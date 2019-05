Tamagotchi On: la mítica mascota virtual resucita con pantalla a color y conexión con el móvil

El original fue creado en 1996 y desde entonces ha habido varios intentos para resucitarlo. Bandai se hizo de oro vendiendo los Tamagotchi, esas mascotas virtuales que vivían en un pequeño huevo con pantalla LCD y desde hace unos años quiere volver a ganar dinero en base a esa nostalgia. Lo han intentado en Japón con una copia de los seis diseños originales y ahora se animan con una nueva versión del juguete orientado al mercado internacional.

Bandai anuncia los nuevos Tamagotchi On, un juguete con la misma idea de cuidar a la mascota pero adaptada a los nuevos tiempos. El dispositivo seguirá siendo un pequeño huevo, pero esta vez la pantalla será a color, los jugadores podrán conectar el juguete a su móvil a través de una aplicación dedicada y los usuarios podrán conseguir "Gotchi puntos" en función de lo cuidada que esté la mascota.

Los Tamagotchi ahora podrán reproducirse entre ellos

La pantalla del Tamagotchi On tendrá 2,25 pulgadas con tecnología LCD, además de contar con sensores infrarrojos y Bluetooth para conectarse al móvil. En Japón también existe un modelo con NFC, pero no hay planes anunciados que vaya a llegar en este nuevo modelo.

La aplicación para el Tamagotchi On permitirá comunicarse con amigos y encontrar otros Tamagotchi con los que casarse y crear nuevas generaciones de estas mascotas virtuales. Es decir, los Tamagotchi podrán procrear, reproducirse y pasar sus características a sus descendientes.

Comer, comprar, dormir, jugar, hacer sus necesidades, hacer amigos, viajar, casarse, jugar o incluso ponerse malo. Los Tamagotchi son criaturas virtuales con necesidades y muy activos. Pero sobre todo tienen un carisma que los convierte en seres entrañables y es esa nostalgia la clave de su éxito y lo que quieren recuperar.

Estos Tamagotchi On están, como vemos, adaptados a la nueva era de los smartphones, donde la conectividad entre los usuarios cobrará un rol importante que antes no existía. No es la primera vez que vemos intentar resucitar a este juguete, aunque sí es uno de los intentos más sólidos y ya hay planes de comercialización anunciados.

De hecho, este Tamagotchi On en realidad es la versión internacional del Tamagotchi Meets, orientado exclusivamente al mercado japonés. Otros modelos fueron Tamagotchi Friends, que llegó a España de la mano de Toys 'R' Us, TamaTown Tama-Go o Doraemontchi, una modificación basada en las aventuras de Doraemon.

Se venderá por el momento en EEUU a partir del 15 de agosto, estando en Amazon disponible para reservar a un precio de 59,99 dólares, un precio considerablemente superior al de las versiones más antiguas.

Más información | Bandai