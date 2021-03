Este juego tiene nueve años, pero actualmente supera los 500 millones de descargas en Android y lo peta en iOS: su nombre es 'Pou'

Corría el año 1996 cuando una modesta startup llamada Bandai lanzó al mercado uno de los juguetes más populares de todos los tiempos: el Tamagotchi. No hay datos actualizados, pero para 2017 se habían vendido unos 82 millones de Tamagotchi, ahí es nada. Ahora han quedado en el olvido (aunque con algún revival puntual) por culpa, en parte, de los móviles. Hay infinidad de juegos para móviles, ahora hasta con gráficos de consola, pero hay uno que, nueve años después de su lanzamiento, lo sigue petando.

Lo creó un joven desarrollador libanés de 24 años (allá por 2013) llamado Paul Salameh. No es precisamente activo en redes sociales y su web dista mucho de la que se podría esperar del desarrollador de un juego de éxito, pero nueve años después tiene el honor de ser el desarrollador de uno de los juegos móviles más populares de la historia. ¿'Fortnite'? ¿'League of Legends'? No, 'Pou'.

Una valiosísima patata

Paul Salameh creó 'Pou' basándose en sí mismo y en el diseño de una patata. Podemos discutir si queréis a qué se parece, pero no es algo que afecte al juego en sí. El propio Paul explicaba en Wamda que el nombre de la popular mascota es, realmente, su mote. Él se llama Paul, pero sus amigos lo llaman Pou, así que Pou. Tan personal es la mascota que hasta los propios sonidos los grabó el mismo desarrollador.

El éxito de 'Pou' fue arrollador. En 2013 Bandai lanzó Tamagotchi L.i.f.e para intentar volver a la edad dorada de los Tamagotchi en móvil, pero para entonces Pou ya había llegado al número 1 en juegos para niños en 65 países. A día de hoy está disponible en 175 países, ha sido traducida a 22 idiomas, acumula más de 500 millones de descargas en Android y es la cuarta aplicación de pago más popular de la App Store en España.

El juego es más sencillo que el mecanismo de un botijo: tienes la mascota, la cuidas, la mimas, juegas con ella y accedes a sus minijuegos para conseguir monedas y comprarle un bonito gorro, un trajecito o cualquier historia para decorar el avatar, la habitación, etc. Por supuesto, puedes comprar estas monedas por separado por el módico precio de entre 1,09 euros por 2.000 monedas o 27,99 euros por 125.000 monedas. Y de ahí viene el dinero.

¿Cuánto? Depende de la plataforma que miremos y el país, pero a nivel global, y solo en febrero de 2021, 'Pou' se ha descargado cuatro millones de veces en Android y ha generado 10.000 dólares en ingresos, según las estimaciones de Sensor Tower. La misma consultora dice que en iOS, donde el juego vale 2,29 euros, se ha descargado 20.000 veces y ha generado unos ingresos de unos 50.000 dólares.

No está nada mal para un juego que tiene nueve años y que, si lo pones en contexto, no tiene nada que ver con los juegos móviles de hoy en día: mundo abierto, gráficos espeluznantes, online competitivo, soporte para FPS altos y mandos... 'Pou', sin embargo, sigue ahí, en la parte alta de la tabla, como un juego siempre presente del que poco o nada se habla hoy en día y como la prueba de que algunas veces las ideas más sencillas son las que mejor funcionan.