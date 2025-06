Los 19 análisis de Xataka en mayo: Samsung Galaxy S25 Edge, un robot cortacésped, un limpiafondos autónomo y mucho más

Si el mes pasado publicamos en Xataka ocho análisis, en mayo no solo hemos superado la cifra, sino que la hemos duplicado. Mayo ha sido un mes muy, muy intenso en todos y cada uno de los sentidos. Hemos analizado móviles, robots aspiradores, cortacésped y limpiafondos y hasta un monitor QD-OLED. 19 productos en total, que se dice rápido. Ha sido un mes muy completo, en pocas palabras. Sin más dilación, vamos con el resumen.

Vivo V50 5G

Comenzamos con el Vivo V50 5G, un terminal de gama media con el que Vivo quiere conquistar a los que busquen buen multimedia, buena cámara y buena batería. Es un terminal muy completo al que, quizá, se le podría pedir un pequeño empujón en términos de rendimiento.

8,0 Diseño 8 Pantalla 8 Rendimiento 7,5 Cámara 8,25 Software 7,5 Batería 9 A favor ZEISS pone más que su serigrafía

Una gran pantalla y experiencia multimedia en general

Brutal autonomía En contra La relación precio-potencia no es la más óptima

Funtouch OS convence, pero todavía tiene margen de mejora



iRobot Roomba 205 Dust Compactor

El nuevo Roomba 205 DustCompactor no es el buque insignia de la compañía, pero sí uno de los más peculiares. Para ofrecer más versatilidad en espacios pequeños, iRobot ha incorporado un compactador de residuos en su interior. Es la forma que han encontrado de sustituir la base de autolimpieza y las cosas como son: el resultado es muy bueno.

Honor 400 Lite

El Honor 400 Lite es el hermano pequeño de la nueva serie Honor 400. Encontrarás a los otros dos modelos más abajo, por cierto. Es un terminal modesto, enfocado a los que buscan buena batería y una cámara con resultados correctos sin pagar de más. El contrapunto es que nos habría encantado ver un mejor rendimiento.

6,8 Diseño 6,5 Pantalla 7 Rendimiento 6,75 Cámara 6 Software 7 Batería 7,5 A favor Tiene muy buena autonomía incluso con 120 Hz activados y el brillo al máximo.

El software, aunque con algo de bloatware, es bastante ligero.

El procesado de la cámara principal prioriza el color natural de las escenas. En contra El modo noche de la cámara es bastante mejorable.

El botón de cámara no siempre funciona y se hace tedioso usarlo.

Esperábamos un mejor rendimiento cuando se tienen varias apps abiertas.







Roborock Saros Z70

El segundo robot aspirador de la lista es el Roborock Saros Z70, un robot aspirador de gama alta premium que destaca por su peculiar brazo mecánico. Además de limpiar muy bien, este robot no evita los obstáculos, sino que usa su brazo para recogerlos, moverlos de sitio y continuar con la limpieza. Verlo en funcionamiento es pura magia.

CMF Phone 2 Pro

CMF, la submarca de Nothing, lo ha vuelto a hacer. Tras enamorar con el CMF Phone 1, la compañía lanzó el CMF Phone 2 Pro, un móvil de 250 euros con una ficha técnica que no tienen ningún tipo de sentido. Es uno de los mejores móviles en su categoría y un firme candidato a gama media del año.

CMF Phone 2 Pro 128GB – Smartphone 5G Libre con cámara de 50 MP y Zoom 20x, Pantalla AMOLED FHD+ de 6,77" 120 Hz, Gran Batería de 5000 mAh de Larga duración y Nothing OS 3.2 – Negro Hoy en Amazon — 249,00 € CMF — 249,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

7,1 Diseño 6,75 Pantalla 7,5 Rendimiento 7,25 Cámara 6,5 Software 7,5 Batería 7,25 A favor La pantalla es excelente para su rango de precio

El software es un punto a valorar, aunque echamos en falta algún año más de soporte

Calidad-precio sencillamente insuperable En contra El apartado del sonido es pobre incluso para un gama media

El diseño necesita evolucionar en la dirección de Nothing

La cámara es muy completa y aceptable para su precio, pero un poco por detrás del conjunto



MSI MPG 272URX QD-OLED

El siguiente gran paso del gaming más premium son los monitores QD-OLED. Estos monitores ofrecen una calidad visual sensacional, una tasa de refresco altísima y una experiencia sobresaliente. No son baratos, ni mucho menos, pero cuando pruebas uno en condiciones es complicado dar marcha atrás. Lo hemos vivido de primera mano con el MSI MPG 272URX QD-OLED.

Dreame X50 Master

Y hablando de productos premium, este mes también hemos analizado el Dreame X50 Master, lo más avanzado de la compañía en materia de robots aspiradores. No lo es solo porque limpie bien, sino porque su base se puede enganchar a las tomas de agua de casa para que se limpie siempre solo. Menos mantenimiento, más limpieza. Su precio, claro, no queda al alcance de todos.

Dreame X50 Master Robot Aspirador con Estación Base Compacta de 24,9 cm, Llenado y Vaciado Automáticos, Estación Base 8 en 1, Evasión de Obstáculos, Limpia Debajo de Muebles Bajos, 20 000 Pa Hoy en Amazon — 1.449,00 € Dreame — 1.449,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Anker Eufy Omni E28

Más curioso es este Eufy Omni E28. ¿Por qué? Porque su base se puede convertir en una aspiradora de mano. El robot limpia el suelo y tú usas su base para limpiar el sofá, no suena mal. Es un robot tres en uno muy solvente y único en su especie. Sin ser perfecto, nos gustó mucho cuando lo probamos.

eufy Robot Aspirador Omni E28, Aspirador quitamanchas portátil, Sistema HydroJet, succión Turbo de 20.000 Pa, cepillos desenredantes DuoSpiral, Brazo CornerRover, estación Todo en uno. Hoy en Amazon — 999,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei lanzó en Berlín su nueva hornada de relojes inteligentes y la jugada le ha salido genial. Tras analizar el Huawei Watch Fit 4 Pro (y probar el Watch 5) nos quedó claro que Huawei sabe qué hacer para enamorar con sus wearables. Siguen sin ser perfectos, pero se aprecia una mejora intergeneracional sustancial que nos gusta mucho.

8,3 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Software 7,75 Batería 8 Interfaz 8 A favor Es cómodo y está bien rematado.

La pantalla se ve muy bien.

La batería aguanta hasta una semana con un uso normal. En contra HarmonyOS ha mejorado, pero sigue sin estar a la altura de los competidores.

No tiene pagos móviles.

Por algún motivo, las llamadas Bluetooth no funcionan.



Realme 14 5G

El Realme 14 5G es uno de los nuevos modelos más económicos de la compañía. No solo eso, sino que es de los primeros móviles en montar una batería de 6.000 mAh, algo que Realme ha llevado luego a otros móviles que veremos más adelante. Este modelo en particular ha sabido comportarse en juegos, batería y pantalla, pero un pelín más de fluidez no le habría venido mal.

7,0 Diseño 6,75 Pantalla 7,25 Rendimiento 6,75 Cámara 6 Software 7 Batería 8,5 A favor Este Snapdragon tiene una buena GPU para jugar

Brutal autonomía

Muy buen panel AMOLED En contra Parte trasera atrapahuellas

El sonido de los altavoces es mejorable

La fluidez por el sistema no es la mejor



Realme 14 5G PVP en Realme — 349,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Huawei Freebuds 6

Los Freebuds 6 de Huawei consiguieron sorprendernos, y no precisamente poco. Aunque el formato nos parecía... diferente, estos auriculares han resultado ser sorprendentemente cómodos y su estuche en forma de huevo nos pareció un ejemplo a seguir. Un poco más de autonomía y un mejor micrófono le habrían puesto la guinda.

7,9 Diseño 8,5 Calidad de sonido 7,5 Cancelación de ruido 7,5 Ergonomía 9 Experiencia de uso 7,75 Batería 7 A favor Para ser semiabiertos, son bastante cómodos

Se escuchan bien

El estuche con forma de huevo es todo un acierto En contra La autonomía no es de las mejores

El micrófono tiene algo de eco

El formato semiabierto juega en su contra cuando escuchamos música en zonas con ruido



HUAWEI FreeBuds 6 Auriculares Inalámbricos, Ajustados a los Oídos, Sonido Auténtico de Doble Controlador, Llamadas Estables y Claras, Open-fit ANC, 36H Duración de la Batería, IP54, iOS&Android,Negro Hoy en Amazon — 159,00 € Huawei — 159,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Dreame Roboticmower A2

Este es uno de esos productos que consiguen sorprender. Durante el pasado mes estuvimos probando el Dreame Roboticmower A2, un robot cortacésped autónomo. El resultado es realmente bueno y el dispositivo nos ha encantado. Eso sí, no es apto ni para todos los jardines ni para todos los bolsillos.

Dreame A2 Cortacésped Robótico, Configuración Automática de Límites, Mapeo de Doble Fusión y Evitación de Obstáculos por OmniSense 2.0, Sistema de Corte EdgeMaster, para Pendientes de hasta 26,5° Hoy en Amazon — 2.299,00 € Dreame — 2.799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LG OLED C5

Qué televisor se ha sacado LG de la manga. La nueva LG OLED C5 nos ha encantado en prácticamente todos y cada uno de los aspectos. Se ve bien, se controla bien, ofrece tecnologías para gaming, ha mejorado el sonido... Es un televisor que hará las delicias de los más exigentes. No procesa contenido en HDR10+ y el panel tiene algunos reflejos, pero en términos generales es un televisor muy top. También hemos probado (por encima) la tele transparente LG Signature OLED T.

9,1 Diseño 9,25 Calidad de imagen 9 Sonido 8,75 Interfaz y software 9,25 A favor Su calidad de imagen global es sobresaliente

Reproduce el color con mucha precisión, sobre todo si está correctamente calibrado

La experiencia que nos propone WebOS 25 es muy satisfactoria

Todas las entradas HDMI implementan la norma 2.1 completa

Su rendimiento con videojuegos es extraordinario por su bajo tiempo de respuesta y mínima latencia

Su sonido tiene más calidad que el de los modelos OLED C3 y C4 En contra No procesa contenidos HDR10+

Los reflejos pueden llegar a molestar ligeramente en espacios muy iluminados



Samsung Galaxy S25 Edge

El Samsung Galaxy S25 Edge es el Samsung Galaxy más fino de la historia. Tiene un grosor de 5,8 milímetros y una pantalla y motor propio de la gama alta. El problema es que, en aras de conseguir un terminal más delgado, Samsung ha tenido que sacrificar autonomía (muchísimo) y telefoto.

8,4 Diseño 9,5 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,25 Cámara 8 Software 9,25 Batería 6,5 A favor Un diseño y acabado exquisito y no solo por el poco grosor del terminal

Ficha técnica sin excesivas ausencias

OneUI está perfectamente optimizado y la IA tiene cada vez más sentido En contra Cuando le exigimos mucho, el calor en la parte trasera es molesto

Echamos de menos un zoom 3X óptico que ya deseamos en cada gama alta que se precie

Si buscas un teléfono donde prime la batería, debes elegir otro



Motorola Razr 60 Ultra

Motorola lleva un tiempo haciendo un trabajo sensacional con sus smartphones. Si hablamos de su último plegable, el Motorola Razr 60 Ultra es un ejemplo de lo que un plegable tipo Flip puede ofrecer. La pantalla externa es una maravilla, tiene buena autonomía y un rendimiento a la altura. El problema es que se calienta un pelín, sobre todo cuando lo cargamos plegado.

8,5 Diseño 9 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,25 Cámara 7,75 Software 8,75 Batería 8,75 A favor Todo Android se puede usar en la pantalla externa.

Muy buena autonomía para ser un plegable.

Tener un acabado en madera lo hace diferente. En contra El ratio interno de la pantalla es muy alargado.

Tiende a calentarse, sobre todo durante la carga estando plegado.

Las cámaras son algo discretas.



Realme GT 7

Volvemos con Realme para hablar del Realme GT 7, su nuevo gama alta relación calidad-precio. Es un terminal que monta nada más y nada menos que 7.000 mAh de batería, una cifra que sobre el papel llama mucho la atención pero que no dura tanto como se podría pensar. Lo que sí nos ha gustado mucho es su pantalla, el diseño y lo equilibrada que es su ficha técnica.

7,8 Diseño 8 Pantalla 8,5 Rendimiento 7,75 Cámara 7,25 Software 7,25 Batería 8 A favor Me ha gustado el diseño, mucho

La pantalla es genial también

Un móvil muy equilibrado En contra La cámara sigue siendo el patito feo en la gama GT

Realme UI necesita un poco más de cariño

La batería no dura lo que tiene que durar



Honor 400 Pro

Algo similar sucede con el Honor 400 Pro. Es un terminal de gama alta más económico y nos ha gustado mucho. Lo que más, quizá, su telefoto. Tiene un zoom muy bueno para su precio y un rendimiento que no defraudará a nadie. Sin ser perfecto, Honor ha conseguido desarrollar un terminal solvente y recomendable.

7,8 Diseño 7,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8 Cámara 8 Software 7,25 Batería 8 A favor El zoom es genial

Rinde muy bien, es un teléfono especialmente fluido

El conjunto es súper equilibrado, no hay puntos débiles graves En contra La cámara es completa, pero el procesado no convence

MagicOS necesita un lavado de cara urgente

Las funciones de IA no tienen demasiada utilidad práctica



Honor 400

Más modesto es el Honor 400, el hermano mediano. Es un terminal de gama media cuya pantalla nos ha encantado y cuya cámara, para su precio, ha conseguido sorprendernos. Por ponerle alguna pega, un poquito más de potencia y algo menos de bloatware habrían estado genial.

7,3 Diseño 7,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 6,5 Cámara 7 Software 7,25 Batería 7,5 A favor Se siente muy ligero en mano y su diseño bien podría ser el de un móvil de gama premium.

El apartado fotográfico es excelente en cuanto a colorimetría y nitidez.

Va sobrado en autonomía para casi dos días completos de uso. En contra El rendimiento deja mucho que desear en comparación con el resto de especificaciones.

El gran angular deja mucho que desear.

Aunque no tiene un mal software, viene demasiado cargado de aplicaciones que no usaremos.



Dreame Z1 Pro

Terminamos este resumen con el Dreame Z1 Pro. Este mes hemos analizado robots aspiradores, un robot cortacésped y este robot, un limpiafondos autónomo. Y viene al pelo, porque ya va tocando poner la piscina a punto para el verano. Nos ha gustado mucho, aunque el software necesita alguna que otra actualización para que el robot termine de ir fino.

DREAME Z1 Pro Robot Limpiapiscinas Sin Cable, Detección de Avanzada de Piscinas y Planificación de Rutas, Potente Succión en Suelo, Paredes y Línea del Agua, Piscinas de 200 ㎡, Elevadas y Enterradas Hoy en Amazon — 1.299,00 € Dreame — 1.299,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

