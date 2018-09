Movie Maker en Windows 10: de dónde descargarlo y cómo instalarlo

Hoy vamos a explicar cómo y de dónde descargar Movie Maker en Windows 10. Se trata de una aplicación de vídeo mítica e importante dentro de la historia de Microsoft, pero que lamentablemente ya ha sido descontinuada. Sin embargo, gracias a la magia de los repositorios de software antiguo todavía podemos descargarla e incluso utilizarla.

Primero vamos a empezar explicando brevemente qué significa que sea una aplicación que ya ha sido descontinuada por Microsoft. Entonces, una vez queden claros los riesgos o problemas a los que te puedes enfrentar, pasaremos a decirte de dónde descargarte la suite Microsoft Windows Live Essentials 2012 que contiene la aplicación y a guiarte paso a paso por el proceso de instalación.

Microsoft ya abandonó Movie Maker

Movie Maker es una aplicación que a efectos prácticos ha dejado de existir. Microsoft abandonó su desarrollo en enero de 2017, por eso decimos que ha sido descontinuada, y también ha retirado todos los enlaces oficiales para poder descargarla. Este abandono tiene una serie de implicaciones que deberías tener en cuenta antes de decidir utilizar la aplicación.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que es posible que la aplicación te de errores o presente alguna limitación imprevista. Al estar descontinuada, ningún desarrollador se ha preocupado de asegurarse de que todo funcione correctamente en Windows 10 o las actualizaciones posteriores, por lo que puedes encontrarte con errores cuando vayas a utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

También puedes encontrarte con problemas de compatibilidad en algunas de sus funciones de exportar contenido. La última versión de Movie Maker incluía una serie de opciones para publicar los vídeos que hayas creado en algunas redes sociales, algo que con la evolución de estas puede haber dejado de funcionar.

La aplicación no va a recibir nuevas actualizaciones, por lo que ni habrá funciones nuevas ni tampoco un diseño más moderno. Está tal cual quedó hace unos años cuando se abandonó, y no cabe esperar que haya más mejoras. Esto quiere decir que tampoco se solucionarán los errores o bugs que puedan existir.

Descargar e instalar Movie Maker a día de hoy también puede suponer un riesgo para seguridad de tu PC, sobre todo si lo descargas desde fuentes poco fiables o páginas de descargas. Y es que siempre quedará gente que quiera aprovecharse de las necesidades de los demás, y que pueda haber decidido crear versiones fraudulentas o con algún troyano de la aplicación. Al no tener una web oficial de donde descargarla, los riesgos se maximizan.

¿Entonces, de dónde descargo Movie Maker?

La última versión de Movie Maker estuvo incluida en el pack de aplicaciones Windows Live Essentials 2012, en el que también había otros clásicos cono Microsoft Messenger. A partir de esa versión del pack de 2012, Microsoft implementó algunas de las aplicaciones directamente en el sistema operativo y abandonó otras, y en 2017 el pack fue retirado y dejó de haber manera de descargarlo.

Sin embargo, todavía puedes descargar una versión funcional y segura de Windows Live Essentials 2012 desde los repositorios de Internet Archive. Se trata de un archivo virtual en el que se almacenan versiones antiguas de páginas web y aplicaciones de las últimas décadas, así como libros, películas o música.

Internet Archive es una biblioteca virtual ampliamente reconocida, por lo que garantiza que el instalador que te descargues de ella esté sin infectar y no haya sido manipulado más allá de para asegurarse de que funciona en las últimas versiones de Windows. Vamos, que es seguro, mientras que si te bajas la aplicación de otras páginas menos conocidas siempre existirá el peligro de que contenga sorpresas no deseadas.

Por lo tanto, gracias a esta página podrás descargarte la versión de 2012 de Windows Live Essentials, y con ella las aplicaciones Photo Gallery, Movie Maker, Mail, Messenger, Writer y OneDrive. Algunas de ellas como Mail o Messenger ya no funcionan correctamente, aunque en el caso de Movie Maker parece que sí que puede ser aprovechada.

Descargar e instalar Movie Maker en Windows 10

Lo primero que tienes que hacer para descargar e instalar Movie Maker en Windows 10 es entrar en el perfil de Windows Live Essentials 2012 en Internet Archive. En esta página, ve a la parte derecha y elige una de las dos opciones de descarga de Download Options. Puedes descargarlo por torrent con la opción Torrent o directamente desde la web con la opción Windows Executable.

Una vez la hayas descargado, independientemente del método elegido, ejecuta la aplicación wlsetup-all.exe para lanzar el instalador de Windows Live Essentials 2012.

Una vez lances el instalador tendrás dos opciones a la hora de instalar las aplicaciones. Aquí olvídate de la primera que está recomendada, ya que bajará todas y algunas no funcionan, y pulsa sobre la opción Choose the programs you want to install. Con ella podrás elegir qué aplicaciones instalar, y podrás hacer que sólo se descargue e instale Movie Maker.

En la siguiente pantalla debes elegir qué aplicaciones quieres instalar. Para instalar sólo Movie Maker, asegúrate de dejar marcada únicamente la opción Photo Gallery and Movie Maker (1). Una vez la hayas marcado, pulsa sobre el botón Install (2) para proceder a la instalación.

Durante los próximos segundos o minutos, el instalador procederá a instalar Movie Maker en tu ordenador. Al acabar el proceso es posible que recibas un mensaje de error, aunque este error de instalación no siempre significa que no se haya instalado la aplicación correctamente, ya que puede deberse a las compatibilidades o que es un software desfasado.

Busca la aplicación Movie Maker en el menú de inicio para asegurarte de si se ha instalado correctamente. Si la ves aparecer, es posible que todo haya salido bien pese al error de instalación. Para asegurarte ejecuta el acceso directo.

Si todo sale según lo previsto, lo primero que te debería aparecer es el acuerdo de licencia de la aplicación. En ella, pulsa sobre el botón Accept para acordar la licencia y ejecutar la aplicación. Este acuerdo sólo te aparecerá la primera vez que la abras.

Y si la aplicación ha sido instalada correctamente pese al error de instalación, Movie Maker se abrirá y podrás empezar a utilizarlo. Sólo recuerda que puedes encontrarte errores, bugs e incompatibilidades debido a que se trata de una aplicación descontinuada. Si ves que no funciona lo suficientemente bien, recuerda que existen alternativas gratuitas que también puedes considerar utilizar.

En Genbeta | Alternativas gratuitas al desaparecido Windows Movie Maker