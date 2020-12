21 programas gratis para hacer vídeos con fotos y música

Te traemos una colección con 21 programas gratis para hacer vídeos con foto y música, un tipo de composición bastante sencilla y resultona, especialmente en fechas y acontecimientos señalados. Existen una gran cantidad de editores de vídeo para todas las plataformas, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en esos que te lo ponen más fácil para trabajar con tus fotos y tu música.

En nuestra lista, vas a ver los programas ordenados por orden alfabético, pero estos podrán ser para ordenadores de escritorio, dispositivos móviles o para navegador. De esta manera, tendrás varias opciones a las que recurrir independientemente del dispositivo desde el que quieras realizar las ediciones.

Nosotros hemos incluido los que hemos considerado los más fiables o populares, pero siempre cabe la posibilidad de que nos hayamos dejado alguna joya oculta. Por eso, te invitamos a que si conoces otros editores que sirvan para hacer vídeos con fotos y música nos dejes tus ideas y aportaciones en la sección de comentarios, y que así el resto de lectores pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Avidemux

Vamos a empezar con este potente editor de vídeo de código abierto, lo que quiere decir que no esconde ninguna sorpresa desagradable cuando lo instales, y que es totalmente gratuito. Además, tiene versiones para Windows, macOS, GNU/Linux y PC-BSD, lo que quiere decir que podrás utilizarlo prácticamente en cualquier ordenador.

La aplicación tiene todas las funciones básicas de cualquier editor de vídeo, pudiendo añadir pistas de audio e imágenes para poder crear composiciones con fotos y músicas. También tiene varios filtros, y la posibilidad de añadir subtítulos. Es compatible con los principales formatos de vídeo como MKV, AVI o MP4.

AVS

Seguimos con este interesantísimo y potente editor de vídeo gratuito para Windows. Tiene todas las funciones básicas, pudiendo recortar vídeos, dividirlos, combinarlos, rotarlos y mezclarlos. También vas a poder aplicar diferentes subtítulos o incluso añadir subtítulos.

Con una interfaz que recuerda mucho a Windows Movie Maker, pero con una apariencia más moderna manteniendo su simplicidad, también puedes añadir fotos o audios para crear pases de diapositivas en vídeo y añadirles música de fondo. Además de esto, permite adaptar tus vídeos a teléfonos móviles o a diferentes plataformas online.

Filmora

Filmora es un excelente editor de vídeo, con una interfaz bonita y moderna, y con versiones para Windows y macOS. Intenta destacar entre otros editores avanzados ofreciendo más facilidad de uso, con la línea temporal y sus capas abajo, y arriba una ventana para la previsualización y otra para las fotos y los vídeos que puedes ir añadiendo.

Es una aplicación de pago, aunque en la versión de pruebas puedes usar casi todas las funciones sin limitaciones... aunque a cambio de tener que aguantar que se te inserte una marca de agua. También tiene música y efectos de sonido, y la versión completa y de pago apenas cuesta cuarenta dólares.

FilmoraGo

Pasamos ahora a una aplicación móvil, que es una versión adaptada de la anterior. Se trata de una versión algo más simplificada y orientada a la facilidad de uso, aunque suficiente para poder editar vídeos o crear clips a partir de vídeos y/o fotografías que tengas en tu móvil, mezclándolos incluso. También tienes transiciones entre los elementos de un clip y listas de filtros para que se vean de determinadas maneras.

Es fácil de usar, con los vídeos y fotos en la parte inferior como iconos para elegirlos y tocar sobre ellos para editarlos o añadirlos. Puedes añadir capas encima con música, voz en off, títulos y o filtros. Mucho de este contenido es gratis, pero también hay algunos elementos de pago para descargar. En este caso, es una aplicación gratis con contenido gratis, aunque opciones de bajar añadidos de pago por separado. Lo malo es que hay una marca de agua que sólo se elimina pagando un par de euros.

Google Fotos

Si lo que quieres es crear tus vídeos en el móvil, una de las soluciones más sencillas que tienes es la aplicación de Google Fotos, la misma donde puedes tener subidas una gran cantidad de ellas. Esta app tiene un sencillo editor de vídeo en el que puedes elegir fotografías y vídeos y hacer una película con ellos.

Por lo tanto, es una manera muy sencilla de crear vídeos personalizados con tus fotos, pudiendo elegir cuánto dura la reproducción de una foto o vídeo dentro de la propia composición. También podrás añadir música de fondo o quitarle el sonido... y poco más, porque es una herramienta limitada pero muy fácil de utilizar por cualquiera.

iMovie

Quien tiene un iPhone o iPad tiene iMovie, la aplicación de Apple para la creación de vídeos. Viene preinstalada, y es tan buena que difícilmente vas a necesitar otra en tu móvil a no ser que busques funciones más específicas. Ofrece un enorme elenco de opciones muy cercanas a las que ofrecen los editores para escritorio sin que tengas que buscar otras aplicaciones de terceros.

Tiene prácticamente de todo, desde temas para los títulos hasta música y transiciones, con varios filtros para los vídeos o efectos de sonido. También puedes subir tu música, usar fotos, añadir naracciones... y todo ello presentado de una manera elegante y sencilla, y pudiendo añadir las fotos y los vídeos que quieras de tu teléfono para componer un vídeo o un tráiler. Los resultados los puedes guardar en resoluciones de 4K o 1080p a 60 FPS.

InShot

En la lista de hoy vas a encontrarte con aplicaciones móviles interesantes, pero una de las mejores además de las nativas de Google y Apple es este editor InShot. Su punto negativo siempre ha sido que quizá ha abusado demasiado de la publicidad, pero a cambio tienes una aplicación versátil, fácil de utilizar y con bastantes opciones.

Puedes componer un nuevo vídeo y usar las fotos o los vídeos que tengas en tu móvil con él. También tienes varias maneras de añadir música, desde tu móvil o incluso extrayéndola de vídeos de YouTube. También tienes opciones básicas como recortar, añadir textos, música o voz en off, modificar la velocidad, y usar filtros que pueden ser gratuitos o de pago.

ivsEdits

Un editor de vídeo bastante flexible y modular, y que tiene soporte para altas resoluciones como el 4K. Uno de sus puntos a favor es que la versión gratuita tiene muy pocas limitaciones, y que está asociado con Vimeo, por lo que tiene opciones para subir fácilmente tus videos a esa plataforma. Eso sí, tendrás que registrarte para poder bajar el programa.

Una de las limitaciones de la versión gratuita está en los formatos de vídeo en los que puedes exportar tus creaciones. Y también en las aplicaciones incluidas, ya que es un programa modular compuesto de varias. Pero para las tareas básicas de edición sigue funcionando.

Kdenlive

Una aplicación de código abierto que fue creada para KDE, uno de los entornos de escritorio más populares de GNU/Linux. Con el tiempo, fue creciendo y acabó llegando a otros sistemas operativos, siendo ahora una potente herramienta gratuita y multiplataforma disponible también para Windows, macOS y BSD.

Este editor de vídeo es bastante avanzado y versátil, con soporte para múltiples formatos de vídeo, atajos de teclado, y posibilidad de montar vídeo y audio multicanal, además de poner efectos y transiciones.

KineMaster

KineMaster es un editor de vídeo de interfaz apaisada sencillo, y que destaca porque te permite crear varias capas con clips, textos, pegatinas, efectos o garabatos. Tiene un aspecto muy parecido a los editores de escritorio, por lo que si no estás cómodo con interfaces adaptadas al móvil puede ser interesante de utilizar.

Lo que hemos dicho sobre las capas significa que podrás poner un clip encima de otro, creando un efecto peculiar. La mala noticia es que tiene un precio bastante alto de 4,99 euros al mes o 29,99 euros al año. En su versión gratuita tendrás una marca de agua y opciones limitadas.

Kizoa

Kizoa es un editor de vídeo online que lleva la sencillez y la extrema facilidad de uso como bandera. Su funcionamiento es sencillo, y sólo tienes que ir pulsando para añadir el vídeo o la imagen que quieras a la composición en el orden que quieras que aparezca, y luego ir añadiendo si quieres transiciones.

En el modo gratuito del servicio tienes un espacio máximo de 1 GB, y los vídeos aparecerán con marcas de agua. Aun así, te permite añadir efectos, textos, transiciones, GIFs y música, y puedes compartir tus creaciones por correo electrónico, redes sociales o por un enlace que puedes enviar por cualquier otra aplicación,

Lightworks

Una de las mejores aplicaciones de pago que hay para editar vídeo, aunque si no quieres pagar los 134,99 dólares anuales de su licencia, puedes recurrir a su versión gratuita con opciones algo más limitadas, pero que igualmente te va a servir para pequeñas composiciones. Además, es compatible con Windows, macOS y GNU/Linux.

La manera de funcionar es sencilla, ya que puedes ir a la carpeta donde tienes los elementos multimedia e ir arrastrándolo todo al vídeo que quieras crear, pudiendo unir fotos, música o varios vídeos. Es un método sencillo para trabajar, aunque la resolución máxima de su versión gratuita es de 720p.

Movie Maker

No puedo decir que sea la herramienta más aconsejable, ya que Microsoft hace tiempo que la abandonó y ya no está mantenida ni actualizada desde hace unos años. Sin embargo, si te gustan los clásicos, tienes la manera de instalar el Movie Maker en Windows 10 instalando Windows Live Essentials 2012 desde los repositorios de Internet Archive.

Aquí, lo que debes tener en mente es que estarás utilizando una versión obsoleta y discontinuada, por lo que te vas a encontrar errores, bugs e incompatibilidades por doquier. Sin embargo, para algunas ediciones básicas todavía puede servir.

Movie Maker Online

Se trata de un editor de vídeo online que utiliza el nombre del mítico programa de Microsoft, pero que no tiene ningún tipo de relación. Eso sí, lo que sí tienes es prácticamente la misma interfaz y facilidad de uso, y no necesita que te registres ni deja marcas de agua en su versión gratuita, lo cual es un importante punto a favor.

El editor funciona de manera sencilla, y tiene un botón para ir subiendo y añadiendo tus vídeos, tus fotos o tu música para que se agregue a la composición. Luego, tienes unos menús muy intuitivos y herramientas como filtros, textos superpuestos y transiciones, además de una selección de imágenes libres de derechos que puedes utilizar. Su única limitación es que los vídeos sólo los podrás guardar en formato MP4.

OpenShot

OpenShot Video Editor es otra aplicación que ha sido diseñada con la intención de ofrecerte una herramienta sencilla para tus ediciones básicas de vídeo. Es tan fácil de utilizar como arrastrar las pistas de vídeo, imágenes o música que quieras utilizar a la interfaz de la aplicación para que las cargue y las puedas añadir a tu creación. Además, tiene varias pistas para poder añadir diferentes contenidos y tenerlos bien organizados.

Se trata de un editor gratuito y multiplataforma, con versiones para Windows, macOS y GNU/Linux y la posibilidad de empezar un trabajo en un SO y terminarlo en otro. También podrás añadir efectos 3D, subtítulos, mapear el tiempo de los clips de sonido o editarlos, poner marcas de agua o recortar los clips y su tamaño, incluso pudiendo añadir transiciones entre ellos.

PowerDirector

Se trata de otro potente editor de vídeos para móviles, con versiones para Android e iOS. Puedes crear clips utilizando vídeos y fotos, con una gran cantidad de plantillas y efectos, transiciones, stickers, filtros de color o títulos. La cuestión es que habrá unos pocos gratuitos, y luego por otras funciones tendrás que ir a su versión de pago.

También tiene herramientas de edición para ajustar brillo, color y saturación, con transiciones entre los diferentes vídeos y fotos de tu clip, y la posibilidad de añadir textos o poner música de fondo. Luego, los resultados podrás exportarlos a 720p en su versión gratuita o ir a la de pago para resoluciones hasta 4K.

Powtoon

Si lo que buscas es una herramienta online para hacer vídeos pequeño s y cortos, Powtoon es una interesante solución. Los límites de su plan gratuito son claros, sólo puedes almacenar 100MB, y tus vídeos no pueden pasar de 3 minutos además de tener marcas de agua.

Por lo tanto, es algo que enseguida se te quedará pequeño para ediciones algo más completas y complejas, aunque eso no quita que sea un recurso sencillo al que ir para las pequeñas. Su interfaz es también bastante sencilla de utilizar, y necesitarás crearte una cuenta para usarlo.

Quik

Quik es una aplicación diseñada para Go Pro, aunque puedes utilizar simplemente en cualquier otro móvil. Se trata de una app pensada para que tú no tengas que hacer casi nada, por lo que es perfecta para usuarios que casi no tengan conocimientos y quieran lanzarse a crear sus propios vídeos o composiciones.

La app se encarga de analizar tu biblioteca de fotos y vídeos en busca de las mejores. Además, puedes crear clips utilizando tus vídeos y fotos, e incluso puedes añadir tu propia música en el caso de que la amplia biblioteca que tiene la app no sea suficiente. No te da mucho control sobre el resultado final, sino que acepta tus sugerencias sobre qué puntos de cada clip son claves. Usando esa información junto a la música y la duración deseada del vídeo final, la app genera el vídeo sin mucha intervención por tu parte.

VideoPad

Un poco más arriba te hemos hablado del mítico Video Maker, y a VideoPad podríamos considerarlo como uno de sus sucesores espirituales. Es uno de los mejores editores con versión gratuita que te puedes encontrar, e incluye opciones de exportación como la de quemar los vídeos en un DVD, guardarlos en tu disco duro o compartirlos directamente en redes sociales, aunque estas opciones son de pago, aunque en este caso la licencia apenas cuesta 25 dólares.

Por lo demás, esta aplicación ofrece varios efectos transicionales combinables, y te permite decorar tus vídeos con diferentes brillos, saturación y configuraciones de color. Todo ello te lo ponen en una interfaz muy sencilla y que recuerda irremediablemente a la del Movie Maker, incluyendo un cuadro donde tienes tu música, tus fotos y tus vídeos para añadirlos arrastrando.

VSDC Video Editor

Otro editor de pago que tiene una versión gratuita con algunos anuncios y menos opciones, aunque suficientes para la edición de archivos de vídeo o la creación de vídeos. En la creación, podrás utilizar tus pistas de audio e incluso fotografías, pudiendo añadir transiciones y efectos visuales, e incluso filtros del estilo de Instagram.

Lo más importante de este programa es que tiene un diseño minimalista y fácil de utilizar. Aun así, también incluye algunas opciones más allá de las básicas, como la creación de máscaras para la ocultación, el desenfoque o el subrayado de elementos en el vídeo. También te permite exportar las creaciones a tus redes sociales.

WeVideo

Y vamos terminando ya con WeVideo, que es un editor de vídeo online que despunta entre los mejores. Lo único que vas a necesitar para usarlo es registrarte, y a cambio podrás trabajar con archivos de hasta 1 GB en la versión gratuita, con resoluciones de 720p... aunque con marcas de agua al guardar el vídeo.

Ahora las buenas noticias, y es que tiene una interfaz sencilla del estilo de Video Maker que te pondrá las cosas fáciles para añadir tus fotos y tu música a los vídeos. Además, podrás hacer ediciones colaborativas, y se incluye en Google Drive para guardar en la nube tus creaciones. Tienes también una biblioteca de cientos de canciones para darle algo de vida a tus vídeos, los cuales podrás subir a YouTube y otros servicios una vez hayas terminado.