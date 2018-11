El modo oscuro es el secreto peor guardado de la industria a la hora de mejorar la autonomía de nuestros móviles (y portátiles)

Todo parece avanzar a pasos agigantados en el ámbito tecnológico, pero no tenemos esa percepción con las baterías. La autonomía de nuestros smartphones nos genera cierto estrés, y lo más curioso es que tenemos una solución potencial para este problema delante de nuestras narices.

Se trata del modo oscuro, esa interfaz que poco a poco se ha ido ofreciendo como opción en sistemas operativos móviles y de escritorio y que ha demostrado que el ahorro de energía al utilizarlo es notable. Igual deberíamos olvidarnos de una vez del modo normal.

Si tienes una pantalla OLED, el modo oscuro es una gran idea

En Google lo saben bien, porque hace poco realizaron unas pruebas en las que evaluaron el comportamiento de YouTube en Android en el ámbito del consumo energético. El ahorro entre el modo oscuro y el normal es de un 14% si uno tiene la pantalla con el brillo a la mitad de brillo, pero llega a ser del 60% si tenemos la pantalla al máximo de brillo posible.

El dato confirma lo que en realidad sabíamos desde hace tiempo: el modo normal en el que el blanco es el color de fondo dominante es estupendo porque ofrece un contraste fantástico con el resto de elementos visuales, pero es también un glotón de nuestra batería.

Y sin embargo, casi todos los sistemas operativos de la historia han favorecido esos modos en los que el blanco era el color de fondo en la interfaz del sistema y de sus aplicaciones y ventanas.

Tipografías oscuras sobre fondo negro han sido la norma en un segmento que nos planteaba así el mismo paradigma que hemos visto en el formato físico: curiosamente el modo oscuro en papel es extraño y se ha utilizado de forma escasa en publicaciones impresas, pero estamos descubriendo como ese modo oscuro es muy interesante en el ámbito de los móviles y los portátiles.

Buena parte de culpa la tiene la popularización de la tecnología OLED, cada vez más presente en las pantallas de nuestros móviles. Dicha tecnología permite que los píxeles individuales apenas necesiten energía en las zonas oscuras y prácticamente no consuman nada si lo que se muestra en ellos es un negro total.

Esa diferencia no se nota en las pantallas LCD, que no se benefician del modo oscuro como lo hacen las pantallas OLED. Para demostrarlo, Google comparó el consumo de energía en Google Maps en un Pixel (AMOLED) y un iPhone 7 (LCD) y compróbó cómo con el máximo brillo en modo normal la pantalla del Pixel consumía algo más que la del iPhone 7, pero al activar el modo oscuro la diferencia era brutal: el Pixel consumía un 63% menos de energía que el iPhone 7.

El modo oscuro empieza a conquistar los sistemas operativos móviles y de escritorio

Afortunadamente las grandes de la tecnología están moviendo ficha en este sentido. Windows 10 permite activar el modo oscuro desde hace años, pero en los últimos tiempos ha ido ofreciendo este tipo de modo nativo en aplicaciones como el explorador de archivos.

También Apple lo ha incluido en la última versión de su sistema operativo, macOS Mojave, y son ya muchas las aplicaciones que permiten aprovechar esta interfaz en la plataforma de Apple.

Sin embargo esos cambios son mucho más beneficiosos en los sistemas operativos móviles, y aquí Android 9.0 Pie también cuenta con esa opción para que todos los usuarios puedan beneficiarse no solo de ese aspecto que puede ser el preferido de muchos, sino para aprovechar los ahorros de batería si contamos con un dispositivo con pantalla OLED o AMOLED, por ejemplo.

Curiosamente Apple no ofrece aún un modo oscuro "oficial" ni en la última versión de su SO móvil, iOS 12, pero aún así hay alternativas como la inversión de colores "inteligente" que en parte da acceso a esa característica aunque no se trate de un modo oscuro como tal.

Pasar al modo oscuro no solo es factible en estas plataformas móviles, sino también es posible hacerlo de forma independiente en multitud de aplicaciones y servicios web. Hay incluso una web llamada Dark Mode List que permite saber cómo lograr configurar diversas soluciones con ese modo oscuro: desde YouTube a Facebook o Instagram, pasando por Medium, Gmail o Google Docs. Hay hasta extensiones de navegadores para poner el modo oscuro a todo internet.

El ahorro de consumo energético solo será efectivo con pantallas con tecnología OLED, insistimos, pero incluso sin esa ventaja lo cierto es que contar con un modo oscuro para la interfaz de todo tipo de aplicaciones y servicios sigue siendo una opción muy valorada por los usuarios.