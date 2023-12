eero Max 7, análisis: un router Wi-Fi 7 para sentirse ya en el futuro

Uno puede pensar que está en el futuro bien por estar utilizando tecnologías que todavía tienen que llegar o bien por tener la sensación avanzar más veloz que el tiempo. Ambos argumentos servirían para explicar, exagerando un poco, la experiencia de uso con el eero Max 7 que hemos analizado en Xataka.

Este nuevo y potente router de Amazon es de los pocos del mercado en apostar ya por la conectividad Wi-Fi 7. Pero no es lo único increíble de este eero Max 7. La potencia, compatibilidad con estándares del hogar conectado y un software muy apañado completan unos argumentos sólidos para quien esté dispuesto a pagar los 700 euros que cuesta la unidad.

Especificaciones técnicas del eero Max 7



eero Max 7 Estándares de wifi Wi-Fi 7 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be) número de radios Tribanda Canales compatibles 2,4 GHz: 1-13

5 GHz: 36-64, 100-144 y 149-165

6 GHz: 1-233 MIMO 2x2, 4x4, 4x4 MU y SU-MIMO ancho de canal 20, 40, 80, 160, 240 y 320 MHz seguridad WPA2-PSK, modo de transición WPA3-Personal antenas 2,4 GHz: 2x2

5 GHz: 4x4

6 GHz: 4x4 hogar conectado Zigbee, Thread, Matter Alexa conectividad Dos puertos de 10 GbE con detección automática y dos puertos de 2,5 GbE con detección automática para conectividad WAN o LAN dimensiones 183,90 x 221,89 x 89,90 mm precio 699,99 euros

Un diseño listo para cualquier rincón de casa

Con los nuevos eero Max 7 de Amazon, la compañía de la tienda online más conocida del mundo eleva el nivel de sus routers mesh para el hogar. Basta fijarse en el diseño.

Los eero Max 7 no son los discretos y pequeños routers mesh que pusimos a prueba hace poco ni tampoco los modelos compactos de la generación anterior. Ahora son equipos más grandes, potentes pero igualmente bien diseñados. Con gusto y la idea de que podamos colocarlos, si queremos, como un elemento más de decoración en el salón.

Pese a su potencia y rendimiento, el diseño se ha cuidado para que podamos colocarlo donde queramos en el hogar o la oficina

El eero Max 7, con 22 cm de altura, mantiene unas formas suaves y redondeadas, donde no hay antenas externas. Y eso que son en total 10 con las que cuenta este nuevo modelo de la familia.

El interior de este router Mesh esconde un procesador de cuatro núcleos ARM Cortex-A73 apoyado en 2 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno. De sus antenas interiores, dos están dedicadas a la banda de 2.4 GHz y el resto son para las de 5 y 6 GHz (cuatro para cada una de ellas).

Este router mesh es un equipo Wi-Fi 7 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be) que en teoría es capaz de alcanzar hasta 9,4 Gb/s por cable y 4,3 Gb/s con conexión inalámbrica. Por ahora hay muy pocos dispositivos compatibles con la conectividad Wi-Fi 7 y no muchos hogares cuentan con conexiones de fibra con estos argumentos.

El diseño incluye varias salidas de refrigeración pero exquisitamente integradas en el cuerpo del router en todos los casos. No hay controles físicos y apenas tenemos en el diseño el logo de la marca un un LED que nos indica el funcionamiento del equipo.

La conectividad está compuesta por un puerto USB-C para la alimentación (viene con cargador de 45W incluido) y 4 puertos LAN que admiten 2.5 GbE y 10 GbE. No hay más puertos disponibles USB disponibles.

Com hemos adelantado, no se trata solo de un router preparado para ser el principal de casa para la conectividad por cable o red inalámbrica (y completarlo si se quiere con hasta 3 dentro de la red mesh de eero, la cual es propietaria) sino que la integración nativa de Zigbee, Thread y Matter (únicamente como controlador). Por supuesto no falta la integración con todo el ecosistema Alexa.

Priorizando el uso que se hace de la red

Pese a que sus pretensiones y potencia van más allá del router mesh del hogar básico, el eero Max 7 se gestiona de manera similar al resto de hermanos pequeños. Todo pasa por la aplicación disponible para iOS y Android.

La puesta en marcha es literalmente de conectar y listo. Basta seguir las instrucciones de la aplicación, pero se pueden resumir brevemente: encender, conectar el cable de red cable Ethernet CAT6a que viene de serie (trenzado de nailon pero bastante corto) y esperar unos segundos. Luego nos identificamos con nuestra cuenta en eero (o Amazon) y ya está todo en marcha.

Es eero Max 7 es completamente un producto de "enchufar y listo". Luego, su gestión se centra completamente en el análisis del uso de la red por parte de los dispositivos conectados a la misma

La aplicación de eero no está pensada para que tengamos total control de la red de casa ni acceso a opciones avanzadas del router mesh. Aquí podemos apenas configurar si queremos IP estática o DHCP, modo puente, personalizar el DNS y lo más básico: nombre y contraseña de la red o si activar o no la de invitados. Nada de poder escoger en la aplicación si queremos radios separadas o no. El sistema se encarga de escoger la más adecuada en cada momento.

La aplicación de eero se centra en recoger información del uso de la red por parte de los diferentes dispositivos que hay conectados al router. En ese sentido es muy completa, pudiendo agrupar los dispositivos por perfiles de uso y obtener estadísticas de uso.

La información también sirve para tomar decisiones como el bloqueo de equipos de manera individual o por perfiles de uso. Pero siempre basándose en datos de descarga y subida y no de tiempo.

eero admite una suscripción mensual de 11 euros que da acceso a estadísticas diarias o mensuales (en el plan gratuito solo son semanales) y también a lo más potente de la aplicación: controles parentales por filtro de contenidos o aplicaciones y seguridad avanzada de la red como VPN.

Prueba de rendimiento

Para la prueba de rendimiento del router mesh eero Max 7 recurrimos a nuestra zona y dispositivos habituales. En este caso, al tratarse de un sistema mesh de un solo elemento, solo analizamos el rendimiento en la primera planta pues el escenario de uso adecuado para una única unidad, capaz de abarcar, según Amazon, hasta 230 metros cuadrados. En viviendas de más plantas deberíamos considerar comprar más eero 7 Max y configurarlos como red mesh.

Actualmente, el rendimiento del eero Max 7 no depende tanto de tu conexión como de los dispositivos que uses para sacarle todo el partido

El router principal al que conectamos como puente para las pruebas de rendimiento el eero Max 7 está situado en un despacho de la planta primera de una vivienda unifamiliar de alrededor de 300 metros cuadrados. Hay salida directa al exterior y la situación es ligeramente arrinconada en la primera planta.

Para la prueba de rendimiento de este router conectamos directamente al puerto 2.5 GbE del Eero Max 7 un equipo con tarjeta de red también 2.5 GbE. Desde ese equipo iniciamos en modo servidor la aplicación iperf3, de manera de no dependamos de la conexión contratada con nuestro operador, que siempre será el cuello de botella para el rendimiento Wi-Fi de este router (con línea de fibra de 1 Gbps las mediciones en la misma habitación fueron de media superiores a los 900 Mbps vía Wi-Fi 6).

Como hemos indicado, las mediciones de los test WAN los realizamos solo en la primera planta, la misma donde está situado el eero Max 7. Los puntos son los indicados en la siguiente imagen.

Para la medición de la velocidad recurrimos a un portátil con tarjeta Wi-Fi 6E desde donde ejecutamos, desde los diferentes puntos de control, el software iperf3 en modo cliente, obteniendo los siguientes resultados.

Punto 1 1630 Mbps punto 2 965 Mbps punto 3 520 Mbps

Además de este rendimiento fantástico para las velocidades de fibra más habituales actualmente en España, el eero Max 7 nos ofreció una cobertura sobresaliente para viviendas como la de prueba, de alrededor de 100-120 metros cuadrados por planta.

eero Max 7, la opinión de Xataka

Cuando apenas nos estamos acostumbrando a aprovechar las ventajas de los dispositivos con conectividad Wi-Fi 6, el protocolo siguiente, todavía sin aprobación definitiva, asalta los escaparates con propuestas tan contundentes como la del eero Max 7, el nuevo router mesh de Amazon.

Este sistema ha demostrado en nuestras pruebas estar varios pasos por delante de lo que en un hogar medio podemos encontrar actualmente, tanto en cobertura como especialmente en rendimiento. Y no lo hace a cualquier precio sino a uno alto en el que pagamos la exclusividad.

Para sacar todo el partido a este tipo de equipamiento de red la inversión a realizar no se da solo con el eero Max 7, que ya es grande, sino con otros elementos que deben soportar los nuevos protocolos. Y actualmente, salvo casos muy concretos, es una inversión arriesgada. Pero ahí la tenemos si queremos vivir en el futuro.

