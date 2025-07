Hemos probado el Pixel 9a durante un mes: el compacto de Google tiene muy buenos argumentos, aunque no todo brilla igual

¿Y si te dijeran que el móvil más barato de Google de actual generación tiene el mismo chip que su gama alta y que vas a recibir actualizaciones hasta 2032? Sobre el papel suena muy bien, pero otra cosa es vivir con él durante semanas. En un nuevo 24/7 del canal de YouTube de Xataka, hemos puesto a prueba el Pixel 9a para comprobar qué tal rinde, cómo se comporta en el día a día y si su cámara sigue siendo el mayor reclamo.

La primera semana deja claro por dónde van los tiros. “La experiencia está siendo una de las más cómodas que he tenido con un teléfono en mucho tiempo”, dice nuestro compañero. Es un móvil manejable, ligero y pensado para usarse con una sola mano. La pantalla OLED de 6,3 pulgadas tiene tasa de refresco de 120 Hz y buen brillo en exteriores. Pero hay una decisión de diseño que llama la atención: “Parecía que habíamos superado lo de los grandes marcos con el Pixel 9, pero han vuelto en esta gama media”.

El Pixel 9a repite procesador: monta el mismo Tensor G4 que los modelos más caros. ¿Entonces por qué a veces parece ir más lento? “Me he encontrado algún tironcillo puntual o cierta lentitud al desbloquear el teléfono o abrir alguna aplicación”. El dispositivo, además, llega con 8 GB de RAM frente a los 12 GB de modelos superiores. ¿Es un problema esta combinación? Las pruebas del vídeo pueden ayudarnos a sacar una conclusión.

Donde no hay sorpresas es en el sistema operativo, que es Android 15. “Es el software que más se acerca a Android stock que podemos experimentar”, apunta. Sin capas agresivas ni bloatware, y con una promesa que destaca: “Contamos con 7 años de actualizaciones, lo que nos daría soporte hasta 2032”. Nuestro compañero reflexiona sobre si el móvil aguantará tanto tiempo.

Y luego está la IA. Circle to Search, Gemini, Gemini Live… funciones que ya están integradas en el sistema. Pero en la práctica, no han tenido mucho protagonismo. “No he tenido la necesidad de usar ninguna de las herramientas de inteligencia artificial”. ¿Será una cuestión de hábito? ¿O de utilidad real? En cualquier caso, sabremos más en el vídeo.

En fotografía, el Pixel 9a apuesta por el equilibrio. “No quiere ser el mejor, pero sí quiere darnos unos resultados muy buenos”, explica. El sensor principal ofrece imágenes naturales, con un rango dinámico equilibrado y desenfoques agradables incluso sin usar el modo retrato. Eso así, también aparecen en escena algunos puntos flojos que pueden ser determinantes para algunos usuarios a la hora de elegir este teléfono o no.

La batería mejora respecto a generaciones anteriores. Ahora tenemos 5.100 mAh y eso se nota. “La mayoría de ciclos habré conseguido unas 7 horas de pantalla activa”. En la práctica, es un móvil que llega al final del día con margen, aunque sin superar a los mejores rivales en autonomía. Tampoco lo hace en carga rápida: 23 W y algo más de una hora para cargarlo por completo.

¿Dónde encaja entonces este Pixel 9a? ¿Es un móvil recomendable? Todo dependerá de las necesidades del usuario, pero para descubrirlo puedes ayudarte en este vídeo que emos preparando en Xataka y que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a echarle un vistazo y a dejarnos tus opiniones en los comentarios.

Imágenes | Xataka

