Huawei Freebuds 6, análisis: no solo se escuchan bien, sino que son todo un ejercicio de ergonomía

Caretas fuera: nunca me han hecho demasiada gracia los auriculares TWS semiabiertos. Creo que no ofrecen la mejor experiencia sonora, ni el mejor agarre, ni la mejor estabilidad ni la mejor cancelación de ruido. Si puedo elegir, prefiero unos auriculares TWS cerrados que sellen bien el canal auditivo con unas gomas de silicona (o mejor todavía, de espuma). Pero como todo en esta vida, hay auriculares y auriculares. Los nuevos FreeBuds 6 de Huawei son un ejemplo de estos últimos.

Estos auriculares semiabiertos con esta forma tan peculiar son la nueva propuesta de Huawei. La idea es sencilla: ofrecer unos auriculares cómodos que no nos aíslen por completo y no sacrifiquen la calidad de sonido. Pues no, no han conseguido que abandone mis FreeBuds Pro 4, pero sí debo reconocer que han conseguido sorprenderme en todos los sentidos. He aquí nuestro análisis.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds 6



Huawei FreeBuds 6 dimensiones y peso Auriculares: 30,6 x 18,5 x 24 mm - 4,9 gramos Estuche: 66,2 x 49,9 x 26,8 mm mm - 40,3 gramos unidad de diafragma Driver dinámico de 11 mm Tweeter Cancelación de ruido Cancelación de ruido activa batería Auricular: 39,5 mAh Estuche: 510 mAh Códecs AAC, SBC, L2HC, LDAC Hi-Res Wireless HWA Lossless conexión Bluetooth 5.2 compatibilidad iOS, Android, PC extras Resistencia IP54 Google Assistant Siri Conexión multipunto Ecualizador Controles táctiles Carga USB-C Carga inalámbrica precio 159 euros

Huawei FreeBuds 6, nuestra experiencia

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Muy cómodos. A pesar de lo que podría parecer a simple vista, los FreeBuds 6 son realmente cómodos. Su diseño en tres partes hace que el auricular quede en la concha de la oreja, el mástil (que es la zona de control) en la incisura intertrágica y la batería en la parte inferior de la oreja, lo que normalmente llamaríamos "la patilla". Hasta aquí la charla de anatomía de la oreja. A diferencia de otros auriculares semiabiertos, estos no se menean lo más mínimo cuando estamos en movimiento o haciendo ejercicio suave.

Son muy ligeros, no llegan a los cinco gramos, y están hechos de plástico. Sin ser el acabado más premium que hemos podido probar, son agradables al tacto. Además, gracias a que se quedan bien encajados en la oreja, podemos dar toques y hacer pulsaciones en la zona central sin tener la sensación de que se van a caer. Lo que no son es disimulados. Son realmente cómodos, pero si buscamos unos auriculares que no sean llamativos mejor seguir buscando.

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Por cierto, en la caja vienen unas fundas de silicona para mejorar el agarre de la zona del auricular y la sujeción en el caso de tener orejas más grandes. Si podéis evitarlas, hacedlo. A mí me han parecido un poco incómodas y, si bien es cierto que aumentan la fricción oreja-auricular, no se sienten del todo bien. Además, ponerlas y quitarlas es un pelín complicado.

El huevito. Parece una nimiedad, pero que tenga esta forma y que se abra en vertical tiene mucho sentido: es muy cómodo de sujetar con una sola mano. Nunca me había percatado de esto, pero se siente más natural tener un estuche vertical en la mano que uno horizontal. ¿Es una tontería? Puede, sobre todo porque lo normal será tener el estuche en el bolsillo, pero es de esas decisiones de diseño acertadas que suelen llamar la atención.

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Volteretas mentales aparte, el estuche aloja una generosa batería de 510 mAh con carga rápida, puerto USB tipo C y base de carga inalámbrica. A diferencia de los auriculares, este no tiene resistencia IP54. Pesa poco más de 40 gramos y las sensaciones con el plástico del que está hecho son las mismas que en los auriculares: está bien, pero no es el mejor. Pero una de cal y una de arena: kudos a la bisagra y al imán de la tapa, diez de diez.

Experiencia de uso. AI Life será la aplicación que usaremos para conectar y controlar los auriculares al móvil. Recomendación personal: descargadla desde la web de Huawei. Si tenéis un iPhone, la tenéis en la App Store. Desde esta app podemos configurar los gestos, activar el control por la cabeza, buscar los auriculares si los hemos perdido, activar la cancelación de ruido y acceder al ecualizador. Fácil, sencillo y para toda la familia.

Recomendación general: configurad el gesto de mantener pulsado a la izquierda o a la derecha, el que más os guste, para invocar a Google Gemini, porque los auriculares no tienen reconocimiento de voz. También recomiendo cambiar los ajustes para priorizar la calidad de sonido sobre la estabilidad, sobre todo si no frecuentáis lugares abarrotados.

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Un sonido que sorprende. Huawei ha hecho muy bien los deberes con estos auriculares. A pesar de su diseño semiabierto, los FreeBuds 6 son capaces de ofrecer una calidad de sonido bastante buena. En el interior encontramos un driver dinámico de 11 milímetros (para los graves, hasta 14 Hz) y un tweeter microplano para los agudos (hasta 48 kHz), lo que ayuda a mejorar la reproducción de las frecuencias más extremas.

Los auriculares son compatibles con los códecs AAC y SBC, pero de la alta definición se encargará LDAC y LH2C en la mayoría de terminales. En algunos dispositivos Huawei la tasa de transferencia alcanza los 2,3 Mbps, que es una verdadera barbaridad. Pero en cualquier caso, la realidad es la siguiente: unos auriculares TWS semiabiertos como estos los vamos a usar para escuchar música en streaming vía Spotify, YouTube Music, Apple Music o Amazon Music sobre la marcha. No son dispositivos adecuados para la música en alta definición, aunque teóricamente estén preparados para ello.

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Ahora bien, es innegable que se escuchan muy bien. Los graves son geniales (sorprendentemente bien dado el formato de los auriculares), pero están mucho (muchísimo) mejor si en la app activamos el modo "Potenciador de graves". Este me recuerda más al sonido característico de JBL y en géneros urbanos, electro, rock y pop se agradece ese extra de pegada. Las frecuencias más agudas también se aprecian con relativa claridad, pero las medias tienden a quedarse algo enmascaradas cuando tenemos nos graves demasiado pronunciados.

Además, tenemos que sumarle que son unos auriculares semiabiertos, por lo que el canal auditivo no está sellado. Eso significa que se nos colará algo de ruido de fuera y juega en detrimento de la calidad de sonora.

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Más que cancelación, reducción. La mejor cancelación de ruido se consigue cuando el canal auditivo está completamente sellado. Eso no es posible en estos auriculares, pero no quiere decir que no funcione bastante bien. No cancelan el ruido como sus hermanos FreeBuds Pro 4, pero sí reducen considerablemente el sonido del transporte público o de las tres impresoras 3D que tengo funcionando a escasos dos metros de mí. Es más un sistema de comodidad para evadirse un poco en ambientes ruidoso que uno que busque aislarnos. Funciona bien en ese sentido, pero no podemos esperar la misma experiencia que en modelos in-ear.

Los micrófonos. No son los mejores, pero permiten hacer una llamada sin mayor problema. Se aprecia algo de eco cuando hablamos por teléfono, pero más allá de eso la voz se escucha bien y no resulta desagradable. No tiene ese matiz metálico que sí podemos encontrar en otros auriculares de este estilo.

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Batería y autonomía. Dependerá mucho de cómo usemos los auriculares, pero utilizando el modo "Priorizar la calidad de sonido" y con la cancelación de ruido activada (es la forma más exigente) podemos esperar alrededor de cuatro horas de autonomía. Si desactivamos la cancelación de ruido conseguiremos una hora adicional. Con el estuche podemos cargar los auriculares al completo en una media hora, más o menos. La autonomía combinada es suficiente para echar el día.

Huawei FreeBuds 6, la opinión y nota de Xataka

Huawei FreeBuds 6 | Imagen: Xataka

Aunque no van a conseguir que abandone mis auriculares in-ear por nada del mundo, los nuevos FreeBuds 6 han conseguido sorprenderme. Me esperaba unos auriculares TWS más y me he encontrado con unos auriculares que, sin ser mis favoritos, han resultado ser sorprendentemente cómodos, escucharse bastante bien y ayudar a mantener el ruido a raya.

La autonomía es su punto más flaco, con solo cuatro horas exprimiéndolos al máximo, pero se compensa con una velocidad de carga aceptable. También habría estado bien que los micrófonos fuesen más competentes y que sirvieran para invocar a Google Gemini con solo decir "Hey Google". En cualquier caso, son una alternativa interesante para los que valoren ergonomía y sonido.

7,9 Diseño 8,5 Calidad de sonido 7,5 Cancelación de ruido 7,5 Ergonomía 9 Experiencia de uso 7,75 Batería 7 A favor Para ser semiabiertos, son bastante cómodos

Se escuchan bien

El estuche con forma de huevo es todo un acierto En contra La autonomía no es de las mejores

El micrófono tiene algo de eco

El formato semiabierto juega en su contra cuando escuchamos música en zonas con ruido



