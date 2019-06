macOS Catalina llega para darle más opciones que nunca a los PCs y portátiles de Apple, y Project Catalyst tiene mucho que ver

Es la nueva versión del sistema operativo para ordenadores y portátiles de Apple: macOS Catalina llega con características que por ejemplo ponen su atención en la gestión multimedia y en aclarar la confusión que existe con iTunes.

Ahora la aplicación es en realidad la unión de tres herramientas distintas: Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV, que llegan con algunas novedades. Además llega Sidecar, que permite por ejemplo utilizar el iPad como una pantalla externa para el Mac, pero la verdadera revolución podría estar en Project Catalyst, que permitirá trasladar aplicaciones nativas del iPad a macOS fácilmente.

iTunes se disgrega, Sidecar hace más versátil al iPad

La separación de iTunes en tres aplicaciones diferentes va justo en la dirección contraria a la que parecía ir esta aplicación en los últimos tiempos: la aparición de servicios específicos para cada una de estas áreas hace que ahora esa división trate cada escenario por separado.

Así tenemos Apple Music para la reproducción de música offline u online por streaming, Apple Podcasts especialmente orientado a este tipo de contenidos de audio y también Apple TV, que cobra relevancia especial en su dispositivo hardware pero que da acceso a esas opciones también en el Mac y además llega con soporte 4K HDR con soporte HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Entre las herramientas más llamativas está Sidecar una función que permite convertir al iPad en una segunda pantalla para nuestro Mac de sobremesa o nuestro MacBook tanto conectándolo por cable como de forma inalámbrica.

De hecho esta función es especialmente llamativa porque será posible utilizar el Apple Pencil como un sistema de entrada para el Mac, pudiendo trabajar en estos equipos como si el iPad fuera una tableta gráfica.

Control por voz y localización avanzada de nuestro dispositivo perdido

En Apple han añadido una interesante opción de accesibilidad: el control por voz, que permite realizar todo tipo de operaciones en el equipo con órdenes de voz.

La demostración que Apple mostró durante su keynote dejó claro que será posible hacer virtualmente cualquier cosa si nos acostumbramos a una interfaz de usuario que está potenciada por Siri, el asistente de voz de Apple. Apple incidió en el respeto a la privacidad: el procesamiento se realiza siempre en local, sin enviar audio al servidor.

Otra de las opciones llamativas de macOS Catalina es Find My, que ahora combina Find My Friends y Find my iPhone. Está disponible tanto para macOS como para iOS, y permite por ejemplo localizar equipos portátiles incluso cuando estos están offline, desconectados de las redes de datos.

¿Cómo lo hace? Enviando señales Bluetooth a dispositivos iOS que actúan como balizas Bluetooth y logran triangular la posición de ese Mac perdido o robado. Toda esa información está cifrada, de modo que no hay tampoco riesgos para la privacidad según Apple.

Esa opción se combina de forma notable con Activation Lock, que hace uso del chip T2 de estos equipos para bloquearlos completamente de forma que si nos los roban no tengan ningún tipo de utilidad para quienes lo hacen. Si recuperamos el equipo y reactivarlo con esta opción sin problemas.

La característica Screentime que permite acceder a ese "bienestar digital" que persiguen Apple y otras empresas en sus móviles llega también ahora a macOS: podremos obtener un seguimiento de nuestra actividad para ver si nos estamos "pasando" en el uso de alguna aplicación en particular o del sistema en general, y podremos establecer límites.

Project Catalyst, aplicaciones trasladables entre iOS, iPadOS y macOS

Entre las novedades más llamativas del nuevo macOS Catalina está la integración de Project Catalyst, una plataforma que permite desarrollar para una plataforma de Apple como iOS y trasladar esas aplicaciones a macOS sin problemas.

Esta tecnología, indicaban en Apple, es la que se usó para que en Mojave pudiéramos tener acceso en macOS a aplicaciones como News, Stacks, o Voice Memos, y ahora han impulsado dicha plataforma para permitir a cualquier desarrollador trasladar sus aplicaciones -mencionaron las del iPad- a macOS.

Esta opción está ya disponible en xCode, donde bastará con importar o crear un proyecto para que éste se pueda exportar directamente a macOS de forma fácil: el sistema se encarga de adaptar la mayoría de funciones de entrada y salida, para que luego los desarrolladores puedan afinar el comportamiento en cada plataforma de forma sencilla.

Entre los ejemplos destacaba la versión de Twitter que por fin vuelve al Mac trasladada a partir de la herramienta para iOS, que ahora tendrá esa versión específica para iOS, para iPadOS o para macOS.

Es interesante también ver cómo Project Catalyst también permite trasladar juegos como Asphalt 9 sin aparentes problemas: veremos si esto impulsa estos escenarios en el Mac y aprovecha el enorme catálogo de juegos existentes en iOS.

Fecha y compatibilidad de macOS Catalina

EL neuvo sistema operativo para los Mac estará disponible este otoño de forma gratuita, y será compatible con los siguientes equipos:

MacBook 2015 y posteriores

MacBook Air 2012 y posteriores

MacBook Pro 2012 y posteriores

Mac mini 2012 y posteriores

iMac 2012 y posteriores

iMac Pro 2017 y posteriores

Mac Pro: 2013 y posteriores

La versión preliminar de macOS Catalina está ya disponible para los miembros del Programa para Desarrolladores de Apple en developer.apple.com desde hoy mismo, y más adelante este mes habrá un programa de betas públicas para los usuarios del Mac a través de beta.apple.com.

