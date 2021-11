Habrá adaptación del cómic clásico 'El Incal', de Jodorowsky y Moebius, y el director es completamente inesperado: Taika Waititi

De absolutamente inesperado se puede calificar este movimiento de Alejandro Jodorowsky a la hora de buscar un responsable para adaptar su magnífico cómic 'El Incal'. Taika Waititi, director de 'Thor: Ragnarok' y aún vinculado a Marvel en películas como la próxima 'Thor: Love and Thunder' es el elegido por el visionario director chileno para llevar a imágenes el extraordinario cómic que firmó entre 1980 y 1988 junto al francés Moebius.

La fama de Jodorowsky de poner en pie los cimientos de proyectos megalómanos e imposibles ya quedó rubricada con su proyecto de 'Dune', previo a la versión de David Lynch, y que quedó documentado en la estupenda 'Jodorowsky's Dune' (cuyo director, por cierto, firma este vídeo promocional de la llegada de Taikiki al proyecto). 'El Incal' está igualmente en sus fases embrionarias, pero Humanoids, editores del cómic y productores de la película, ya han anunciado estos primeros nombres: Waititi dirigirá y coescribirá el guión junto a su compinche habitual Jemaine Clement, y Peter Warren.

El creador es el dios

Así lo confirma Jodorowsky en el vídeo, tan grandilocuente como de costumbre, donde afirma que con más de noventa años, no tiene las fuerzas para dirigir una nueva película. Y que esto será más un 'Taikiki's Incal' que un 'Jodorowsky's Incal'. Desde una entrevista con The Hollywood Reporter, Humanoids garantiza para Waititi toda la libertad creativa que sea posible, pero el proyecto aún no tiene una compañía fuerte que respalde la producción.

Lo que sí es cierto es que Waititi está ocupadísimo, y se amontonan los proyectos en su cartera. A sus proyectos para Marvel se suman, solo como director, un documental sobre un equipo de fútbol samoano, una película de 'Star Wars' para 2025, la serie de televisión de 'Los héroes del tiempo', los proyectos de 'Flash Gordon' y 'Akira' y la secuela de la película de 'Lo que hacemos en las sombras', titulada 'We're Wolves'.