22 programas y aplicaciones de Windows que los editores de Xataka han descubierto en 2020 y ahora son esenciales

Hoy te traemos una lista con 22 aplicaciones y programas de Windows que el equipo de Xataka y otros medios de Webedia España han descubierto durante este 2020, y que ahora se han convertido en una parte de su día a día. Realmente somos animales de costumbres que tendemos a utilizar siempre lo mismo, pero todavía hay sitio para nuevos descubrimientos que nos faciliten un poco nuestro día a día frente al ordenador.

En Webedia somos personas con diferentes necesidades a la hora de usar el PC, y por eso verás que la lista nos ha quedado de lo más variada. Las aplicaciones que diremos no son necesariamente nuevas, sino que son aquellas que cada uno de nosotros ha descubierto o redescubierto en los últimos meses.

Y al final, lo que verás aquí son solo nuestras opiniones refiriéndose a nuestros casos particulares. Por eso, como es costumbre en Xataka Basics, te invitamos a que también compartas con nosotros tus últimos descubrimientos en la sección de comentarios. Porque al final, quién sabe, quizá eres tú quien nos hace descubrir nuestra próxima aplicación imprescindible.

Recomendado por Frankie MB, de VidaExtra

"Tengo una carpetita en el PC colmada de vídeos que voy pasando poquito a poco a un pendrive. Tráilers antiguos, gags tronchantes, chistes malos en general, videoclips que me gusta tener a mano, densos documentales que me pongo de fondo mientras escribo y, en general, cosas que disfruto más que la programación televisiva y que suelo poner en la tele del salón de vez en cuando.

Recomendada por Fabio Rodríguez, de Xataka TV

Recomendada por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Móvil

"La aplicación para Windows que descubrí este 2020 tiene mucha solera: se creó hace ya 16 años y es AutoHotKey, una potente herramienta de scripts con la que puedes automatizar gran parte del trabajo. Llevaba oyendo su nombre en recomendaciones desde hace años, pero no fue hasta hace poco que me decidi a probarla.

Recomendada por César Muela, de Xataka

Me sigue alucinando que un programa tan completo y que se usa en el cine, sobre todo para colorimetría, tenga una versión gratuita que creo que satisface las necesidades de el 90% de los creadores de vídeo. No me dedico profesionalmente a la grabación o edición de vídeo, pero me parece una de las herramientas más potentes que hay disponibles si no quieres gastarte dinero en licencias.

"Siempre he tenido la tarea pendiente de ponerme a aprender a editar vídeo, y este año durante los meses más duros del confinamiento me puse a ello más en serio. Aproveché que grabé bastantes versiones en vídeo y audio de canciones que me gustaban para experimentar y aprender cosas nuevas, y tuve la suerte de hacerlo con DaVinci Resolve, el famoso editor de Blackmagic Design.

Recomendada por Fernando Sánchez, de Xataka Foto

Ahora podemos hacer todo con nuestros vídeos, de principio a fin. Y gratis, sin ninguna restricción, salvo que uses demasiados efectos del panel Efectos… Pero lo que es una maravilla de la última versión es el módulo Montaje. Si no quieres complicarte mucho la vida, y quieres publicar rápidamente porque tienes una rutina hecha, este módulo es el mejor invento para aprovechar los vídeos que hacemos con nuestras cámaras. Se ha hecho imprescindible para mi."

Enlace: DaVinci Resolve

Recomendada por Samuel Oliver, de Xataka TV

Y qué maravilla. La verdad es que no me acuerdo qué hacía antes de Discord para echar unas partidas con amigos. Y ya no solo para jugar, para conversar tanto por chat como por voz o videollamada es ideal y funciona tan bien que cuesta creer que sea gratis."

"Ya, sé lo que estáis pensando: ¿has descubierto Discord en 2020? Pues sí y no. Claro que conocía el programa e incluso lo había utilizado ocasionalmente, pero no ha sido hasta este año con la llegada de Valorant y un grupo de amigos que le damos caña todos los días que no me he decidido a crear mi propio servidor con diferentes canales y utilizarlo todos los días.

Recomendada por Yúbal Fernández, de Xataka

Recomendada por Gabriela González, de Genbeta

Recomendada por Sergio Cejas, de VidaExtra

"En algunos eventos de videojuegos a los que he acudido he tenido la oportunidad de entrevistar a personalidades de la industria y a la hora de transcribirlas necesitaba un programa que me pudiese ayudar en esta tarea. Es ahí cuando me encontré con GoldWave y me resultó de gran ayuda por tratarse de una de las mejores aplicaciones gratuitas que he visto, capaz de modificar a tu antojo cualquier archivo de audio.

Dispone de una inmensa cantidad de opciones que varían dependiendo de si optas por su versión de pago (19,99 dólares) o no. Aun así, para el uso que le doy sin pasar por caja es más que suficiente, porque además de servir de reproductor, también permite aumentar o reducir el volumen, cortar fragmentos y copiarlos en otro lado, aplicar efectos o también convertir los archivos en otros, ya sea mp3, wav, ogg, etc. Además, para alguien como yo que no está muy puesto en esta clase de programas, es tremendamente sencillo de aprender a utilizarlo."