Elon Musk prohíbe enlazar otras redes sociales en Twitter. No ha pasado ni un día y ya ha dado marcha atrás

Elon Musk es impredecible. En un anuncio sorpresa, este domingo Twitter anunció que prohibía enlazar otras redes sociales competidoras como es el caso de Facebook o Mastodon. En un enlace a su política de uso, Twitter describía que ya no estaba permitido por ejemplo enlazar a tu perfil de Instagram. La medida sorprendió a muchos. Tanto que no han pasado ni 24 horas y ya se ha echado atrás.

Twitter no quiere competencia. La prohibición de enlazar a otras redes sociales incluía específicamente Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr y Post. Según la política descrita, estaba prohibido enlazar a perfiles de esas redes sociales y en caso de hacerlo nuestra cuenta podía ser bloqueada.

La explicación es que Twitter "ya no permite la promoción gratuita de ciertas plataformas de redes sociales". A su vez, la compañía explica que estaba eliminando todas las cuentas "creadas únicamente con el propósito de promocionar otras redes sociales". En el caso de que se tuviera un enlace a otra red social en la bio, la cuenta sería suspendida temporalmente si tras preguntar de cambiarlo no se hace.

Aquí no ha pasado nada. Twitter ya ha borrado el mensaje que enlazaba a los cambios de política. Y de hecho la propia página de Twitter donde se explicaban tampoco existe. El cambio estaba explicado y formalizado, pero a las pocas horas ha cambiado totalmente. Es inexplicable cómo cambios de este gran calado pueden aplicarse y desaparecer en tan poco tiempo.

Gestionando Twitter a golpe de encuesta. En su lugar, desde la cuenta de Twitter Safety han publicado una encuesta donde preguntan sobre si deberían bloquear las cuentas que promocionan otras redes sociales. Cambiando el foco de la prohibición a todos los usuarios, a solo unos pocos.

Should we have a policy preventing the creation of or use of existing accounts for the main purpose of advertising other social media platforms?