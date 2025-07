'Gran Hermano', 'OT' y 'Crónicas Marcianas' tienen dos cosas en común: definieron la TV española actual y Toni Cruz

El fallecimiento de Toni Cruz el pasado viernes a los 78 años nos sirve para radiografiar el estado actual del negocio catódico. Y sobre todo, es una prueba fehaciente de que van retirándose o falleciendo quienes fueron arquitectos de la televisión tal y como lo conocemos actualmente (es decir, la que configuraron los primeros años de las privadas). Aunque desde hacía años no estaba frente a la cámara, su papel ha sido clave en algunos de los mayores éxitos de los últimos años, en especial a través de su productora, Gestmusic.

Grandes éxitos. Gestmusic lanzó programas de gran éxito como 'Operación Triunfo', 'Gran Hermano' o 'Crónicas Marcianas', siendo Cruz parte esencial del diseño y desarrollo de estos programas. Poco se puede añadir a la importancia fundacional de los tres: nuestro primer talent show, nuestro primer reality y un programa inclasificable pero muy influyente y que alcanzó audiencias estratosféricas en un horario imposible.

La cosa no acabó ahí, y con el paso del tiempo, Gestmusic fue generando variantes de estos formatos primigenios, con éxitos como 'Lluvia de estrellas', 'Tu cara me suena', 'Tú sí que vales', 'No te rías que es peor' o '¡Mira quién baila!'. Cruz y Mainat acabaron vendiendo en 2017 su parte de Gestmusic a Endemol.

El barón de bidet. Para el gran público, Toni Cruz se hizo célebre primero desde finales de los sesenta y hasta entrados los ochenta con La Trinca, en compañía de Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual. Con ellos copresentó varios programas de televisión de éxito, como 'No passa res' (TV3) y 'Tariro, tariro' (TVE), lo que le llevó a entender en buena medida cómo funcionaba la televisión por dentro. El siguiente paso estaba claro.

Llega Gestmusic. En 1987 La Trinca publicó su último disco ('Marro!') y crearon la productora Gestmusic. Coincidía su fundación con la llegada de las televisiones privadas y la masificación de las autonómicas y locales, y su éxito se catapultó cuando uno de los miembros del trío, Pasqual, abandonó la productora por problemas de salud y vendió su parte de Gestmusic a una de las multinacionales más potentes del mundo audiovisual, la holandesa Endemol, creadora del formato original de 'Gran Hermano'.

Dos cabalgan juntos. En un periodo relativamente corto de tiempo han desaparecido de la industria nacional dos nombres propios muy relevantes, quizás los que mejor han definido el tono y el estilo de la televisión de masas del siglo XXI. Hace casi tres años fue Paolo Vasile, que dejó su cargo como CEO de Mediaset. Sin él no habríamos tenido un formato tan influyente como 'Sálvame', además de dar luz verde a programas producidos por el propio Cruz, como 'Gran Hermano'.

Entre los dos aglutinan (uno como fuerza creativa, otro como necesaria labor administrativa desde la cúpula del canal de más éxito durante muchos años) la masa de cabeceras de mayor impacto en España en las últimas décadas. Ya no se trata solo del éxito de audiencia de programas como 'Operación Triunfo' o 'Gran Hermano', sino que más allá de lo evidente (estas dos franquicias siguen sumando ediciones en la actualidad), su sello sigue muy presente en programas actuales de gran impacto.

El legado. Por ejemplo, uno de los programas de más éxito en la actualidad es 'Tu cara me suena', que ha alcanzado máximos de 25,1% de cuota: se trata de la enésima variante de la plantilla de 'Operación Triunfo' (interpretación de estándares pop, jurado, eliminatorias), pero con la plantilla de "los concursantes son famosos". Una plantilla que últimamente está devorando todos los concursos y realities... y que también inventó Gestmusic con el tronadísimo e inclasificable 'Gran Hermano' con celebrities que fue 'Hotel Glam'.

Crónicas Marcianas sigue. Y no solo eso: el estudiado equilibrio de dinámicas de orden y caos de 'Crónicas Marcianas' se sigue dando en formatos más inocuos, como 'El hormiguero' (que comparte parte de su equipo de producción con el programa de Sardá). Y, por supuesto, con todo tipo de programas de información rosa, empezando por 'Sálvame', también esencial para entender los formatos televisivos actuales.

Tan lejos, tan cerca. Gestmusic y Vasile dieron algunos de los últimos do de pecho que ha vivido la industria, teniendo en cuenta que muchos de los actuales formatos de éxito son variaciones de 'Gran Hermano', 'Operación Triunfo'. La televisión siempre ha vivido de canibalizar sus propios hits, así que independientemente de las cuestiones sobre su futuro, lo que queda muy claro es que Cruz ha sido parte esencial para entender la televisión en las últimas décadas, y como hemos llegado a la que tenemos ahora.

Cabecera | RTVE - Gestmusic

