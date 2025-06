Poco F7, análisis: al Poco más atractivo no le bastaba con ser económico y potente. Ahora tiene una batería gigantesca

Llevaban dando pistas desde Poco unos días y el nuevo Poco F7 no nos ha defraudado. Hay nuevo terminal de Poco de referencia y nos ofrece todo lo que siempre ha caracterizado a esta familia de Xiaomi que es un auténtico azote para la gama alta clásica y uno de los terminales que nunca nos cansamos de recomendar en Xataka.

El Poco F7 afina su diseño sin perder la identidad que tan marcada nos deja siempre: potencia, batería, cámara correcta y ante todo, una ficha técnica que tiene muy pocas alternativas si lo que buscamos es el mejor smartphone potente en relación calidad-precio. Sí, el Poco F7 lo ha vuelto a hacer.

Ficha técnica del Poco F7



poco f7 dimensiones y peso 163,1 x 77,9 x 8,2 mm 215,7 gramos pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas Resolución 1,5k (2.772 x 1.280 píxeles) 447 ppp Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 480 Hz/2.560 Hz Brillo HBM: 1.700 nits Brillo pico: 3.200 nits (25% píxeles pantalla) DCI-P3 PWM Dimming: 3.840 Hz Gorilla Glass 7i procesador Snapdragon 8s Gen 4 GPU Adreno 825 memoria ram 12 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256/512 GB UFS 4.1 cámara traserA Principal 50 MP, f/1.5, OIS Gran angular 8 MP f/2.2 CÁMARA DELANTERA 20 MP BATERÍA 6.500 mAh Carga rápida 90W Carga inversa 22,5W SISTEMA OPERATIVO HyperOS 2 CONECTIVIDAD Dual nanoSIM 5G Sub6G Bluetooth 6.0 WiFi 7 NFC GPS OTROS Lector de huellas Altavoces estéreo Resistencia IP68 PRECIO 12/256 GB: 449,99 euros 12/512 GB: 499,99 euros

Diseño: contundencia elegante frente a delgadez

En sus generaciones anteriores los Poco de la serie F no se han solido caracterizar como terminales que miraran por unas dimensiones reducidas ni un diseño precisamente estilizado. Más bien lo contrario. Han sido terminales contundentes y sólidos. Potentes y muy llamativos a la vista.

Imagen | Xataka

El Poco F7 mantiene esas líneas de trabajo en su nueva generación, la que viene a completar a los inmensos Poco F7 Pro y Poco F7 Ultra. Pero cuida mucho más su diseño para ofrecer algo de distinción.

El Poco F7 es un terminal grande, con grosor de 8,2 mm y peso que alcanza los 215 gramos. Está disponible en tres tonos: negro, blanco y plata, éste último a modo de edición limitada con trasera exclusiva donde destaca la zona alrededor del módulo de cámara, que simula elementos electrónicos y donde el logo de Qualcomm tiene un lugar de preferencia. Es justo la versión que hemos probado en Xataka.

Imagen | Xataka

Esa trasera está fabricada en cristal, destacando en esta edición limitada por el efecto espejo de buena parte de ella. No soy precisamente un fan de este tipo de efectos y acabados por lo poco discretos y amantes de huellas que son, pero ahí está la opción para quien busque algo que destaque mucho a la vista. A su favor hay que decir que las huellas, que quedan marcadas, no son fácilmente visibles en este Poco F7.

El Poco F7 con acabado plata es una edición especial que destaca mucho visualmente. Muy en la línea de los Poco F de siempre pero con un toque de exclusividad que seguro tiene su nicho

La trasera de cristal no es el único elemento que quiere destacar visualmente en el Poco F7. Hay que mencionar el marco de aluminio, interesante y además agradable para el manejo del terminal, siempre ayudada la ergonomía por la curvatura suave de las esquinas del terminal.

El Poco F7 me ha parecido un terminal cómodo, equilibrado en mano y que no nos transmite sensación de pesadez con el paso del tiempo. Es agradable tenerlo en la mano durante horas. Y también seguro, contando con un perfil de resistencia IP68.

Imagen | Xataka

Pero no acaban aquí los rasgos de personalidad que definen a este nuevo Poco F7 de Xiaomi. Hay que hablar del módulo de cámara. Y no lo hacemos por ser exagerado, como es demasiado habitual últimamente. Esta parte del terminal ha sido trabajada por Poco de manera elegante. Y aunque el fabricante le da un tamaño generoso, el módulo de cámara no sobresale demasiado del diseño.

Imagen | Xataka

El tamaño importante del módulo no es para albergar dos grandes lentes sino parar darle un diseño diferenciador en forma de división con destellos de neón verde que me han parecido bastante atractivos a la vista.

La pantalla más ambiciosa de un POCO

El paso adelante de Poco con este nuevo F7 no se detiene casi en ningún aspecto. Por ejemplo la pantalla, que gana décimas de pulgada para situarse rozando ya las 7. En concreto tenemos un panel de tipo AMOLED con diagonal de 6,83 pulgadas.

La pantalla resulta inmensa a la vista en cuanto giramos el terminal. Viene protegida con Corning Gorilla Glass 7i y pese a su gran tamaño de pantalla, el terminal no es especialmente grande en mano gracias a su estupendo ratio del 94,23% de cuerpo/pantalla.

Imagen | Xataka

La pantalla del Poco F7 es más discreta a nivel de densidad que los modelos Pro y se queda en 447 ppp debido a que además de aumentar la diagonal, reduce su resolución a 1.5k (2.772 x 1.280 píxeles). Pero no deja de ser una pantalla que se disfruta enormemente y donde no falta la tasa de refresco dinámica de 120 Hz.

La pantalla del Poco F7 se acerca mucho a las 7 pulgadas pero lo hace sin ser mucho más grande gracias a una relación cuerpo/pantalla de sobresaliente

En lo que sí destaca el nuevo panel AMOLED de este Poco F7 es en el brillo. El máximo sube hasta los 1.700 nits y el brillo pico alcanza unos interesantes 3.200 nits. Pero no es esa cifra lo más relevante sino que es brillo indica el fabricante que se puede alcanzar hasta en el 25% de la pantalla, cuando lo habitual es que sea en un porcentaje ínfimo de su superficie.

Imagen | Xataka

En la vida real esto significa que la visibilidad en exteriores a plena luz del día es estupenda. Otros valores como el PWM de 3.840 Hz o la cobertura completa del espacio de color DCI-P3 nos dan más pistas del buen desempeño de la pantalla del Poco F7.

El sonido no ha sido descuidado por parte de Xiaomi en este Poco F7 y tenemos un doble altavoz estéreo potente, con presencia correcta de graves ayudado por el grosor pero que se hubiera redondeado si los altavoces hubieran sido idénticos. Hay clara predominancia del sonido del situado en la parte inferior y con su rejilla correspondiente en el marco frente al superior colocado en la zona de sonido del teléfono.

Rendimiento: mucha potencia bajo HyperOS 2

Como ya habrás intuido por el logo de Snapdragon en la trasera exclusiva de este Poco F7, su interior está monopolizado por el Snapdragon 8s Gen 4 con fabricación de 4 nm para sus 8 núcleos de hasta 3.21 GHz.

El resto de especificaciones de su ficha técnica acompañan sin fisuras a esta bestia de Qualcomm para la gama media. Tenemos memoria RAM LPDDR5X y memoria interna UFS 4.1. Las configuraciones disponibles solo varían la capacidad de la memoria interna, de 256 o 512 GB. En todas ellas la RAM de serie es de 12 GB, algo que no nos preocupa nada habida cuenta de nuestra experiencia y que Poco no ha pecado de tacaño en la velocidad de sus memorias en este terminal.

Imagen | Xataka

Es imposible distinguir en el día a día el rendimiento de cualquier gama alta del máximo nivel del mercado y mirando las cifras de los benchmarks de nuestro bando de pruebas, el rendimiento de este Poco F7 está más cerca de la gama alta que de la media con la que debería estar compitiendo.

El Poco F7 va a lo seguro con el Snapdragon 8s Gen 4 aunque cuenta solo con una configuración base de RAM: 12 GB. Pero es una memoria RAM muy veloz

Los test están realizados en el modo equilibrado de la batería pues el de alto rendimiento apenas hemos notado que mejore en todas las pruebas y sí que tiene efecto en la batería y calor generado. Pero de eso hablaremos más adelante.



POco f7 Realme gt 7 IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro PROCESADOR Snapdragon 8s Gen 4 MediaTek Dimensity 9400e Apple A18 Pro Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.028 / 6.271 2.239 / 7.209 3.106/7.799 3.150 / 9.664 3D MARK Wild Life Unlimited 16.889 18.231 16.809 24.987 3D MARK Wild Life Stress Unlimited - 18.579 / 12.078 16.906/8.538 24.874 / 18.637 PCMARK WORK 15.181 12.806 - 25.431

Con estas cifras el día a día con el Poco F7 es una delicia en cuanto a potencia bruta para jugar o navegar con decenas de pestañas abiertas. La interfaz de HyperOS 2 fluye como la seda y no hemos notado en estos días de uso ningún tirón o amago de ralentización ni de la interfaz ni de aplicaciones principales. Quien adquiera este Poco F7 es probable que disfrute del terminal por varios años sin problemas.

Imagen | Xataka

A la fluidez del Poco ayuda mucho que HyperOS 2 sea ya una capa madura, optimizada y donde la integración de la IA es lo más relevante una vez superadas las novedades gráficas.

Eso sí, el terminal viene bien cargado de bloatware, tanto de serie (juegos, aplicaciones de compras, sociales ...) como “recomendadas” para instalar durante la configuración y que por poco que te despistes con el dedo, acaban en la pantalla de inicio.

La insistencia del Poco con el bloatware es de otro nivel

Del apoyo de la IA en el día a día del terminal de Poco no hay muchas sorpresas. Pero la integración de Xiaomi HyperAI está muy bien conseguida, siguiendo en parte el camino marcado por el rey de la implementación de la IA en sus terminales: Samsung y su Galaxy AI.

En el Poco F7 la IA nos ayuda a la hora de redactar, resumir, transcribir o traducir textos, así como llamadas o grabaciones de audio. Funciona bastante bien pero todavía con elementos que solo están disponibles en inglés. Y el resultado no es inmediato, algo que resulta crítico con la gran competencia que hay en el mercado.

También encontramos para ayudas en el tratamiento de imágenes (borrado de objetos, por ejemplo) o mejoras de las fotografías, algo que analizaremos en el apartado de fotografía. Y todo ello sin renunciar a tener Gemini como asistente en el teléfono.

Pasemos ahora a hablar de lo que no nos ha gustado tanto del Snapdragon en este Poco F7. El fabricante presume en este F7 de refrigeración LiquidCool 4.0 pero la realidad es que es un terminal que sufre un calentamiento muy importante y rápido en los test de rendimiento. En esos escenarios, al poco tiempo de empezarlos era literalmente imposible agarrar el terminal.

De hecho, el Poco F7 no ha podido completar ninguno de los test de 20 minutos de 3DMark que usamos habitualmente para medir la estabilidad de los terminales. En todos los casos el test se detenía con el aviso/alerta de alta temperatura en el terminal. Solo en el test secundario de 15 minutos al que en ocasiones recurrimos pudimos visualizar esa problemática con la estabilidad.

Sin embargo, en el día a día con el teléfono, acciones que podrían preocuparnos como la reproducción continua de vídeo en streaming, sesiones largas de fotografía o echar unas partidas a juegos exigentes, no han provocado calentamiento importante. El terminal puede usarse sin riesgo ni molestias pero no se mantiene frío del todo.

Conectividad y biometría

El Poco F7 es un terminal en el que no vamos a encontrar pegas a nivel de conectividad. Es DualSIM, cuenta con NFC, Bluetooth 6.0 y también es un terminal Wi-Fi 7 preparado para sacar todo el partido a routers compatibles como el Eero Max 7.

En cuanto a la biometría, disponemos de un lector de huellas bajo la pantalla que funciona de manera precisa y rápida. Se complementa perfectamente con la identificación por rostros de la cámara secundaria aunque no nos parece tan imprescindible como en otros terminales.

Autonomía estupenda, carga rápida de nivel

Ni el grosor ni el peso son en este Poco F7 elementos diferenciadores en plena crisis de “operación bikini” de ciertos segmentos del mundo smartphone. Y eso tiene sus ventajas.

La más importante la encontramos en la capacidad de la batería, de nada más y nada menos que 6.500 mAh. Viene además con HyperCharge de 90 W (y cargador incluido) y carga inversa de 22.5W.

En nuestros días de uso no hemos temido nunca por un agotamiento de la batería durante dos jornadas completas. Y eso es una gran satisfacción. De media hemos conseguido estar por encima de las 11 horas de pantalla. En el test de PCMark superamos las 15 horas con facilidad.

La gran batería del Poco F7, que nos da para dos días de uso sin problema, se carga completamente en 50 minutos

Esa gran autonomía se complementa muy bien con la carga rápida, para la cual disponemos de serie del cargador correspondiente de 90W. Con él y según nuestras pruebas, en 10 minutos teníamos un 25% de la carga completa (partiendo de un 1%), manteniendo la proporcionalidad directa hasta el 75%, que alcanzamos en apenas 31 minutos. La carga completa se consigue en poco más de 50 minutos.

Cámara: apostando por lo seguro

Pocas veces más es mejor así que también creemos que es un acierto que Poco no se haya dejado llevar por modas y haya optado por dotar a su nuevo F7 de un sistema de doble cámara básico pero contundente. Con los precedentes de Poco, mejor asegurar que lanzarse a la aventura.

El Poco F7 va a lo seguro con las cámaras. Dos sensores, un principal y otro gran angular para asegurar la calidad por encima de lo mediático

La cámara principal (Sony IMX882) cuenta con sensor de 50 MP con f1.5 y OIS. La destinada al gran angular se conforma con 8 MP. Es una configuración muy gama media.

Disparo automático con la cámara principal

La interfaz es ya conocida, personalizable y con un modo Pro en el que podemos optar por disparar en RAW si así lo deseamos además de tener control sobre los principales parámetros fotográficos.

La cámara principal permite jugar con longitudes focales de 15mm (0,6x), 26mm (1X), 35mm (1,3x) y 52mm (2X). Por defecto la cámara principal dispara a 26mm pero podemos configurarla para que lo haga con 35m. El zoom digital puede llegar a los 10X, pero necesitamos muy buena luz para que sea algo aprovechable.

De izquierda a derecha (0,6x, 1x y 2x)

El disparo por defecto de la cámara principal es de 12 MP. Y no se puede escoger directamente el disparo a alta resolución. Para optar por la resolución de 50 MP hay que recurrir al disparo Pro (admite cambiar entre 12 y 50 MP) o el modo de disparo UltraHD. Pero no merece la pena habida cuenta de que más que un mayor detalle de la escena lo que conseguimos en comprobar el procesado agresivo que hace Poco.

Arriba, recorte 100% de la imagen a 12 MP. Abajo, misma escena y recorte pero en el disparo a 50 MP

El comportamiento general de la cámara principal es correcto, acorde con la gama media y la experiencia previa en terminales Poco. Obtenemos fotos algo saturadas pero con buen rango dinámico y justo nivel de detalle.

Es pues una cámara para disparar sin miedo y subir a redes sociales pero no para poder presumir demasiado.

Disparo 1X automático

Disparo en modo automático con la cámara principal

Por la noche, el Poco F7 saca partido a la luminosidad del sensor para conseguir escenas que no requieren de un procesado agresivo y en la que hay muy buen control de las luces. Pero que no ofrecen el nivel de detalle de un modelo donde la cámara sea de nivel.

Disparo automático 1X con modo Noche

Disparo automático con zoom 2X y modo noche

La segunda cámara del Poco F7 es un gran angular discreto en resolución y luminosidad pero que nos parece usable en la mayoría de situaciones (algo complicado de decir en los grandes angulares básicos) con buena luz y solo hemos detectado fallos de nitidez en los bordes cuando la escena incluía elementos de vegetación como árboles, que quedaban muy empastados o cuando la luz empezaba a escasear.

De los modos de trabajo de la cámara fotográfica del Poco F7 merece una pausa el destinado a los retratos. Aquí Xiaomi demuestra que es algo que controla muy bien a nivel de separación de fondo y sujeto pero luego comete errores algo absurdos como con los colores. Fijaos si no en el color de la camiseta, que en exteriores pierde completamente el norte. Mucho mejor los tonos de la piel.

En ninguno de los dos casos el color de la camiseta es el real. Pero en el centro, en exteriores, está completamente alejado de la realidad

Las opciones de la IA en la cámara de fotos de este Poco F7 tienen ya nombre y apellidos. Podemos mejorar de manera automática la calidad con gestión automática de brillo, contraste o color de las tomas. También encontramos las habituales herramientas para eliminar objetos o para “ampliar” la escena.

Para usarlas se requiere cuenta de Xiaomi y pese a que el terminal es potente, la ejecución no es inmediata.

La cámara secundaria ofrece imágenes de gran tamaño y buenos resultados, con disparo a 0,8x, 1X y modo retrato con buen desenfoque y acierto en el tono de la piel.

Por último tenemos la grabación de vídeo, que puede ser de hasta 4K y 60p. Viene con modo de estabilización (es el ejemplo de la muestra siguiente) algo discreto y solo admite el uso de calidad 1080p y 30p.

Poco F7, la opinión y nota de Xataka

Le ha costado llegar al mercado algo más que sus hermanos mayores pero el Poco F7 ya es una realidad. Y eso significa que el consumidor vuelve a tener sobre la mesa una de las mejores opciones del mercado en relación calidad/precio.

A esa máxima que siempre cumple la familia Poco F hay que añadir un extra de distinción en forma de diseño y la pantalla más grande de un Poco, la cual destaca especialmente en exteriores. Con ella no vamos a cansarnos de navegar, jugar o reproducir contenidos gracias a su inmensa batería, muy bien acompañada de carga rápida y, lo que es más importante a veces, su cargador compatible de serie.

Por el lado contrario tenemos un terminal de 500 euros en el que las dos cámaras cumplen lo justo para la gama media así como una potencia destacada pero con el lunar de una estabilidad dudosa.

7,6 Diseño 7,5 Pantalla 8 Rendimiento 7,5 Cámara 6,5 Software 7,25 Batería 9 A favor El diseño está muy cuidado y la edición especial es muy llamativa

Tenemos más pantalla, de más calidad y sin que el equipo sea excesivamente grande

De nuevo jugará la baza de su relación calidad/precio, especialmente con descuentos y ofertas En contra La cámara no pasa de correcta

No es un teléfono para quien huya de bloatware

El procesador sufre problemas de estabilidad y calentamiento cuando se le exige al máximo



Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.