algo para mí. Ni siquiera tuve la necesidad de prepararme para el papel. Porque respiro, vivo este universo cada día".

Su PC, que ahora estrena refrigeración

Su faceta como apasionado de la tecnología se hizo todavía más evidente en 2020, cuando Cavill publicó un vídeo en Instagram montando su nuevo PC por piezas, un PC que costaba la friolera de 6.000 dólares. Al fin y al cabo, Super Man, que es un declarado PC gamer, ha de tener un PC acorde a sus necesidades.

Este PC constaba, por aquellos entonces, de un AMD Ryzen 9 3900X, una gráfica NVIDIA RTX 2080Ti, una refrigeración líquida AiO de NZXT, memoria RAM G.Skill Trident Z, un Samsung SSD 970 Pro, una fuente Seasonic Prime Fanelss TX-700 700W 80 Plus Titanium, una placa ASUS ROG Crosshair VII Hero y una caja de Fractil Designe Define. El monitor elegido fue un Swift PG227UQ y el teclado un Razer Blackwidow Elite.

No tenía mal gusto ni mal equipo el bueno de Henry Cavill, pero la realidad es que lo ha ido actualizando poco a poco. A finales de 2020, el actor publicó una foto presumiendo de su RTX 3090, una de las mejores gráficas del momento. Va más que servido para moverlo todo en ultra.

Y ahora, que estamos en plena de calor e Inglaterra, donde vive Cavill, está batiendo récords, el actor se ha visto obligado a actualizar su refrigeración. Según ha explicado él mismo en su perfil de Instagram, los ventiladores de la AiO de NZXT ha dejado de ser suficiente, por lo que ha optado por seis ventiladores Noctua, tres para la líquida, dos seguramente para el frontal y uno para la parte trasera. Está claro que sabe lo que se hace.