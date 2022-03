Teufel Real Blue NC, análisis: es muy difícil resistirse a una autonomía de récord como la de estos auriculares

El mercado de los auriculares tiene una salud de hierro. La consultora FMI prevé que cerrará 2022 con un volumen de negocio de 22 300 millones de dólares, pero lo más sorprendente es que también vaticina que en 2028 esta cifra se disparará hasta alcanzar los 35 200 millones de dólares. Ya quisieran muchos otros mercados tener una previsión de crecimiento como esta.

Esta coyuntura explica por qué cada vez más empresas compiten para hacerse con una porción de este irresistible pastel. La compañía alemana Teufel no es tan conocida en España como algunas de las marcas con las que compite en este mercado, entre las que se encuentran pesos pesados como Sony, Bose o Philips, pero tiene un porfolio muy amplio en el que podemos encontrar algunas propuestas muy interesantes.

Los Real Blue NC que estamos a punto de poner a prueba son los auriculares inalámbricos más sofisticados que tiene esta marca. Y también son uno de sus modelos más atractivos. Y es que estos auriculares circumaurales con cancelación activa del ruido aspiran a competir de tú a tú con propuestas tan sólidas como los WH-1000XM4 de Sony o los Fidelio L3 de Philips. No van a tenerlo fácil, pero ahí va un espóiler: su autonomía es de las que quitan el hipo.

Teufel Real Blue NC: especificaciones técnicas

Características ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados con transductor electrodinámico y cancelación activa del ruido DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA 40 mm RESPUESTA EN FRECUENCIA 10 Hz a 20 kHz IMPEDANCIA 32 ohmios CÓDECS AAC y aptX VERSIÓN DE BLUETOOTH 5.0 ALCANCE BLUETOOTH Hasta 20 m CONECTIVIDAD USB-C BATERÍA Iones de litio

700 mAh AUTONOMÍA A VOLUMEN MEDIO 55 horas (sin cancelación del ruido) DIMENSIONES 149 x 190 x 80 mm PESO 280 g PRECIO 199,99 euros

Su acabado y su ergonomía cumplen, pero no brillan

El diseño de estos auriculares es resultón. El azar se ha encaprichado de que los analice al mismo tiempo que los muy interesantes QuietComfort 45 de Bose, y si nos ceñimos al apartado estético los Real Blue NC no se acobardan lo más mínimo cuando los colocas junto a los QC 45. Sin embargo, su acabado, aunque no es en absoluto malo, en mi opinión tiene margen de mejora.

El recinto de estos auriculares está fabricado íntegramente en policarbonato. No tengo nada en contra de este material; de hecho, la mayor parte de los auriculares con los que compiten estos Teufel recurren a él para mantener su peso bajo control (y posiblemente también los costes de fabricación). Mi objeción procede del hecho de que el policarbonato de los Real Blue NC no transmite la sensación de calidad que, sin embargo, sí desprenden los QC 45 de Bose o los WH-1000XM4 de Sony, que también recurren a este material.

El policarbonato del recinto tiene margen de mejora, pero los Real Blue NC tienen un punto importante a su favor: no son unos auriculares frágiles

Eso sí, en este terreno los Real Blue NC tienen un punto importante a su favor: no son unos auriculares frágiles. Cuando los tienes en las manos y los manipulas percibes que Teufel ha cuidado su construcción lo suficiente para que no desentonen entre los modelos con los que están llamados a competir, como cualquiera de las propuestas que he mencionado hasta ahora en este análisis.

Por otro lado, el material que ha elegido esta marca para revestir las almohadillas (estoy razonablemente seguro de que se trata de un elemento sintético), que son reemplazables, es suave y confortable. No tengo nada que objetar hasta aquí.

Además, consiguen ofrecernos un nivel de aislamiento mecánico del ruido ambiental alto, una característica muy positiva que actúa como respaldo de la cancelación activa del ruido. Sin embargo, la presión que ejercen las almohadillas sobre nuestra piel es considerable, aunque la responsable de este estrés mecánico es la diadema.

La parte superior de la diadema está revestida con el mismo material que recubre las almohadillas, y me parece un acierto porque, como he mencionado, es confortable. Su estructura interior es de policarbonato flexible, y consigue repartir la presión sobre nuestro cráneo de una forma homogénea. Sin embargo, la tensión que ejerce la diadema sobre las almohadillas me parece algo excesiva.

La estructura interior de la diadema es de policarbonato flexible, y consigue repartir la presión sobre nuestro cráneo de una forma homogénea

Esta propiedad favorece el nivel de aislamiento del entorno, pero provoca un estrés mecánico que a algunas personas les puede resultar un poco molesto durante las sesiones de escucha prolongadas. En mi opinión la ergonomía de estos auriculares estaría más lograda si la tensión aplicada por la diadema sobre las almohadillas fuese ligeramente menor.

En estos auriculares Teufel ha apostado por reemplazar la interfaz táctil por la que se decantan algunos de sus competidores en sus propuestas de gama alta por un pequeño joystick que nos permite actuar sobre el volumen, controlar la reproducción y recibir llamadas (es esa pequeña protuberancia que podemos ver en el margen derecho de la siguiente fotografía de detalle).

Y me parece un acierto porque en la práctica es un sistema de control preciso. Además, en solo unos minutos podemos hacernos con él. Por otro lado, un pulsador adicional nos permite actuar sobre la cancelación del ruido (en la siguiente sección del análisis comprobaremos qué tal rinde).

Junto a estos auriculares Teufel nos entrega una funda semirrígida cuyo interior está revestido en un material suave para evitar que los Real Blue NC se deterioren. Como podéis ver en la siguiente fotografía, incorpora un pequeño compartimento para los cables. Lo ideal es que utilicemos esta funda siempre que transportemos los auriculares en una mochila o un bolso junto a otros objetos para impedir que se arañen.

Unos todoterreno que se desmarcan con una autonomía de escándalo

Para poner a prueba estos auriculares he recurrido a dos escenarios de uso diferentes. En uno de ellos he utilizado como fuente mi ya veterano Galaxy S10+ de Samsung desde el que he reproducido mediante una conexión inalámbrica una selección muy amplia de temas musicales que conozco muy bien.

Todos ellos tienen una toma de sonido impecable y están disponibles en varios formatos con y sin pérdida de calidad. En el otro escenario de uso conecté los Real Blue NC al preamplificador híbrido con toma de auriculares que ejerce como centro neurálgico del equipo de alta fidelidad del que os hablamos a fondo en el artículo que enlazo aquí mismo.

Aquí tenéis algunos de los cortes musicales que he utilizado en este banco de pruebas. La selección es ecléctica porque nos interesa que estén representados géneros musicales muy diversos.

Además, buena parte de estos temas está disponible en forma de archivo digital con calidad de máster de estudio (FLAC con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz), con calidad de CD (PCM de 16 bits y 44,1 kHz), y también en vinilo, por lo que los he escuchado en todas las versiones que tengo para poder comparar su sonido. Aquí tenéis los temas más representativos:

‘Stir it up’, de Bob Marley

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong

‘Wasted time’, de Eagles

‘Vivaldi - Flute concerto in D’, Chesky Records

‘Stimela’, de Hugh Masekela

‘Lush life’, de Billy Strayhorn

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria

‘April in Paris’, de Duke/Harburg

‘No sanctuary here’, de Chris Jones

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes

El adjetivo que, en mi opinión, describe con más precisión cómo es el sonido de estos auriculares es equilibrado. Desde la app que nos propone Teufel podemos ecualizarlo a nuestro gusto, pero si optamos por una respuesta completamente plana con el propósito de no enfatizar ni atenuar ningún rango del espectro de frecuencias audible conseguiremos que los Real Blue NC nos entreguen un sonido transparente con todos los géneros musicales. Y es una propiedad que no está presente en todos los auriculares de este precio.

Estos auriculares son unos auténticos todoterreno. Además, triunfan donde otros fracasan: resuelven bien los transitorios

Sus agudos no son hiperdetallados, pero tienen una resolución convincente y no son estridentes, algo que se agradece mucho cuando utilizamos un nivel de presión sonora elevado (el corte 'Stimela' de Hugh Masekela es fantástico tanto para poner a pruebas las altas frecuencias como los graves). Además, la gama media, que es la que contiene las voces, tiene detalle y carnosidad, lo que provoca que estos auriculares se sientan muy cómodos con el jazz vocal, el pop, el reggae o el rock, entre otros géneros musicales.

Otro punto importante a su favor: resuelven los transitorios de una forma muy satisfactoria. Los transitorios son sonidos intensos y de corta duración que muchos componentes de audio no consiguen reproducir correctamente. De hecho, aunque estén presentes en la grabación cabe la posibilidad de que queden enmascarados y no podamos escucharlos correctamente. Hay muchos instrumentos ricos en transitorios, pero uno de los más fáciles de identificar son las castañuelas.

Por último, su extremo grave tiene detalle y pegada sin necesidad de que lo enfaticemos recurriendo a la ecualización. Estos Real Blue NC no tienen unos graves tan buenos como los Fidelio L3 de Philips, que en este terreno en particular son probablemente los mejores auriculares que he probado durante los últimos meses, pero rinden a muy buen nivel. Aun así, quien eche de menos un grave todavía más contundente puede enfatizarlo utilizando el ecualizador, aunque le recomendaría que no se excediese para no incrementar el nivel de fatiga acústica.

Para poner a prueba su cancelación activa del ruido no dudé en sumergirme con ellos en la vorágine de ruido ambiental que es el centro de Madrid, y me han demostrado que rinden a un nivel alto.

Consiguen atenuar mucho los sonidos homogéneos y persistentes, aunque, eso sí, no igualan el sobresaliente rendimiento de la cancelación del ruido que implementan los WH-1000XM4 de Sony y los QuietComfort 45 de Bose. Los usuarios que buscan las mejores prestaciones en este terreno acertarán si introducen en su lista estos dos últimos auriculares (siempre y cuando, eso sí, encajen en su presupuesto).

Logran atenuar mucho el ruido homogéneo y persistente, pero no igualan el rendimiento de los WH-1000XM4 de Sony o los QC 45 de Bose

Por otro lado, la experiencia que nos ofrecen durante las llamadas es estupenda. En este ámbito no se lo puse nada fácil porque, de nuevo, recurrí al mismo escenario inhóspito en el que probé su tecnología de cancelación activa del ruido, y salieron bien parados. A pesar del ruido del tráfico y el viento pude mantener sin ninguna dificultad varias conversaciones, y las personas con las que hablé me aseguraron que, más allá de las circunstancias, me oían alto y claro.

Por último, no podemos pasar por alto su autonomía. La duración de la batería está condicionada por la utilización que hagamos de la cancelación del ruido y el tratamiento del sonido de ambiente, por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tipo de contenido que reproducimos.

Esto explica por qué es imposible obtener una cifra tajante. En cualquier caso, con la cancelación del ruido habilitada y un nivel de presión sonora moderado para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 37 y 40 horas. Es una auténtica barbaridad. Y es que superan con autoridad tanto a los WH-1000XM4 de Sony como a los Fidelio L3 de Philips, que hasta ahora eran intratables en este ámbito. Aquí los Real Blue NC merecen un sobresaliente contundente.

Teufel Real Blue NC: la opinión y nota de Xataka

Tengo que reconocerlo: estos auriculares me han sorprendido. Y lo han hecho gratamente. Como hemos comprobado en este análisis, no lo hacen todo bien, pero representan una propuesta honesta que, además, tiene un precio razonable. Una de sus mejores bazas es su sonido equilibrado y transparente, una cualidad que les permite enfrentarse sin ningún complejo a todos los géneros musicales. Me reafirmo en lo que he defendido unas líneas más arriba: son unos auténticos todoterreno.

Lo mejor de todo es su autonomía. Rozar las 40 horas con la cancelación del ruido activada es una auténtica proeza

También me ha dejado un sabor de boca muy bueno el joystick que nos permite actuar sobre el volumen, la reproducción y las llamadas. De hecho, me gusta más que la mayor parte de los controles táctiles implementados en muchos de los auriculares con los que estos Real Blue NC están llamados a competir. Pero lo mejor de todo es su autonomía. Y es que rozar las 40 horas con la cancelación del ruido activada es una auténtica proeza que queda fuera del alcance de la mayor parte de los auriculares de esta categoría que podemos encontrar en el mercado.

En su 'debe' tienen una ergonomía que no está tan bien resuelta como la de algunos de los modelos con los que van a pelear; la imposibilidad de ajustar la intensidad de la atenuación (algo que viene muy bien en algunos escenarios de uso); y, por último, un policarbonato que tiene margen para mejorar, sobre todo si tenemos presente que son unos auriculares de gama alta. Aun así, creo que nos ofrecen mucho valor por cada euro invertido en ellos, y por esta razón merece la pena tenerlos en cuenta.

8,2 Diseño7 Calidad de sonido8,5 Cancelación del ruido8,75 Ergonomía7 Experiencia de uso8,5 Autonomía9,5 A favor Son unos auténticos auriculares todoterreno. Nos proponen un sonido equilibrado en todos los géneros musicales

El joystick que actúa como interfaz de control es una delicia

Su autonomía es excepcional incluso con la cancelación del ruido activada En contra La cancelación del ruido se puede desactivar, pero no nos permite ajustar la intensidad de la atenuación

Su ergonomía no está tan lograda como la que nos proponen algunos de sus rivales

El policarbonato utilizado en la fabricación del recinto tiene margen para mejorar



