Anker Eufy Omni E28, análisis: un aspirador "Transformer" único en su especie

Si alguien me pidiera consejo sobre qué configuración de aspiradores es la mejor para la limpieza integral de la casa, diría dos tipos: un robot aspirador para el mantenimiento del día a día y un modelo inalámbrico para una limpieza a fondo de los suelos y poder aspirar sofás, colchones y otro mobiliario. Y si tuviera que elegir un único formato, el elegido sería precisamente ese aspirador 3 en 1 (escoba, vertical y de mano). El robot aspirador que acaba de llegar a nuestra mesa de análisis quiere cambiar esta idea.

Su nombre es Eufy Omni E28 y aunque de un vistazo rápido parece un robot aspirador más con su más o menos voluminosa base de carga, en realidad esconde un tubo para echártelo encima y limpiar a mano. Anker se ha atrevido a hibridar formatos y habrá que ver si la apuesta le ha salido bien. En esta casa lo hemos puesto a prueba para comprobar cómo rinde: esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Anker Eufy Omni E28



Anker Eufy Omni E28 DIMENSIONES Robot: 346 x 327 x 111 mm Base: 371.5x 484 x 440 mm Succión 20.000 Pa Limpieza Cepillo DuoSpiral Cepillos laterales CornerRover Fregado Hydrojet a 360 rpm/15N y 29 cm Aspirador quitamanchas portátil FlexiOne NAVEGACIÓN INTELIGENTE Cámara RGB + LED y LiDAR Reconocimiento objetos IA estándares de ciberseguridad TÜV SÜD ETSI 303645 BAse Depósito agua limpia: 2,5L Depósito agua sucia: 1,8L Dispensador limpiador Depósito polvo: 3L (75 días) Con aire caliente 35-50 °C Batería 5.200 mAh Conectividad Con App Matter Bluetooth y Wifi Compatible con Alexa Precio 999 euros

Un diseño versátil 3 en 1 tan prometedor como mejorable

Si las bases autovaciables acostumbran a ser voluminosas, si tenemos en cuenta que la del Eufy Omni E28 añade un depósito extraíble para limpiar a mano, la perspectiva era encontrarme algo enorme. Nada más lejos de la realidad: sin ser compacto precisamente, no es tan grande como cabría esperar. Tiene fondo, pero no es ni especialmente ancho o alto. Además sus formas curvas ayudan a que se sienta más reducido. De hecho, cuando lo ví montado mi pregunta fue: ¿dónde cabe todo eso?

Porque su base esconde un compartimento de 3 litros para acumular los sólidos de la aspiración, un depósito dividido en dos donde hay un espacio para agua limpia de 2,5 litros y el otro para el agua sucia de 1,8 litros y hasta hay hueco para dispensar detergente (que no viene en la caja). El truco está en que el depósito de agua limpia y sucia es extraíble.

Tiene un asa que al tirar permite retirarlo de la base y tras quitar un embellecedor, aparece una manguerita con un cepillo en el extremo para que funcione como una especie de hidrolimpiadora portátil 'de mano'. La base oculta más funciones de mantenimiento, pero ya lo veremos en la sección pertinente. Eso sí, el proceso de ponerlo y quitarlo requiere de cierto tiento y práctica, porque resulta un poco torpe.

Aunque se lleva en la mano, llamarle aspirador de mano sería demasiado generoso: va cableado y no es precisamente estilizado ni liviano. Estéticamente puede recordar a un aspirador de trineo, pero que no tenga ruedas penaliza para desplazarlo. En la práctica, es como si llevaras en la mano una garrafa de agua de casi 5 litros con cable.

En pocas palabras: tiene un diseño sui generis que se queda en tierra de nadie. Lo de tener en la mano una garrafa mientras limpias cuenta como crossfit no es la mejor idea en términos de ergonomía y comodidad, así que en la práctica lo mejor es buscar un enchufe más o menos cercano (la longitud del cable es de 3 metros), dejarlo apoyado en un sitio donde quepa y sea firme y limpiar jugando con el radio de la manguera (aproximadamente 1,3 metros). Spoiler: no es demasiado manejable.

Eso sí, si consigues una buena logística de cable y apoyo para la base, el cepillo es una maravilla: es ligero y compacto para poderse mover con agilidad por espacios estrechos. Además cuenta con una distribución de botones práctica para jugar con el nivel de succión o dosificar agua.

En cuanto al robot aspirador, también es algo más compacto de lo normal y no tiene forma de cilindro achatado sino de prisma rectangular con esquinas suavizadas. En el frontal está la cámara, en la zona superior la txapela para el LiDAR, dos botones para el manejo manual y un LED que pasa de blanco a rojo si hay un problema. Asimismo, hay una tapa translúcida para acceder al depósito de sólidos clásico. Pero como es habitual, lo más interesante está al darle la vuelta:

Para fregar cuenta con un rodillo de lado a lado similar a los que se usan para pintar , esto es, con un tejido absorbente similar al de una toalla.

, esto es, con un tejido absorbente similar al de una toalla. Para la aspiración y limpieza en seco dispone de dos cepillos laterales situados a cada lado y un cepillo que combina cerdas y goma en espiral que se divide en dos diseñado para funcionar en todo tipo de suelos.

Estéticamente el conjunto está hecho de un plástico robusto pero que luce trotón, de hecho el depósito extraíble parece de juguete. Mientras que el acabado de la base es mate, el del depósito extraíble es translúcido y el robot es brillante, pero todos ellos soportan bastante bien la manipulación con los dedos. En pocas palabras: no parece un robot aspirador premium, pero aguanta bien el uso diario.

Una navegación cuidada que evita problemas

Los principales responsables de la navegación del Anker Eufy Omni E28 son una cámara RGB acompañada de un LED para ver y reconocer objetos incluso con escasa luminosidad y un LiDAR, una combinación que según nuestra experiencia anticipa grandes resultados. Y de hecho, así ha sido: no se ha perdido ni una sola vez en nuestras pruebas.

Lo normal tras sacarlo de la caja y configurarlo es que al ponerlo en marcha por primera vez es que recorra toda la casa para trazar un mapa en la aplicación, para lo cual es altamente recomendable dejar la casa despejada, algo que también deberíamos hacer si esperamos los mejores resultados de limpieza. Así, por un lado traza un mapa lo más fiel posible y por otro, nos aseguramos de que el robot pasa por todas las zonas por las que estima que cabe y si pasa, limpia.

Tras esa primera pasada, el mapa aparece en la app y toca poner nombre a las habitaciones y ajustarlo si hay incorrecciones. Aunque es lo recomendable, en la práctica es habitual que quede alguna zapatilla y algún cable de dificulte la misión y aquí es donde resulta interesante verlo en acción.

No solo no se atasca con nada, sino que tampoco atropella objetos, algo esencial si no queremos cargarnos lámparas o cables (no sería la primera vez que saco el lightning de un iPhone del interior de un aspirador tras llevarse por delante mi cargador). Por otro lado, su navegación sigue un patrón lógico para optimizar su funcionamiento: primero por el perímetro de la sala y luego haciendo zigzag. Así, en aproximadamente 45 minutos limpia toda la casa.

Su tamaño y forma tiene claroscuros: es de los pocos robots aspiradores que he probado lo suficientemente estrechos para caber justo entre las patas de las sillas del salón, lo que viene de lujo para que limpie la alfombra sin tener que retirar nada y de hecho, solo le he visto una vez en problemas: se medio atascó entre las patas, así que iba dando trompicones, de modo que logró liberarse y sacar la silla. No tengo muy claro el motivo, puesto que normalmente se mete calculando bien que cabe.

Que sea un rectángulo tiene una gran ventaja: va pegadísimo a las paredes, de modo que los cepillos laterales (que además sobresalen) cumplen su misión a la perfección. Eso sí, en las zonas angulosas pequeñas llegan peor que los clásicos modelos con base redonda. Pese a que puede parecer no demasiado alto, la txapela del láser juega en su contra para meterse en espacios bajitos como por ejemplo debajo del radiador.

Por su configuración y estructura (sin patitas ni ruedas especialmente grandes y/o robustas), no destaca por ser todoterreno, de modo que aunque puede subir sin problema a la alfombra fina del salón (que tendrá aproximadamente un centímetro de altura), a las altas y peludas de los dormitorios ni se acerca. Lo bueno es que no se atasca. Lo no tan bueno es que no hace amago ni de limpiarlas, así que o lo montas o toca aspirarlas a mano.

Lo mejor de cómo limpia es su versatilidad

Consideraciones iniciales. El Anker Eufy Omni E28 tiene 20.000 Pa de succión, dos cepillos laterales y un cepillo central dual de cerdas y goma para la aspiración y un rodillo de lado a lado de un tejido similar a una toalla para fregar. Asimismo, viene con esa manguera con un cabezal con cerdas y agua para limpiar a mano. A continuación, te cuento cómo ha sido mi experiencia de limpieza, primero como robot aspirador y después como aspirador quitamanchas portátil.

Como robot aspirador cuenta con diferentes programas de limpieza que podemos configurar desde la app:

Si queremos solo aspirar o aspirar y fregar.

Intensidad de limpieza estándar o profunda (da más pasadas).

Nivel de agua de fregado a elegir entre poca, media y alta.

Nivel de succión a elegir entre silencioso, turbo y máximo.

Asimismo, cuenta con un toggle para activar la Automatización de IA, que lo que hace es elegir por sí mismo la estrategia de limpieza en función del tipo de habitación y la frecuencia de limpieza, así como si detecta suciedad, si hay alfombras o no o si tenemos o no mascotas. Según mi experiencia, no está tan optimizado como en otros modelos, pero es lo más conveniente para no perder tiempo en configurar la limpieza y que aplique sus esfuerzos donde sea conveniente.

A lo largo de los días he usado tanto el modo estándar que viene de serie como la máxima potencia para comprobar qué necesito y en qué escenarios. Poniéndolo a media potencia ha bastado para las limpiezas diarias, donde lo que encuentra es alguna que otra miga, algo de arenilla de mis calcetines de pádel y la típica bola de pelo y polvo.

La potencia media también ha sido suficiente para retirar suciedad colocada en el suelo a propósito como copos de avena o granos de arroz con bastante eficacia, pero la arena se le ha resistido algo más, teniendo que recurrir a la máxima potencia y una intensidad profunda. Eso sí, si el residuo está cerca de la pared, ese doble cepillo lateral tira de galones y resuelve mejor que la mayoría de aspiradores, que únicamente tienen uno.

Según mi experiencia los aspiradores que mejor friegan son aquellos que tienen dos mopas que giran cual lijadora radial, pero el rodillo de lado a lado del Anker Eufy E28 me ha convencido: ya no es que mantenga el suelo limpio (que también), es que he tirado deliberadamente unas gotas de refresco e incluso algo tan pringoso como mermelada y prácticamente la ha limpiado toda.

En este sentido, no solo es capaz de retirar la mancha y quitar la pegajosidad del suelo, es que reparte menos la suciedad que otros sistemas. Un consejo: en los ajustes hay una opción que no viene de serie pero que merece mucho la pena, la limpieza de manchas, que incide más al detectar una. Como luego se limpia el rodillo en la base, el resultado es que nos hemos evitado coger la fregona.

Respecto a las alfombras, hay un par de ajustes que vienen activados por defecto en la aplicación. El primero es BoostIQ, que aumenta la potencia de succión al máximo al detectar alfombras y moquetas. El segundo aplica únicamente la aspiración sobre estos elementos (es decir, que no las friegue), dejando la otra opción a elección de usuarios y usuarias: evitar las alfombras, útil para aquellas más gruesas y peludas. En la práctica, la limpieza de alfombras tiene su aquel.

He optado por configurar la opción de evitar las alfombras en general por una razón: normalmente aspiro y friego y no me interesa que el rodillo humedecido roce el tejido. Pero también he preparado otro programa de solo aspiración, de modo que una vez se ha limpiado y secado el rodillo de fregar en la base, sí que me parece interesante un aspirado completo de mantenimiento. Respecto a los resultados, voy con un plot twist: combinar la aspiración del robot con el quitamanchas es caballo ganador.

Configurando una limpieza profunda a máxima potencia para alfombras finas el resultado es bastante decente, de modo que nos evitamos pasar el aspirador de trineo, dejándolo única y exclusivamente para aquellas alfombras gruesas.

Cuando mi madre la vio en versión de mano y le dije que limpiaba con agua me dijo que si era una limpiadora a vapor y no. Cuando lo vio mi padre, me preguntó si era algo parecido a una Kärcher y le dije que tampoco. Me explico: es un hidrolimpiador portátil con función dosificadora de agua, por lo que puedes frotar con el cepillo húmedo, pero ni es vapor ni a presión.

Y no se llama así por casualidad. Esperaba una aspiración profunda para retirar los pelos de un perro que se me coló en el asiento de atrás de mi coche y no quitó tantos como pensaba. Su cabezal sirve para una limpieza por succión de suciedad superficial, pero no para pelos incrustados. Es más, se quedaban atrapados en las cerdas del cepillo y tuve que quitarlos a mano.

Lo que sí que hizo a las mil maravillas fue eliminar manchas incrustadas, tanto de los asientos del coche como del sofá. En este sentido y si buscas una limpieza a fondo de un textil que esté verdaderamente sucio, lo suyo es pasar primero un buen aspirador y después usar el Eufy E28 para limpiar manchas secas, idealmente usando limpiador. Eso sí, no esperes sentarte inmediatamente después porque se queda bastante húmedo.

Mencionaba en el apartado de diseño la importancia de encontrarle un buen sitio porque no es cómodo ni práctico estar con el aspirador en la mano, pero es que además la longitud de la manguera se queda corta, lo que implica andar preocupándose por moverlo. Por otro lado y salvo que tengas una zona con manchas en la alfombra, tampoco es lo más cómodo del mundo ponerte de rodillas para limpiarla. Para cosas pequeñas bien, pero para limpiar cosas grandes resulta engorroso.

Tiene batería para rato

Atendiendo a la ficha técnica, la batería del Omni E28 es de 5.200 mAh, lo que según el fabricante da para hasta 180 minutos si solo aspira o hasta 110 minutos en aspiración y fregado. Como es habitual, se trata de las cifras obtenidas en laboratorio en el escenario más optimista y una cosa es la teoría y otra la práctica.

Para calibrar la duración para poderlo comparar con otros modelos, hemos puesto el robot únicamente en modo aspiración pero en la configuración más ambiciosa posible. Así ha conseguido aspirar toda la casa (unos 75 metros cuadrados útiles) al completo requiriendo 63 minutos y consumiendo el 41% de batería.

Tras volver a la base, hemos repetido la limpieza con idéntica configuración y casi ha logrado limpiar otra limpieza completa de la casa. En cifras: unos 120 minutos de funcionamiento ininterrumpido aspirando a tope con una carga, o lo que es lo mismo, 150 metros cuadrados de área de limpieza. En este sentido es buen candidato para pisos de tamaño mediano y grande ya que además si se queda a medias es capaz de recordar dónde se quedó y retomarlo. Además, puede guardar varios mapas en la app, lo que facilita la tarea.

Pero salvo ocasiones puntuales, lo más frecuente será no ponerlo al máximo y combinar la aspiración con el fregado. Asimismo y como ya hemos visto en el apartado de limpieza, dejar que el modo automatizado funcione es lo más conveniente para optimizar batería y limpieza. Así, un día cualquiera con una limpieza completa ha gastado un 36%, de modo que podría limpiar mi casa de arriba a abajo más de dos veces con una carga.

Cómo es la app

Desde el aspirador podemos ponerlo en marcha y enviarlo a la base gracias a los dos botones que encontramos en su superficie, pero teniendo en cuenta lo completa que es su app y que es compatible con asistentes de voz y con Matter, lo suyo es configurarlo para aprovechar todas sus funciones.

En la pantalla principal aparece un mapa en 2D o 3D según elijamos y allí podemos elegir cómo queremos que sea la limpieza, configurar tareas o activar la automatización de IA. La sección de ajustes es inmensa: puedes elegir qué quieres hacer con la base, ver el historial, configurar bloqueos infantiles o el modo mascota, activar el modo experimental, leer manuales o gestionar los mapas.

A su favor, la interfaz es buena, clara y está bien organizada, de modo que si no te quieres complicar le das al botón grande de 'Iniciar' y comienza a limpiar con la configuración por defecto. Tiene algunos fallos menores como la aparición de un pop up de 'Comentarios' al hacer un pantallazo, pero en general es una app sólida, que funciona bien y que satisfacerá tanto a techies como a la gente que no quiera complicarse.

Poco mantenimiento

En mis semanas de prueba con el Anker Eufy Omni E28 lo que más he tenido que hacer es vaciar el depósito de agua sucia y llenar el de agua limpia, algo que se hace simplemente tirando del asa, poniéndolo bajo el grifo y poco más. Eso sí, no me ha hecho falta ni tocar el depósito para sólidos, que sigue casi vacío. Por otro lado, el cepillo dual con cerdas y gomas ofrece un buen rendimiento ante cabellos y no cuesta demasiado desenredarlo.

Así que si tienes alergia al polvo, este modelo está bien en tanto en cuanto la frecuencia de manipulación de este alérgeno es mínima. Por otro lado y si quisieras vaciar el depósito a la vieja usanza, es tan fácil como quitar la tapa y tirar el asa para liberarlo y volcarlo en la basura sin tocarlo. Por cierto, en esa zona está el filtro, de modo que sustituirlo no tiene mucha complicación llegadas a este punto.

Lo que más me ha sorprendido para bien es que el rodillo de fregar nunca huele, gracias al lavado y secado automático, un mal endémico de los accesorios para fregar si no los retiras inmediatamente para lavarlos. La configuración que viene de serie es adecuada, pero si así lo deseamos en la app se puede modificar para un secado más intenso o cambiar la frecuencia del vaciado del depósito de sólidos. En cuanto a molestias, más allá de la succión, que es un estruendo puntual, en general es bastante silencioso.

Anker Eufy Omni E28, la opinión de Xataka

Cuando parecía que la innovación en los robots aspiradores se había estancado con el techo puesto en las bases autovaciables y el reconocimiento de objetos, este 2025 ha sido el de las sorpresas y atrevimientos en el segmento: el Roborock Saros Z70 con brazo mecánico y este Anker Eufy Omni E28 con una base diferente que se atreve a salirse del formato.

Una base que lo convierte en un aspirador 3 en 1 con más ganas que acierto. Vamos por partes. El robot aspirador es solvente en todo lo que cabe esperar en un gama alta: con una navegación bastante decente, aspirado y fregado rozando el sobresaliente, buena batería y un mantenimiento escaso.

Su versatilidad radica en la posibilidad de usarlo como 'aspirador quitamanchas portátil', el problema es que es un aspirador que se queda en tierra de nadie: no es inalámbrico, no tiene ruedas y por culpa de sus dimensiones no resulta especialmente manejable, pero la realidad es que si le encuentras un sitio, te hace el apaño tanto para aspirar como para una limpieza. No está a la altura de los buenos aspiradores de trineo ni los inalámbricos, pero estos tampoco tienen el extra de la limpieza húmeda.

Es, en pocas palabras, un aspirador único en su especie. Y lo mejor es que cumple la premisa con la que empezábamos esta review: si solo tienes un robot aspirador en casa necesitas algo más para limpiar sofás y colchones y con el Anker Eufy Omni E28 no necesitarás nada más. Y eso no es poco.

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio: cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados