Huawei FreeBuds Pro 4, análisis: la mejor forma de resumir estos auriculares es con una palabra y esa es "chapó"

Huawei lleva muchos años demostrando que, además de smartphones y tablets, también sabe lo que se hace con los accesorios. Año tras año, la firma china ha demostrado su savoir faire en el mundo del audio con su gama FreeBuds Pro, auriculares que siempre nos han gustado mucho y que hoy vuelven a ser protagonistas.

Y es que llevamos ya un tiempo probando los nuevos FreeBuds 4 Pro, sus nuevos auriculares completamente inalámbricos de gama alta y sí, Huawei ha vuelto a dar un puñetazo sobre la mesa. Esta ha sido nuestra experiencia con ellos.

Un vistazo a… ¿Son unos auriculares caros siempre mejor que unos económicos?

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Pro 4



Huawei Freebuds pro 4 Dimensiones y peso Auriculares: 29,1 x 21,8 x 23,7 mm - 5.8 gramos Estuche: 46,9 x 65,9 z 24,5 mm . 45,5 gramos Unidad de Diafragma Driver dual True Sound cancelación de ruido Cancelación de ruido activa Hasta 100 dB Batería Auriculares: 55 mAh Caja: 510 mAh formatos de audio SBC, AAC, LDAC, L2HC 4.0 (48 kHz/24 bits) conexión Bluetooth 5.2 compatibilidad Android, iOS extras 3x micrófonos Resistencia IP54 en los auriculares Ecualizador Controles táctiles Conexión dual simultánea Sensor de proximidad Carga USB-C e inalámbrica Almohadillas de espuma precio 199 euros





Huawei FreeBuds Pro 4, nuestra experiencia

Excelente construcción. Los Huawei FreeBuds Pro 4 están hechos de un plástico que se siente realmente premium y agradable al tacto. Están disponibles en blanco, negro y verde, siendo este último el que hemos probado, y el acabado es sensacional. Los FreeBuds Pro 4 lucen realmente bonitos en verde, pero las cosas como son, los de color negro y dorado son preciosos.

Cada auricular pesa 5,8 gramos, por lo que no resulta incómodo llevarlos durante largas sesiones. En los laterales tienen un botón y una superficie táctil, las dos cosas, de manera que podemos controlarlos mediante toques o mediante pellizcos. La implementación es buenísima, como todo lo relacionado al diseño. Huawei ha conseguido crear unos auriculares que son y se sienten premium, y eso no siempre es fácil.

Las nuevas almohadillas. Huawei incluye este año dos tipos de almohadillas: las de silicona de toda la vida y las de espuma con memoria. No entiendo que estas almohadillas, que aíslan más y mejor, no sean un estándar en auriculares de gama alta. A título personal, llevaba sin verlas desde los Sony WF-1000XM4. Los auriculares traen puestas las almohadillas de silicona, que son cómodas, pero para exprimirlos recomiendo encarecidamente probar las de espuma (hay tres tamaños) y usarlas.

Estas almohadillas se adaptan muchísimo mejor a nuestro canal auditivo, ya que son más maleables, se expanden y tapan todos los recovecos. El aislamiento es sobresaliente y la comodidad mucho mayor. De todas maneras, y esto como recomendación general, siempre es buena idea probar todas las almohadillas y ver con cuál nos sentimos mejor. Unas almohadillas pequeñas harán que los auriculares se muevan, se caigan y no aislen. Unas demasiado grandes harán que no encajen, se caigan y puedan causarnos molestias a la larga.

Un pequeño truco: desde la app para el móvil puedes hacerte una prueba de ajuste de almohadillas. Merece la pena dedicar unos minutos y encontrar el ajuste perfecto.

El estuche. Como los auriculares, el estuche está hecho de un plástico muy agradable al tacto. Es compacto, de un tamaño similar al de unos AirPods, y pesa 45,5 gramos. Podemos llevarlo en el bolsillo sin problema, pero aquí sí debo reconocer que me preocupan las inclemencias que pueda sufrir la superficie mate del estuche si lo llevamos en el mismo bolsillo que las llaves.

El estuche tiene un puerto USB-C, un botón lateral para forzar la conexión o restablecer los auriculares y un pequeño altavoz en la zona inferior para recibir indicaciones sonoras. También dispone de carga inalámbrica, que es mucho más accesible que la cableada, pero sensiblemente más lenta.

Experiencia de uso. Los FreeBuds Pro 4 son compatibles con iOS y Android y se valen de Bluetooth 5.2. Para conectarlos al móvil, simplemente tenemos que descargar la app AI Life (APK en la web de Huawei, App Store) y abrir el estuche. La configuración es muy sencilla. A través de la app podremos ver la batería de los auriculares y el estuche, modificar el control de ruido, ajustar la calidad de sonido y modificar el control por gestos. Minipunto para Huawei por permitir modificar los toques y los pellizcos de forma independiente, eso da muchísima libertad a la hora de interactuar con los auriculares.

Capturas de pantalla de AI Life | Imagen: Xataka

En el apartado “Calidad de sonido” podemos elegir si queremos priorizar la calidad de la conexión o la de sonido. Recomiendo que, si vamos a usarlos en ambientes más tranquilos, activemos la segunda. La diferencia es ciertamente notable. El sonido es más limpio, más rotundo. Si vamos a usarlos para ver películas, pero sobre todo para jugar, mejor el primer ajuste. Así se reduce la latencia, que puede jugar alguna mala pasada a la hora de echarse unas partidas.

Otro aspecto que merece la pena destacar es que los FreeBuds Pro 4 son compatibles con conexión multipunto. Eso significa que podemos conectarlos al móvil y al PC o una tablet a la vez y saltar de uno a otro en cualquier momento. Si tienes una Steam Deck o similar, este tipo de conexiones dan la vida.

Cómo se escuchan. ¿En pocas palabras? Muy bien. Huawei sabe lo que se hace en lo que a sonido se refiere. Los FreeBuds Pro 4 ofrecen una estructura de doble transductor con un driver dinámico de 11 milímetros y un tweeter para los agudos y la experiencia es increíble. Van, sin lugar a dudas, al podio de auriculares completamente inalámbricos.

Los graves tienen rotundidad, pero sin llegar a retumbar. Los agudos son perfectamente apreciables, con mucho brillo y sin distorsión notable en volúmenes normales. Las frecuencias medidas, que suelen ser complicadas cuando los graves están mal calibrados, no quedan tapadas, sino todo lo contrario. No hay un “pastiche” de sonidos, sino que cada instrumento está bien definido y situado en la escena sonora, y las voces se diferencian bien del fondo.

Son unos auriculares muy juguetones y que sacan pecho en géneros como el rock. Recomiendo probar con ‘Throne’, ‘Kingslayer’ y ‘Darkside’, de Bring Me The Horizon. En géneros urbanos también destacan, sobre todo si gustamos de unos graves más fuertes. Y en ese sentido, para probar la pegada y llevar los graves al máximo, ‘Liquor & Cigarettes’ de Chase and Status es la canción a probar.

Finalmente, cabe destacar que Huawei ofrece un ecualizador en la app con diferentes opciones predefinidas. Recomiendo encarecidamente apostar por “Amplificación de graves” en la mayoría de casos. Para canciones más relajadas o melódicas, “Voces” y “Amplificación de agudos” funcionan realmente bien, aunque para mi gusto apagan demasiado instrumentos como la batería, el bajo o la guitarra. La opción todoterreno es “Amplificación de graves”.

Sobre los códecs: los Huawei FreeBuds Pro son compatibles con SBC, AAC, LDAC y L2HC 4.0, que admite transmisión sin pérdidas de 2,3 Mbps (pero es exclusivo, por ahora, de un par de terminales de la marca). Sin embargo, dejan fuera LHDC y toda versión de aptX de Qualcomm. No obstante, para exprimir los códecs de alta definición se necesitan pistas en calidad superior que no encontramos, por ahora, en plataformas como Spotify o YouTube Music.

Cancelación de ruido. Buenísima, como no podría ser de otra forma. Las almohadillas de espuma combinadas con los nuevos algoritmos y los micrófonos duales hacen un trabajo excepcional. No he tenido ocasión de probarlos en un avión o un tren, pero sí tengo cuatro impresoras 3D funcionando 24/7 a dos metros de mí. El ruido es alto, desagradable en según qué contextos. Pues no las escucho con los auriculares puestos a un volumen del 60-70%.

Hay varios ajustes para la ANC, a saber dinámico, cómodo, general y ultra y mi recomendación es usar el último. Es la mejor forma de aislarse del exterior. El modo transparencia permite oír sin problema las voces cercanas y gana enteros cuando activamos el modo voz, que reduce el sonido ambiente y mejora la voz. Funciona realmente bien.

Los micrófonos. Uno de los puntos flacos de los auriculares TWS suele estar en los micrófonos dedicados a las llamadas. Pues no en este caso. Los auriculares se escuchan realmente bien y, además, cancelan muy bien el sonido externo (hasta 100 dB, según Huawei). La calidad en llamadas es muy, muy buena, de las mejores que he probado hasta la fecha. Y como dato curioso, podemos aceptar o rechazar las llamadas asintiendo o negando con la cabeza y, para mi sorpresa, va mejor de lo que me esperaba, aunque me parece poco natural.

Batería y autonomía. Cada auricular tiene 55 mAh de batería que ofrecen algo más de cinco horas y media de autonomía con la cancelación de ruido activa, algo menos (poco) si priorizamos la calidad de sonido frente a la de conexión. No obstante, estas cifras son relativas. No es lo mismo usar los auriculares para escuchar música que estar todo el día haciendo llamadas. Con la ANC desactivada podemos sacar hasta una hora más.

En cuanto a la carga, los auriculares se cargan por completo en poco más de 40 minutos, mientras que el estuche se carga en una hora. Si usamos la carga inalámbrica, el tiempo sube hasta las dos horas. No obstante, agotar la batería será complicado, ya que lo más normal es estar sacándolos y metiéndolos en el estuche a cada rato y, por lo tanto, cargándolos.

Huawei FreeBuds Pro 4, la opinión y nota de Xataka

Llegados a este punto, solo puedo decir que los FreeBuds Pro 4 de Huawei son unos auriculares excelentes. Tanto, que se han convertido en mis auriculares predilectos para el día a día. Son cómodos, aíslan bien, se escuchan genial, la conexión es estable, la batería aguanta… No bromeo si digo que me ha costado sacarle puntos negativos.

Si tuviera que ponerle alguno, diría que la carga inalámbrica es más bien lenta y que solo vamos a exprimirlos al máximo si los conectamos a un terminal Huawei de reciente hornada, pero por lo demás creo que son, a la espera de ver qué hacen otras marcas como Sony, JBL y compañía, el rival a batir. Y más a 200 euros, un precio que, sin ser bajo, los deja a puntito de caramelo para cuando haya una oferta.

Básicamente, son unos auriculares con los que vamos a acertar sí o sí y eso no siempre se puede decir.

9,0 Diseño 9,25 Calidad de sonido 9 Cancelación de ruido 9,25 Ergonomía 9,25 Experiencia de uso 8,5 Autonomía 8,5 A favor Las nuevas almohadillas de espuma son todo un acierto

Se escuchan genial

La cancelación de ruido es buenísima En contra La carga inalámbrica es lenta

Algunas funciones son exclusivas de móviles Huawei

Hay que ver cómo aguantará el plástico del estuche al paso del tiempo



Imágenes | Xataka

