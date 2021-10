El primer corto de terror escrito por una IA: una copia de 'Saw' tan divertida y absurda que tiene hasta ballenas policía

El campo de la inteligencia artificial nos ha dejado con innovaciones de lo más interesantes. Hemos visto a esta tecnología remasterizar pelis con 100 años de antigüedad, resumir libros, programar y hasta reconstruir cuadros, por no hablar de su rol como guionista y productor de 'Sunspring', el corto de Ross Goodwin escrito íntegramente por una IA.

Lo que la inteligencia artificial es capaz de conseguir cuando está bien entrenada puede llegar a ser espectacular, pero también muy divertido. La prueba de ello es 'Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive', un corto de terror publicado por Netflix en el canal 'Netflix is a Joke' que ha sido escrito por una IA tras haber "visto" 400.000 horas de pelis de miedo. No tiene desperdicio.

El malo: un muñeco que monta un monociclo con tres ruedas

Para esta película, Netflix ha trabajado con Keaton Patti (escritor, actor y comediante estadounidense). En el campo de la inteligencia artificial y la cultura, es conocido por el guion de una minihistoria incluida en el cómic 'The Amazing Spider-Man #25', que fue escrito por un bot desarrollado por él y al que entrenó con todos los cómics del hombre araña publicados hasta la fecha.

A partir de aquí hay spoilers del corto.

En 'Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive', traducida al español como 'El Señor Puzles quiere verte menos vivo' asistimos a la trágica historia de Jennifer, una "mujer que tiene belleza exterior y sangre interior" que se despierta colgando sobre un pozo de sillas con cuchillas y motosierras. Una lástima, debería estar en "el campamento de verano sexy", según dice ella.

Cuando se percata de lo que sucede aparece nuestro villano, el Señor Puzles, una réplica descafeinada de Jigsaw que tiene una máscara "hecha en el infierno o en Texas" y que monta un monociclo con tres ruedas. El Señor Puzles, que le pregunta a Jennifer si quiere ser gamer, sabe que Jennifer se llama Jennifer porque tiene cuerpo y todas las Jennifer tienen cuerpo.

¿Absurdo? Sin duda, pero lo es todavía más si tenemos en cuenta que estos dos párrafos anteriores describen lo que pasa en los primeros 30 segundos del corto.

Durante los cuatro minutos que dura Jennifer tiene que enfrentarse a unos puzles, como coger un antídoto para las sillas con motosierra (spoiler: no puede porque el antídoto es un fantasma) o salvar a su compañero de trabajo, que muere tras recibir un cañonazo de patines afilados.

Lo más gracioso de todo es que cada vez que Jennifer falla un puzle, el Señor Puzles dice "Consecuencias" y apuñala un botón que acaba en un fatídico desenlace. Por suerte, aparece un detective "borracho y embrujado por sobriedad" que, desgraciadamente, activa una trampa que hace que caiga una ballena sobre él.

Sin embargo, todo sale bien. A pesar de lo que cabría esperar de una persona a la que se le ha caído una ballena encima, el detective se levanta y revela el giro que todos esperábamos: la ballena es un policía subacuático. Ambos consiguen atrapar al malo y todo acaba en final feliz. O no.

El Señor Puzles no está muerto.

Ambos protagonistas son atados a unos bolos gigantes a los que se dirige una bola de bolos con cuchillos. Por suerte, el detective ha traído refuerzos: una lluvia de ballenas que impacta contra el edificio, salvando a nuestros protas de una muerte inevitable y llenando todo de "polvo terrorífico".

Están a salvo. ¿Seguro? No, porque Jennifer, que se ha sentado en la silla con motosierras, recibe un mensaje de texto. El Señor Puzles ataca de nuevo: Jennifer ha fallado el quinto puzle al sentarse en la silla, que ahora se activa de nuevo. El corto acaba con Jennifer gritando y un gancho que, ojalá, se resuelva en 'Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive 2'.