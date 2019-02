Chrome se suma a la tendencia y dispondrá de modo oscuro: así puedes probarlo

El futuro es oscuro, por lo menos así nos lo indica la tendencia en apps y sistemas operativos. Tanto Windows como macOS ya cuentan con una apariencia oscura para la interfaz y sus apps desde las últimas versiones. El navegador Chrome será el próximo en sumarse como podemos ver en su versión preliminar. Chrome Canary ya tantea el modo oscuro en su interfaz y puede que llegue a la versión estable en los próximos meses.

Si en 2018 vimos la llegada del modo oscuro a Windows 10 y a macOS Mojave, en 2019 todo indica que lo veremos llegar a Android e iOS. En las versiones preliminares de Android Q ya se ha dejado ver mientras que en iOS 13 los rumores apuntan a que será su principal novedad. A los sistemas operativos también se van a sumar los navegadores, con Firefox desde hace unos meses y Chrome en su versión en pruebas.

Aspecto de la interfaz en modo oscuro en Chrome Canary.

¿Por qué este empeño por desarrollar un modo oscuro? Las interfaces oscuras están pensadas para que el usuario tenga más facilidades de uso en condiciones de baja iluminación, donde una interfaz clara puede emitir demasiada luz y molestar si los ojos están acostumbrados a un entorno oscuro. Esta es la teoría desde el punto de vista del diseño, la realidad es que muchos usuarios simplemente prefieren esta interfaz porque les agrada más su aspecto. Bien sea por la novedad de disponer de una interfaz diferente, bien sea por los menores contrastes entre los ítems de la interfaz.

Hay otro detalle por el que el modo oscuro puede ser más conveniente, la autonomía en móviles y portátiles. Con interfaces oscuras el brillo en pantalla es menor, por lo que el gasto de energía también disminuye. Pero hay truco en esto, donde realmente disminuye el consumo es en dispositivos con pantallas OLED y que muestren interfaces con negros 100% puros. En dicha situación los píxeles 100% negros literalmente apagan la pantalla, en pantallas LCD no es posible apagar píxeles independientes aunque la interfaz sea 100% negra.

Cómo probar el modo oscuro en Chrome

En Chrome podemos probar el modo oscuro en su versión preliminar, es decir, en Chrome Canary. Esta versión del navegador está pensada para que los desarrolladores web prueben las nuevas implementaciones y las añadan a sus páginas web. Se trata de una app independiente de Chrome, por lo que podemos descargarla y usarla por separado sin que afecte al uso normal que hacemos de Chrome.

Una vez descargada e instalada, para activar el modo oscuro simplemente debemos cambiar entre el modo oscuro y el claro en Windows 10 o macOS Mojave. Automáticamente el navegador detectará el modo activado y usará el mismo. Para forzar el uso del modo oscuro de forma permanente debes seguir una serie de pasos:

En macOS ejecuta el siguiente comando en la app Terminal: /Applications/Google\ Chrome\ Canary.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome\ Canary --force-dark-mode

En Windows abre las propiedades del acceso directo de Chrome Canary y en 'Acceso directo' > 'Destino:' añade --force-dark-mode al final del comando existente.

Hay algunos fallos en este modo oscuro de momento, lo que es de esperar en una versión preliminar. Muchos botones no tienen un esquema de colores adecuado para diferenciarse si están activos o no y algunos textos son ilegibles al no contrastarse correctamente con el fondo oscuro. Aunque sin duda el detalle más curioso es que el modo incógnito ahora apenas se diferencia, pues usa también una interfaz oscura como el modo oscuro.

Una de las ventanas es modo oscuro, la otra modo incógnito.

Navegador oscuro, páginas web claras

Si bien el modo oscuro ha llegado a los sistemas operativos y está llegando a las apps, hay una tercera capa de la interfaz que necesita conquistar: las páginas web. Por mucho que la interfaz del sistema operativo y del propio Chrome sea oscura, en el momento en el que se accede a una página web con fondo blanco toda la experiencia de usuario se pierde. Aquí ya no depende de Google, Microsoft o Apple, depende directamente de que los desarrolladores de cada página web creen un modo oscuro para sus páginas web.

Ejemplo de página web (macstories.net) con modo claro y oscuro.

Hay algunas iniciativas para solucionar esto. En Safari por ejemplo Apple está implementando un nuevo query que permite al navegador saber si hay un modo oscuro o no disponible para la página web a la que se accede, de ser así lo activa automáticamente para coincidir con el resto del sistema operativo. Esto no quita que las páginas web tengan que disponer de dicho modo oscuro. Por último, algunas extensiones permiten forzar un modo oscuro cambiando varias propiedades del CSS de las páginas web, pero el resultado no es especialmente bueno ya que lo hacen de forma bruta y generalizada.