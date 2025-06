OnePlus Pad 3, análisis: ser grande y completo no sale caro con OnePlus

Una de las marcas que más cuida el formato tablet es OnePlus. Lo hace principalmente a nivel de hardware, añadiendo un extra en forma de una capa sobre Android muy bien valorada: OxygenOS. Su nueva apuesta, el OnePlus Pad 3, es una evolución sosegada de las generaciones anteriores aupada por el impulso de una renovación interior potente y el extra de la IA, que lo inunda todo.

El OnePlus Pad 3 llega al mercado muy bien acompañado de todo un arsenal de accesorios tales como un teclado con touchpad, una funda de tipo folio o un stylus mejorado llamado Stylo 2. El pack compuesto del tablet con el Smart Keyboard ya ha pasado por la mesa de pruebas de Xataka.

Ficha técnica del OnePlus Pad 3



Oneplus pad 3 dimensiones 209,66 mm x 289,6 mm x 5,97 mm peso 675 g pantalla 13,2 pulgadas LCD (LTPS) 3.392x2.400 píxeles, 315 PPI 144 Hz 600 nits (HBM 900 nits) procesador Snapdragon 8 Elite memoria 12/16 GB almacenamiento 256 / 512 GB conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 cámaras Trasera de 13 MP Frontal de 8 MP puertos USB-C 3.2 GEN1 sonido 8 altavoces y 2 micrófonos batería 12.140mAh Carga rápida 80W otros Sensor de luz ambiental Giroscopio Brújula Sensor de gravedad sistema operativo OxygenOS 15 precio Desde 599 euros

Diseño, pantalla y sonido: todo elevado a la enésima potencia

Por muy ambicioso que sea un dispositivo de tipo tablet, la base de la que siempre debe partir es el terceto formado por pantalla, sonido y diseño. Y el OnePlus Pad 3 cuida estos tres elementos a la perfección desde la primera generación. Es clave para diferenciarse.

El OnePlus Pad 3 llega al mercado con un cuerpo algo más estilizado que lo sitúa entre los mejores del sector en su misma diagonal de pantalla. Es un tablet grande, más de sobremesa que de uso en mano, pero sus cifras no están al alcance de cualquier modelo de la competencia aunque los modelos de gama alta de Huawei o Samsung pesan menos y tienen menos grosor.

Con un tamaño tan generoso, el grosor de menos de 6 mm todavía resulta más espectacular en vivo. Imagen | Xataka

Hablamos para empezar de un grosor inferior a los 6 mm (5,97 mm) y un peso de solo 675 gramos. Son datos que permiten sostenerlo largos periodos de tiempo sin sentir excesiva incomodidad y, más importante para este tipo de dispositivo, disfrutar de una gigante pantalla sin que notemos que llevamos nada en la mochila o bandolera.

El nuevo OnePlus Pad 3 está disponible en dos colores, cuenta con acabado en aluminio y nos deja la sensación de robustez y resistencia suficiente. En mano es muy cómodo para ser manejado tanto en apaisado como en vertical, aunque es un dispositivo que usaremos la mayoría del tiempo sobre la mesa, ya sea con el teclado o con una funda que haga las veces de stand para disfrutar de contenido multimedia.

Imagen | Xataka

La parte frontal queda acaparada por la pantalla, con unos marcos muy reducidos y simétricos y sin notch. La cámara frontal está integrada en el marco superior. La podemos usar para el desbloqueo facial, que tiene un funcionamiento correcto. OnePlus, de manera acertada, ha obviado la identificación por huella.

El diseño y pantalla del OnePlus Pad 3 está muy por encima del precio de partida que pagamos por él: 599 euros. La mitad que la competencia en la misma diagonal

Los laterales del tablet, de acabado también metálico, integran la base de carga del lápiz de Oneplus, las rejillas de los ocho altavoces de los que hablaremos más adelante así como el botón de inicio y los controles de volumen, amén del conector USB-C de carga (USB 3.2 Gen1).

Con funda y teclado, el OnePlus Pad 3 sigue siendo delgado y ligero. Imagen | Xataka

La disposición de los controles físicos se concentra en la esquina superior derecha. Cuestión de habituarse pues en estos tablets tan grandes realmente no hay una ubicación que podemos determinar como ideal o más adecuada.

Para la parte trasera queda el logo de OnePlus y el conector magnético para el teclado Smart de la compañía. El acabado del aluminio es mate y aunque no es muy dado a la suciedad, sí que son apreciables las huellas y restos de suciedad.

Imagen | Xataka

En la esquina superior derecha encontramos el módulo de cámara perfectamente integrado. Nos gusta que no se exagere el valor de este elemento en un tablet y con ello se abuse de grosor o tamaño del módulo, lo que al final repercute negativamente en la ergonomía del equipo sobre una superficie horizontal.

Como hemos adelantado, el OnePlus Pad 3 es un tablet de grandes dimensiones por la apuesta que hace de una pantalla de 13,2 pulgadas. La tecnología de panel elegida es LCD, así que aquí está la gran diferencia con los tablets que apuestan por tecnología OLED en la gama premium.

Imagen | Xataka

La experiencia con el panel del OnePlus Pad 3 nos ha dejado plenamente satisfechos para el precio que tiene el equipo. LA resolución es estupenda, con 3.392 x 2.400 píxeles para una densidad de píxeles superior a los 315 ppp. El panel ofrece una relación de aspecto queda establecida en unos extraños 7:5, con una cobertura de color del 98% en el espacio DCI-P3.

Aunque el panel no es OLED, el brillo y especialmente la resolución de pantalla del OnePlus Pad 3 está fuera del alcance de la competencia de similar precio

La pantalla del OnePlus Pad 3 tiene una frecuencia de refresco de 144 Hz, de tipo dinámica. Y en cuanto al brillo, es de 600 nits, con un pico puntual de 900 nits. Más que suficiente para un dispositivo que se comporta correctamente en exteriores pero que sabemos que no es su hábitat natural. En interiores, no podemos evitar los reflejos, pensado en este caso los nits de menos respecto a la gama alta premium del sector.

Imagen | Xataka

El gran panel viene bien secundado por el sonido. No hay ya tablet de gama media hacia arriba que no cuide con detalle este punto del dispositivo. Aquí contamos con un sonido potente gracias a los 8 altavoces situados simétricamente en ambos laterales y que adaptan su sonido dependiendo de cómo tengamos agarrado el dispositivo. Los altavoces se agrupan de dos en dos con un woofer acompañando a cada tweeter.

Aunque hay diferentes opciones de configuración, la sensación de sonido envolvente y escena sonora la he encontrado algo floja pero a nivel de potencia sin distorsión y presencia de graves, es un sonido que cumple muy bien.

Rendimiento, software y autonomía: potente y con dosis justa de IA

OnePlus cumple con su fama de buen ensamblador al dotar de un interior de primera a su nuevo tablet. Las entrañas del OnePlus Pad 3 están conformadas por el procesador de referencia para los equipos más potentes del año: Snapdragon 8 Elite. Viene acompañado de 12 o 16 GB de memoria RAM así como una memoria interna de hasta 512 GB (solo para el modelo de 16 GB de memoria RAM).

Imagen | Xataka

Partiendo de esa base, el rendimiento bruto del dispositivos no admite discusión, especialmente a nivel gráfico.



oneplus Pad 3 xiaomi pad 7 pro Huawei matepad Pro procesador Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8s Gen3 Kirin T92 ram 12 GB 12 GB 12 GB geekbench 3.128 / 8.867 1.90 / 5.500 -- pcmark 13.744 15.754 -- wildlife extreme 6.462

1.625

Ese gran rendimiento queda corroborado en el día a día con el dispositivo y en otros parámetros que valoramos en nuestros análisis, como la estabilidad. Aquí la media de nuestras pruebas ronda el 90% en pruebas de estrés, algo inferior a su rival a batir, el Kirin T92 que analizamos en el Huawei Matepad Pro, competencia directa de este modelo de OnePlus excepto por el precio, donde OnePlus no tiene rival.

En ese test de estabilidad es donde también comprobamos el funcionamiento de la refrigeración del equipo. OnePlus basa su sistema en una cámara de vapor fabricada en derivados del grafeno.

Imagen | Xataka

Bajando a tierra esa especificaciones debemos decir que en los test de estrés, de más de 20 minutos de esfuerzo máximo del procesador, pantalla y demás elementos del equipo, la temperatura que alcanzó la parte trasera era perfectamente soportable, incluso para manejarla con las manos. Con la excepción de una reducida zona alrededor del módulo de cámara donde sí era más apreciable el calor.

En el apartado de conectividad hay que mencionar que no hay versión con conectividad 5G prevista. Los modelos disponibles cuentan con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

El otro pilar de un tablet a nivel de hardware es la batería. OnePlus dispone para su tablet de una capacidad de 12.140 mAh con sistema de carga rápida SUPERVOOC de 80W. Pero el cargador correrá de tu cuenta porque en la caja solo tenemos cable de carga USB-C (con su característico color rojo OnePlus) en el caso de Europa.

En Europa, el cargador USB-C de 80W no viene incluido de serie. Además, la funcionalidad inalámbrica del teclado no estará disponible en Europa por normativa, al no cargarse el teclado vía USB-C

Las pruebas con nuestro cargador de serie de 65W, completa la carga del OnePlus Pad 3 en unos 125 minutos.

Imagen | Xataka

La búsqueda de unas cifras de autonomía reales nos mete de lleno en un uso habitual del equipo que incide en la navegación web, reproducción de contenidos en streaming, tareas de escritura, diseño y toma de notas, así como juego ocasional. Todo ello con el teclado Smart conectado en la mayoría de situaciones de uso.

En estas condiciones (y el brillo de media alrededor del 50%), la autonomía real del OnePus Pad 3 rozó las 10 horas de media, una cifra estupenda para un dispositivo que va más allá de la reproducción de contenido, superando a la competencia directa bajo Android.

El OnePlus Pad 3 llega de serie con OxygenOS 15 sobre Android 15. La capa la hemos encontramos muy bien optimizada y nos transmite en todo momento una fluidez total al movernos por las diferentes partes y opciones de la interfaz.

OxygenOS 15 se centra en optimizar el rendimiento del OnePlus Pad 3 y deja los añadidos de la IA para cosas básicas y que funcionan

OnePlus no ha incluido demasiados añadidos a la capa y apenas podemos hablar de la aplicación de Notas, muy completa y con integración de la IA para ayudarnos en tareas básicas, entre ellas resumir, crear con indicaciones del usuario o traducciones.

Gemini tiene presencia directa en el OnePlus Pad 3 con sus funciones habituales, accesibles ya sea desde la barra de herramientas de acceso directo desde el lateral de la pantalla o incluso desde la tecla exclusiva que la IA tiene en el teclado Smart de la marca.

De las opciones exclusivas para tablets nos ha gustado lo sencillo y rápido que es trabajar con pantalla dividida gracias a OpenCanvas, una de las mejores implementaciones en Android.

Podemos tener dos de manera completa a pantalla dividida y una extra en modo flotante o deslizante, tanto en horizontal como en vertical, lo que nos da una gran versatilidad. Los agrupamientos que hagamos de aplicaciones en pantalla dividida se conservan al cambiar a una tercera, así que podemos volver sobre ellos cuando queramos.

Muchas de las opciones de control, usos y aplicaciones de este OnePlus Pad 3 solo tienen sentido con un teclado. El oficial es el Smart Keyboard, con precio de 169 euros. Es ligero, delgado y con más espacio para las teclas, las

cuales crecen para mejorar la comodidad de la escritura.

Imagen | Xataka

Todavía echamos en falta algo más de recorrido pero ofrece una buena respuesta. La conexión es mediante conector magnético y por normativa europea, no puede usarse sin estar conectado físicamente al OnePlus Pad 3.

El teclado incluye un segundo elemento a modo de funda para la parte trasera, el cual se puede separar para que actúe como soporte, con inclinación de entre 110 y 165 grados.

Si retiramos el teclado, nos queda una funda trasera con stand. Imagen | Xataka

Siendo Smart no le falta a este teclado espacio para un touchpad muy generoso, pero que nos ha parecido excesivamente sensible a los gestos, lo que provocaba que, cuando solo queríamos deslizarnos de una zona a otra del escritorio, se lanzaran atajos o movimientos de aplicaciones no deseados. Tiene cierta curva de aprendizaje, más de la que nos gusta por defecto un accesorio de este tipo. Tampoco es retroiluminado, pero a cambio no tiene un precio excesivo.

Imagen | Xataka

En cuanto a las cámaras, la trasera alcanza los 13 MP de resolución con un comportamiento correcto. La frontal, más importante por el tema de las videollamadas, es de 8 MP. Para ella echamos de menos que sea algo más angular a pesar de que permite disparar a 0,8x.

Imagen | Xataka

OnePlus Pad 3, la opinión y nota de Xataka

Como ha hecho de manera acertada en el sector de los smartphones, OnePlus, casi sin hacer ruido, tiene en el OnePlus Pad 3 uno de los mejores tablets del mercado.

Sin fisuras en el rendimiento y una pantalla de nivel, el resto de elementos esenciales funcionan de manera solvente y se convierten en extraordinarios si atendemos a la relación calidad-precio del equipo.

Porque partiendo de 599 euros, pocas marcas pueden colocar un tablet de más de 13 pulgadas con tal pantalla LCD y muy bien complementada con accesorios que, sin salir gratis, no tiene un precio que haga dispararse al conjunto.

Imagen | Xataka

Donde estamos menos satisfechos es al nivel de software. OxygenOS 15 es atractivo, veloz y facilita mucho la multitarea. Incluso la integración de la IA nos parece justa y nada superficial ni accesoria. Pero en un tablet productivo esperamos siempre más aportación propia del fabricante porque todo no se puede dejar en manos de Android.

8,6 Diseño 8,75 Pantalla 8,5 Rendimiento 9,25 Software 7,5 Batería 8,75 A favor La relación calidad/precio del OnePlus Pad 3 no tiene mucho rival actualmente

Tanto a nivel de hardware como de sistema operativo todo fluye espectacular

Diseño atractivo, ligero y delgado En contra OnePlus no aporta demasiado a nivel de software

El precio de partida tiene truco: conviene añadirle al menos el teclado oficial

En Europa hay ciertas limitaciones: sin cargador rápido y sin poder usar el teclado de forma inalámbrica por normativa europea



La tablet ha sido cedida para la prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.