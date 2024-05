Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, análisis: no es solo la mejor tablet de Xiaomi. Es una de las mejores tablets del mercado

Una tablet de Xiaomi capaz de competir con el iPad o la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Una con seis altavoces estéreo, carga rápida de 120W y uno de los mejores procesadores del mercado. Llevo más de dos semanas analizando en profundidad la mejor tablet de Xiaomi hasta la fecha, una propuesta más que ambiciosa que llega para posicionar a la marca como un fabricante premium a la altura de sus rivales directos.

Con un precio lógico para el conjunto, un equilibrio en hardware difícil de superar, y muy pocos puntos débiles, ya puedo adelantarte que esta tablet convence. Si es o no la alternativa a batir en su segmento es algo a lo que responderemos a lo largo de este análisis.

Ficha técnica de la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4



Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 DIMENSIONES Y PESO 278.7 x 191.6 x 6.3 mm 590 g PANTALLA IPS LCD 12.4 pulgadas HDR10, Dolby Vision 900 nits 144 Hz Resolución 2032 x 3048 (295ppi) Corning Gorilla Glass 5 Profundidad de color de 12 bits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MEMORIA RAM 8 GB 12 GB ALMACENAMIENTO 256 GB 512 GB BATERÍA 10.000mAh 120W CÁMARAS TRASERAS 50 MP, f/1.8 2 MP, f/2.4 profundidad CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.2 SISTEMA OPERATIVO Android 14 HyperOS SONIDO Seis altavoces estéreo CONECTIVIDAD WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 OTROS Lector de huellas lateral Soporte magnético para lápiz táctil PRECIO Desde 699,99 euros

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca





Diseño, pantalla y sonido: de sobresaliente en sobresaliente

A nivel de diseño, la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 cumple con lo que toda tablet premium tiene como objetivo: está fabricada en aluminio, su peso de 592 gramos es más que lógico teniendo en cuenta el tamaño del panel, y hay un aire a Xiaomi 14 en el módulo que nos resulta bastante familiar.

La botonera es poco accesible, un mal endémico en las tablets. Tanto los botones de volumen como el botón de encendido (que hace las veces de lector de huellas), están ubicados en la parte más alta de la tablet. No importa si la sostenemos en vertical u horizontal: no hay forma de acceder a ellos de forma cómoda.

La botonera es especialmente importante en esta tablet: el lector de huellas no es cómodo de alcanzar ni en horizontal ni en vertical

Es especialmente molesto para desbloquear la tablet: tiene lector de huellas en el botón superior, y es muy difícil alcanzarlo. Siempre nos quedará el reconocimiento facial, que funciona de forma correcta con buena luz.

Xiaomi Pad 6S Pro con la funda original de Xiaomi.

Con la funda podemos utilizar la tablet en un soporte, aunque el ángulo de inclinación es bastante elevado.

Es una tablet relativamente delgada, aunque no es líder en su segmento. Pese a ello, 6,2mm es una cifra más que aceptable (mucho más delgada que un teléfono móvil). Con sus más de 27 centímetros de largo, se evidencia que no es una tablet especialmente pensada para utilizarse sujetándola con las manos. En nuestro caso, la hemos podido probar con la funda oficial de Xiaomi, muy cómoda para no tener que sostener el dispositivo.

Por la parte frontal, el aprovechamiento está en la línea de lo que vemos en la mayoría de tablets de este segmento. Son suficientemente estrechos, simétricos y recuerdan a lo ya visto en las familias Xiaomi Pad 6 y 6 Pro de la firma.

El frontal luce limpio y equilibrado.

Hablando de la parte frontal, el absoluto protagonista es el panel: 12.4 pulgadas, IPS, resolución 2032 x 3048, tasa de refresco de 144 Hz, compatibilidad con HDR 10, Dolby Vision y un pico máximo de brillo de 900 nits. Puede que no veas ningún dato especialmente llamativo en una tablet de gama alta, pero lo hay.

No hay tablet con más resolución por su precio (de hecho, sus rivales de más de 1.000 euros tienen menos resolución). Esto se nota reproduciendo multimedia

La resolución de 2032 x 3048 se traduce en 295 nits, una resolución a la que Xiaomi ha denominado como 3K. Es más resolución de la que tiene su rival directo, la Tab S9 (versión no Ultra), y más de la que tiene un iPad Pro (2024) M4. Es cierto que echamos en falta tecnología OLED, pero el panel es sencillamente espectacular. Es toda una gozada para ver contenido, el pico de 900 nits no está pensado para exteriores pero está en la línea de tablets aún más caras, y es compatible con los mejores estándares a la hora de reproducir series y películas.

Del mismo modo, pese a ser IPS, Xiaomi ha programado siete modos de ajuste para la tasa de refresco: 30/48/50/60/90/120/144 Hz. En función de la situación de reproducción, el panel se adapta de una forma similar al que lo haría un OLED LTPO, un puntazo a favor de esta tablet.

El panel cuenta con ajustes para cambiar la calibración de color (bajo mi criterio, viene perfectamente calibrada en "Modo original Pro", así como un modo lectura que adapta la temperatura de la pantalla según la hora del día. Es más que recomendable dejar este modo activo, ya que el panel se torna más cálido y dañará menos nuestra vista si lo usamos durante mucho tiempo.

Ecualizador de 10 bandas y nueve modos (uno de ellos personalizado). Dolby Atmos y seis altavoces. No se puede pedir más.

Pero si algo hace de la experiencia multimedia con esta tablet algo increíble no es solo el panel: el apartado del sonido es el mejor que jamás he probado en una tablet. Cuenta con nada menos que seis altavoces estéreo, una orquesta que hace de la reproducción de películas y series todas una experiencia. En primer lugar, el volumen máximo es abrumador: he sido incapaz de utilizarlo al máximo durante más allá de unos segundos (en interiores).

En segundo lugar, la ecualización es prácticamente perfecta, algo especialmente complejo cuando tenemos un dispositivo que reproduce audio a tal volumen. Por último, es compatible con Dolby Atmos, con un ecualizador gráfico de 10 bandas (los habituales tienen seis) y con nueve modos personalizados. Las tablets de gama alta suenen sonar muy bien, ya que lo tienen fácil por su gran tamaño. Pero Xiaomi ha llevado este apartado a otro nivel.

Rendimiento, software y autonomía: cal y arena

En lo que respecta al rendimiento, con un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nada puede salir mal. O eso pensaba yo. Es cierto que no monta el último procesador de Qualcomm, pero tampoco es una tablet por encima de los 1.000 euros. En mi experiencia, y más teniendo en cuenta que su foco es más el multimedia y la productividad que el gaming, no hace falta más.

El procesador rinde como debe: a la perfección. No obstante, hay algo en el sistema lastrando el rendimiento final

Esta tablet funciona bastante ligera, aunque sí he tenido algunos pequeños problemas relacionados más bien con la falta de optimización de HyperOS. Por ejemplo, ha sido bastante habitual que la tablet recargue el launcher. Es decir, tenerla bloqueada, desbloquearla, y tener que esperar un par de segundo a que se cargue la interfaz del launcher. Un bug bastante molesto si tenemos en cuenta que sucede de forma aleatoria (aproximadamente un par de veces por cada 10 desbloqueos, o volviendo desde apps pesadas al launcher).

El rendimiento sostenido es impecable.

A este problema se le suma que algo parece lastrar a esta tablet: no va todo lo fluida que debiera. Las transiciones a la hora de abrir aplicaciones, pasar de una a otra, intentar movernos con agilidad por los distintos ajustes. Todo tarda un segundo más de la cuenta en esta Xiaomi Pad 6S Pro. Es una sensación extraña: se nota que la potencia está presente, pero no vuela todo lo que debería.

Juegos pesados, muchas apps en multitarea, uso multiventana. No hay problema alguno cuando le damos uso intensivo. El músculo está ahí, pero en las acciones del día a día está presente ese segundito extra que lastra la experiencia. Estoy convencido de que con un par de actualizaciones puede solucionarse, pero me ha chocado que esta tablet sea tan poco eléctrica.

HyperOS está bastante optimizado para este formato a nivel de interfaz, con un pequeño dock inferior al estilo de macOS que nos muestra tanto las apps fijadas como las tres últimas apps que hemos abierto. Este dock se puede invocar no solo en el launcher, sino también cuando abrimos las apps.

Basta con arrastrar una app al centro de la pantalla para abrirla como ventana flotante o arrastrarla a una esquina para convertirla en app multiventana. Al tener el panel un formato 3:2, es bastante cómodo tener dos apps abiertas a la vez, pudiendo leerse con claridad y en buen tamaño. Tenemos también opciones interesantes como la de guardar una combinación de apps (por ejemplo, Chrome y Notas de Xiaomi), para tener un acceso directo que abra las dos apps a la vez en pantalla dividida.

Más allá de la ventana dividida, pantallas flotantes y detalles menores, no hay demasiada chicha para tablets.

Por lo demás, estamos ante lo que anteriormente conocíamos como MIUI. Una ROM muy personalizada por Xiaomi y basada en Android 14, con opciones visuales pintonas como las nuevas pantallas de bloqueo (muy inspiradas en iOS), temas propios, compatibilidad con el stylus de Xiaomi y aplicaciones propias para notas, música, navegador y más. No hay apenas bloatware, salvando la app de Booking.

El problema que me encuentro es el de siempre: Android no es el mejor sistema operativo para tablets, y a eso se le suma que esta tampoco es la mejor ROM para dicho formato. De hecho, las únicas "opciones para tablets" que muestra esta Pad tienen que ver con la pantalla dividida y la multiventana, siendo muy pocas aplicaciones compatibles con pantalla dividida (en multiventana sí podemos reescalar cualquier app).

Para aportar un extra de valor, Xiaomi hace compatible su tablet con el Xiaomi Focus Pen. Un lápiz táctil que cuesta 99,99 euros y que está especialmente orientado para artistas, diseñadores, arquitectos, y demás. Me ha gustado la integración a nivel interfaz, con pequeños tutoriales sobre lo que puede hacer (capturas de pantalla, dibujar sobre la pantalla, etc.), pero como usuario medio poco partido he podido sacarle.

La latencia del lápiz es mínima, y notaremos que la pantalla desliza con extrema suavidad cuando funcionamos con él. Es un accesorio útil para ciertos perfiles, y poder cargarlo desde la parte superior de la tablet es todo un puntazo.

Respecto a la autonomía: buenas noticias. Esta tablet supera fácilmente las 10 horas de pantalla y apenas consume un 3% por noche en reposo. Si le sumamos que la batería tarda poco más de media hora en cargarse (recordemos que tiene 10.000mAh), no puedo pedir absolutamente nada más.

Cámaras: un aspecto completamente secundario

Casi nadie usa las cámaras de las tablets, y los fabricantes lo saben. Esta Xiaomi Pad 6S Pro se conforma con un ultra gran angular de 50 MP y un testimonial sensor de profundidad de 2 MP. Los resultados son, ni más ni menos, los que esperaba.

La app de cámara es muy sencilla, distinta a la que encontramos en teléfonos Xiaomi. Tiene HDR automático, integración con Google Lens, algunos filtros de belleza y poco más. No se necesita mucho más para una tablet.

La cámara principal es algo justita, con unos colores bastante saturados pero un buen trabajo con el rango dinámico. Si nos pilla con el móvil fuera de combate no es una mala opción para enviar una fotografía por cualquier motivo. Para tener contexto, es una cámara similar a la que encontraríamos en móviles de gama media económica de la compañía.

La cámara frontal es algo más justa, y deja claro que su función es la de cumplir en videollamadas y poco más. Para hacer selfies, tanto en interior como exterior, logra su cometido de forma discreta. Destacar que la posición de la cámara es ideal, ya que está ubicada en el marco superior de la tablet, sosteniendo la tablet en horizontal.

Xiaomi Pad 6S Pro, la opinión de Xataka

Me gusta el concepto que plantea Xiaomi con su Pad 6S Pro. Una tablet que va más allá de su superventas la Pad 6, que quiere conquistar el mercado con una de las resoluciones más altas del mercado, un equipo de sonido sencillamente impecable y unos acabados a la altura de cualquier rival. Es una tablet de 700 euros que compite con tablets de 1.000 euros, algo muy a tener en cuenta si queremos ajustar el presupuesto pero queremos un dispositivo de la gama más alta.

HyperOS, tanto a nivel de integración en funciones como en optimización, necesita un pequeño paso adelante. Del mismo modo, un panel OLED hubiese sido la guinda del pastel. Pese a ello, estamos ante la tablet con más resolución de su segmento, con músculo de sobra para soportar el paso del tiempo

8,7 Diseño 9 Pantalla 9,25 Rendimiento 8,25 Software 7,5 Autonomía 9,5 A favor La autonomía es sobresaliente, y la carga rápida brutal.

Muy bien rematada a nivel de diseño

Resolución brutal y compatible con todos los estándares altos de reproducción multimedia

El apartado de sonido es increíble En contra El software sigue sin ser un argumento de peso para esta tablet

Algo le sucede a HyperOS en esta tablet: todo va un poco más lento de lo que debería

La pantalla es sobresaliente, aunque echamos en falta tecnología OLED



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.