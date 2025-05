Huawei Watch Fit 4 Pro, análisis: HarmonyOS le sienta de escándalo al nuevo reloj de Huawei (a pesar de todo)

Huawei vuelve a la carga con no uno, no dos, sino tres relojes inteligentes. La firma ha presentado en Berlín su nueva hornada de smartwatches con HarmonyOS y el Watch Fit 4 Pro es, junto al Watch 5, uno de los más interesantes. Lo es porque quiere dejar atrás los errores y fallos del Watch Fit 3 ofreciendo un acabado más premium y un buen lote de funciones nuevas.

El Watch Fit 3 nos gustó mucho, pero pecaba de tener algunas carencias a nivel de software que la versión 5.1 del sistema operativo de Huawei quiere corregir. En Xataka llevamos ya unos días probando su sucesor más "Pro" para traeros este, su análisis. Sin más dilación, vamos con ello.

Ficha técnica del Huawei Watch Fit 4 Pro



huawei watch fit 3 dimensiones y peso 44,5 x 40 x 9,2 mm 30,4 gramos sin correa pantalla AMOLED a color de 1,82 pulgadas 60 Hz Brillo pico: 3.000 nits Sensores Huawei TruSense Huawei TruSleep Sensor de ritmo cardíaco Sensor SpO2 Acelerómetro Sensor de temperatura Electrocardiograma Sensor de gravedad Magnetómetro Batería 400 mAh Carga rápida (60 minutos) Autonomía Uso típico: 7 días Máximo: 10 días conectividad Bluetooth BLE Chip GPS global resistencia 5 ATM botones Botón de acción lateral Corona giratoria compatibilidAD iOS y Android sistema operativo HarmonyOS 5.1 OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Seguimiento de salud femenina

Monitorización de estrés Electrocardiograma Rigidez arterial Notificaciones

Control musical Más de 100 modos deportivos AppGallery PRECIO 279 euros

Huawei Watch Fit 4 Pro, nuestra experiencia

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Un buen trabajo de diseño. El Watch Fit 3 nos gustó mucho y el Watch Fit 4 Pro es, exactamente, lo que cabría esperar: una mejora de lo que ya estaba bien. La caja está fabricada en aluminio y el bisel en aleación de titanio, mientras que la pantalla está protegida por cristal de zafiro. Es bastante parecido en tamaño al modelo anterior, pero ligeramente más delgado y un pelín más pesado. Sea como fuere, se siente bien y es cómodo de llevar, incluso de noche (algo que yo he hecho por la ciencia, pero que generalmente intento evitar).

El acabado es algo más deportivo que el del Fit 3 y eso juega en su contra en un aspecto importante: el aprovechamiento del frontal. Luego hablaremos de la pantalla, pero mientras que el Fit 3 tenía un panel 2,5D (ligeramente curvado), este modelo tiene una pantalla plana. Los marcos se disimulan menos, muchos menos, dando la impresión de que el frontal podría haberse aprovechado mejor. Es algo meramente estético, pero ahí queda.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Ay, esa corona. Lo dijimos en el modelo anterior y lo repetimos en este: qué corona tiene la gama Fit. Se mueve perfectamente, responde a las mil maravillas y tiene un feedback háptico tremendo. Está a la altura de los mejores relojes que hemos probado. El botón inferior, que ahora sí cumple la función de sensor para electrocardiogramas, también es muy agradable: no clickea, tiene un recorrido perfecto... Sin quejas en este aspecto.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Una correa genial, pero no universal. La correa instalada por defecto varía dependiendo del color que elijamos. En el Fit 4 Pro solo el modelo en verde trae una correa de nylon, mientras que en el Fit 4 solo la encontramos en el de color gris. En el resto, la correa es de TPU. No puedo juzgarlas porque no las he probado, pero si son como las del Watch Fit 3 serán geniales. La que sí he probado es la de tela, cuyo cierre es de velcro.

Se siente muy bien rematada, al tacto es realmente agradable y se seca muy rápido. No obstante, me preocupa su durabilidad a largo plazo al ser, bueno, de nylon. Si solemos hacer deporte (y sudamos mucho), lo ideal sería cambiarla por una de silicona. Y eso es un tema, porque el acople no es estándar. No podemos usar una correa cualquiera, sino que el enganche es propietario.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Pantalla a prueba de sol. Pasamos a la pantalla. Huawei ha montado un panel AMOLED de 1,82 pulgadas. Es prácticamente idéntico al modelo anterior, con la diferencia de que no es curvo (sí, los marcos se notan más, pero no tiene destellos extraños en los bordes) y que el brillo máximo es, literalmente, el doble. Estamos ante un panel capaz de alcanzar los 3.000 nits, algo que solo sucederá en ocasiones puntuales y que aprovecharemos en deportes al aire libre o haciendo senderismo.

Para los que no escalamos montes y nos importe más lo relacionado con el estilo de vida, esto se resume en una pantalla que se ve perfectamente a plena luz del día. Además, el panel responde bien a los gestos y toques y se mueve con fluidez. Minipunto también por el brillo automático, por la enorme cantidad de carátulas disponibles y por tener modo Always on Display (que yo, personalmente, apago).

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

HarmonyOS bajo el capó. Huawei ha lanzado este dispositivo con HarmonyOS 5.1 y las cosas como son: no es perfecto y sigue sin estar a la altura de Wear OS o watchOS, pero le sienta bien. Ahora sí disponemos de AppGallery, una tienda de aplicaciones con poquitas opciones y a la que solo podemos acceder desde el móvil, pero que nos permite acceder a Petal Maps (a medias. No hay un mapa en tiempo real, sino solo instrucciones de giro) y apps útiles como un controlador remoto para la cámara. No es la panacea, pero sí toda una declaración de intenciones.

El rendimiento es sobresaliente en casi todos los apartados, sin un solo tirón apreciable y con una navegación exquisita e intuitiva. Todo lo necesario para usar el reloj está disponible y funciona realmente bien. ¿Es el sistema más completo? Ni de lejos, pero Huawei va dando pasos hacia delante a un ritmo frenético. En lo que a velocidad, fluidez, facilidad de uso y versatilidad, HarmonyOS va más que sobrado.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

¿Dónde está el problema? En el asistente de voz. En todo lo que supone usar voz, realmente. El dispositivo no tiene Google Assistant, Google Gemini o Alexa, sino Celia, el asistente de Huawei. Este solo lo podemos usar si tenemos el reloj conectado a un móvil con EMUI 10.1 o superior, por lo que, en la práctica, no podemos usarlo. Nada de pedir información, hacer acciones o cualquier cosa que en otros relojes podemos hacer con Google Assistant o Siri. Una verdadera lástima.

También hemos experimentado algunas desconexiones puntuales, algo que achacamos a que hemos tenido que usar una versión beta de la app Huawei Salud durante el análisis más que a un fallo del propio reloj. La sensación general con HarmonyOS es que funciona muy bien y cumple con creces con todo lo básico, pero hinca la rodilla cuando queremos ir un pasito más allá.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Los pagos. Siguen sin estar disponibles. El reloj tiene NFC e incluso cuenta con una app llamada Wallet que parece preparada para admitir pagos móviles, pero no funciona. Debería poder configurarse desde la app para móvil, pero ni siquiera aparece la opción. En pocas palabras, los pagos móviles siguen siendo una asignatura pendiente en los relojes de Huawei.

Llamadas y notificaciones. Otra función que hemos echado en falta es la posibilidad de responder y hacer llamadas desde el reloj. Por algún motivo, las llamadas Bluetooth no están disponibles, no funcionan. Da igual que las recibas en el móvil o las inicies desde el reloj, no van. Hemos preguntado a Huawei por ellas y actualizaremos cuando tengamos más información. Tiene pinta de ser un bug de software y algo que se arreglará con una actualización, pero durante estos días no hemos podido probarlas, como tampoco hemos podido probar el micrófono o el altavoz. Sobra decir que tampoco es compatible con eSIM.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Las notificaciones, por su parte, han recibido al fin el amor se merecían. Si en el Watch Fit 3 destacamos como punto negativo que las notificaciones no se podían responder, en este modelo no solo las podemos responder, sino que podemos hacerlo con un teclado en pantalla, con emojis y con respuestas predeterminadas. La única parte negativa es que el dictado por voz solo funciona si tenemos el reloj conectado a un dispositivo Huawei.

La salud. TruSense es una sensórica que, históricamente, ha funcionado bien y esta no es una excepción. El reloj mide con precisión la frecuencia cardíaca, el sueño (muy bien, de hecho), el nivel de oxígeno en sangre, el estrés, la temperatura de la piel y dos opciones nuevas: la rigidez arterial y el electrocardiograma. Ninguna de estas métricas sustituye a una visita a un médico, pero sí nos pueden ayudar a detectar apneas del sueño o posibles arritmias.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

La aplicación genera informes muy completos de todas las métricas, ofrece consejos de mejora, insights y explicaciones para que entendamos cómo evoluciona nuestro estado y qué significan las cifras que vemos, algo nunca está de más. En ese sentido, Huawei ofrece Health+, un plan de pago con funciones adicionales como entrenamientos premium, planes generados con IA, música para dormir o análisis de la dieta. Su precio es de 59,99 euros anuales y sacarle más o menos provecho dependerá de cada usuario.

Informe generado por la app | Imagen: Xataka

Informe generado por la app | Imagen: Xataka

Lo cierto es que nos hemos llevado una grata sorpresa con el dispositivo. La precisión del sistema TruSense es bastante alta y, aunque Huawei Health puede resultar algo confusa de primeras, una vez te haces a ella y dedicas un rato a entender qué y cómo nos está detectando el reloj, es una app realmente completa.

El deporte. Huawei ha puesto mucho esmero en las funciones y opciones deportivas de su nuevo reloj. Además del abanico habitual de deportes que se pueden registrar, la firma ha añadido un modo dedicado al golf con más de 15.000 mapas, modos de buceo profesionales y funciones dedicadas a los corredores más y menos pro, así como a los excursionistas. También se han escuchado mis plegarias y a los modos volar cometa, laser tag, dardos, billar, gateball y parkour se ha añadido un modo pádel. Gracias por acordarte de nosotros, Huawei.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Bromas aparte, el reloj nos permite descargar mapas para usarlos sin conexión y registrar la ruta sobre los mismos durante una carrera o una excursión, por ejemplo. También podemos importar rutas de Komoot mediante una integración nativa y registrar las nuestras propias desde el propio reloj. Hay muchísimas opciones tanto para usuarios más avanzados como para los que busquen un registro más sencillo de sus carreras.

Informe generado de un trayecto corto donde puede verse la precisión del GPS | Imagen: Xataka

En ese sentido, el chip GPS tiene una precisión bastante buena. Me temo que Córdoba no es la mejor ciudad para juzgar el rendimiento del GPS en ciudades con edificios altos, ya que raro es el que supera las seis plantas. Sin embargo, la estabilidad de la señal es buenísima y la ruta registrada, sorprendentemente precisa. Sin quejas en este aspecto.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

Batería: una semana sin problema. El Huawei Watch Fit 4 Pro esconde en su interior una batería de 400 mAh capaz de aguantar una semana de uso típico. Si le exigimos más, como usar mucho el GPS o, en otro contexto, hacer muchas llamadas, la cosa cambiará, pero con un uso normal la batería aguantará seis-siete días sin problema. La carga, por su parte, se completa en una hora y ya no depende de unos pines POGO inferiores, sino que es carga inalámbrica con un cargador propio de un reloj del año 2025. Ya tocaba.

Huawei Watch Fit 4 Pro, la opinión y nota de Xataka

El Huawei Watch Fit 4 Pro es un smartwatch que cumple de sobra en casi todos los apartados. Ofrece lo que cabría esperar de un reloj inteligente de esta categoría. Es bonito, es cómodo, la batería aguanta, la pantalla se ve estupendamente, el sistema operativo se comporta con soltura... No me cabe la menor duda de que el usuario que busque un smartwatch sencillo y más asequible que los modelos más top encontrará en este dispositivo una experiencia buena.

Huawei Watch Fit 4 Pro | Imagen: Xataka

El problema viene, como siempre sucede con los relojes de Huawei, cuando le pedimos un poco más de la cuenta. Si bien es cierto que la firma china ha corregido y/o mejorado bastantes cosas con respecto a la generación anterior, HarmonyOS sigue sin ser competencia directa para Wear OS o watchOS. Le falta todavía ese extra en funciones y versatilidad del que pueden presumir sus competidores.

Sin ir más lejos, no tener un sistema de pagos móviles funcional o la capacidad de usar un asistente de voz, ergo que el reloj no se integre con la domótica de casa son cosas que pesan. Si esto no es un problema y valoramos el diseño, la autonomía y la ergonomía por encima de las funciones, el reloj cumplirá sin ningún problema. En caso contrario, toca seguir esperando.

8,3 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Software 7,75 Batería 8 Interfaz 8 A favor Es cómodo y está bien rematado.

La pantalla se ve muy bien.

La batería aguanta hasta una semana con un uso normal. En contra HarmonyOS ha mejorado, pero sigue sin estar a la altura de los competidores.

No tiene pagos móviles.

Por algún motivo, las llamadas Bluetooth no funcionan.



