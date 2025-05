Honor 400, análisis: si buscas un móvil de gama media para hacer fotos, he aquí una serio contendiente

La familia de gama media de Honor para 2025 se acaba de completar con el Honor 400, el hermano mediano situado entre el Honor 400 Lite y el Honor 400 Pro. Un terminal que trata de diferenciarse con un diseño premium y un sensor principal de 200 megapíxeles, idéntico sobre el papel al de su hermano mayor.

Sabiendo de lo disputada de esta gama, en Xataka teníamos curiosidad por ver en qué posición se quedaba respecto a su competencia. Así que lo hemos probado a fondo durante varias semanas y ya tenemos unas conclusiones.

Ficha técnica del Honor 400



HONOR 400 DIMENSIONES Y PESO 156x5 x 74,6 x 7,3 mm 184 gramos PANTALLA OLED de 6,55 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.736 x 1.264p 460 píxeles por pulgada Brillo de hasta 5.000 nits 120 Hz de tasa de refresco PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB / 512 GB BATERÍA 5.300 mAh Carga rápida de hasta 66 W CÁMARAS TRASERAS Principal: 200 MP f/1,9 con OIS Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º CÁMARA FRONTAL 50 MP SISTEMA OPERATIVO MagicOS 9 basado en Android 15 SONIDO Doble altavoz estéreo con tecnología Voice Care CONECTIVIDAD Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 Dual SIM USB-C OTROS Certificación IP65 contra el agua y el polvo Lector de huellas en pantalla PRECIO 499 euros (8 GB + 256 GB) 549 euros (8 GB + 512 GB)

Diseño, pantalla y sonido: es difícil mejorar su combo

Diseño de la trasera del Honor 400 (Imagen: Xataka)

No especifica el fabricante con qué material ha construido el Honor 400, pero es de intuir por su gama y precio que será un modelo con policarbonato y plástico. No es tampoco una pega, dado que se siente muy premium tanto a la vista como en mano. La unidad en color dorado que hemos podido analizar le da un toque aún más distinguido.

Cuenta con bordes planos de apenas 0,7 centímetros y con un ligero pulimento que hace lo hace bastante cómodo de sostener y que no resbale. En la trasera nos encontramos su doble cámara y flash en la esquina superior izquierda, integrados en un encapsulado con forma de trapecio con esquinas curvadas.

Toda la botonera se ubica en el lateral derecho (Imagen: Xataka)

En lo que al resto de dimensiones se refiere, tenemos la sensación de que el Honor 400 es uno de esos móviles que gustarán a quienes busquen móviles compactos. Tal vez no sea su mejor definición, pero en un año en el que los tamaños de 6 pulgadas están condenados a muerte, podemos aceptar pulpo como animal de compañía y 6,55 pulgadas como móvil compacto. O, al menos, manejable.

La pantalla viene con un cristal protector preinstalado para protegerse frente a arañazos (Imagen: Xataka)

Sus poco más de 15 centímetros y medio de alto, un ancho de 7,4 centímetros y, sobre todo, su peso de 171 gramos lo hacen muy ligero y cómodo de manejar incluso con una sola mano. A ello ayuda también la posición de sus botones, volumen y bloqueo, situados todos en la parte derecha. A diferencia de su hermano Lite, aquí no encontraremos ningún botón especial para la cámara (y en parte, hasta lo agradecemos, dado que en aquel no funcionaba del todo bien).

La parte delantera destaca por tener unos biseles simétricos muy reducidos que le dan todo el protagonismo a su pantalla, un panel AMOLED de 6,55 pulgadas. La experiencia de uso de la pantalla ha sido exquisita, dado que arroja una muy buena calidad de visionado con colores muy equilibrados y naturales, buenos angulos de visión y un brillo que… Vaya, qué brillo.

Sin problema en exteriores para ver bien la pantalla del Honor 400 (Imagen: Xataka)

Ver la pantalla en exteriores con el sol encima ha sido el gran inconveniente de los smartphones hasta hace bien poco. Sin embargo, se están democratizando los brillos altos incluso en gamas medias como el Honor 400, que alcanza los 5.000 nits de brillo. No los sostiene durante mucho tiempo y es solo para consumir contenido en HDR, pero lo cierto es que en los momentos puntuales en los que lo hemos precisado ha aparecido y ha sido un gusto poder responder un mensaje rápido o ver una indicación del GPS con el sol pegando fuerte.

Como detalle adicional de la pantalla, debo decir que he agradecido profundamente la incorporación de configuraciones específicas para la lectura. No aporta nada que no se pudiese añadir toqueteando otros ajustes, pero tenerlos englobados dentro de un mismo apartado dentro de los ajustes hace que sea mucho más cómodo y práctico.

La salida de audio, estéreo con doble altavoz, ha sido bastante notable. Ofrece un sonido muy equilibrado, sin sensación de enlatado y sin apenas distorsión hasta que llegamos al nivel de volumen más alto. Sin embargo, le penalizan los graves, los cuales son poco contundentes.

Por eso, mi recomendación es recurrir a los auriculares. No tiene jack de 3,5 milímetros para audífonos cableados, pero es plenamente compatible con los inalámbricos, así que aparte de dar una mejor experiencia con los altavoces, nos aseguramos de que no molestamos al de al lado (sobre todo en sitios públicos).

Rendimiento: no está a la altura del resto del dispositivo

Empezaremos por la conclusión: esperábamos más del rendimiento del Honor 400. Su cerebro principal es un Snapdragon 7 Gen 3 y viene con ocho GB de RAM. El SoC, que sobre el papel no debería ser un mal chip, nos ha jugado malas pasadas en más ocasiones de las que hubiésemos deseado. Y es algo que le achacamos directamente a este componente porque ya vimos algo similar en otros terminales, como el Motorola Edge 50 Pro.

Un mensaje que hemos visto más veces de las que nos gustaría (Imagen: Xataka)

Lo primero de todo es que incluso desplazándonos por el sistema se percibe lag. Y sin necesidad de que tengamos una sola app abierta en la multitarea. También hemos experimentado algún tirón extraño al abrir aplicaciones poco exigentes como Google Maps, la cual ha sido la que más veces nos ha dejado colgados con el clásico mensaje de "la app no responde".

Por suerte, y de forma sorprendente a tenor de lo ya comentado, la cosa mejora cuando ejecutamos aplicaciones exigentes. Editando vídeo con CapCut o jugando a 'Genshin Impact', el Snapdragon 7 Gen 3 rinde de forma notable, permitiendo incluso configuraciones gráficas por encima de las opciones intermedias y sin que apenas suframos más que alguna caída de frames muy puntual.

También nos deja un buen sabor de boca el procesador en lo que a gestión de temperatura se refiere, ya que el calentamiento es moderado incluso en situaciones complejas. En una época en la que el sol cada vez pega más fuerte y las temperaturas suben, el Honor 400 nos ha permitido un uso intensivo en la calle sin que el calor que desprende de su interior nos haya resultado molesto.

Aunque pueda parecer alta, esta temperatura solo la obtuvimos en una ocasión que llevamos el dispositivo al límite (Captura de CPU-Z) (Imagen: Xataka)

Tan solo hemos logrado llevarlo a los 42º C de temperatura con un uso realmente exigente: jugando a 'Genshin Impact' en una terraza al sol durante al menos 10-15 minutos. Y para ser justos con la verdad, incluso en esa tesitura hemos podido seguir sosteniendo el teléfono en la mano sin preocuparnos de si "quemaba".

En las puntuaciones obtenidas en sus pruebas de rendimiento, ha superado con nota a otros terminales con idéntico o parecido chip. Tan solo el Nothing Phone (3a) Pro, con 12 GB de RAM, ha logrado superarle.

(Imagen: Xataka)



HONOR 400 HONOR 400 LITE MOTOROLA EDGE 50 PRO REDMI NOTE 14 PRO+ nothing phone (3a) pro PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 MediaTek Dimensity 7025 Ultra Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE/MULTI) 1.137 / 3.319 886 / 2.258 1.138 / 3.106 1.163 / 3.182 1.164 / 3.291 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 5.529 - 5.520 - - PCMARK WORK 3.0 13.533 12.094 14.605 13.942 12.496

La biometría también obtiene una buena nota. No en el desbloqueo facial, el cual tiende a ser errático cuando hay poca luz y lento incluso cuando sí la hay. Se debe a que no dispone de sensores 3D dedicados, lo cual también lo hace más inseguro. No sucede lo mismo con su sensor de huellas bajo pantalla. Es de tipo óptico y no nos ha arrojado un solo error. Se sitúa en una muy buena posición para el dedo y la animación para desbloquearlo apenas dura unas pocas milésimas de segundo, lo cual ayuda a tener una experiencia de uso muy fluida.

Batería: a tope durante dos días

Teniendo una batería poco mayor que la del Honor 400 Lite, esperábamos resultados similares en autonomía para el Honor 400. Pero no. Fue aún mejor. Propiciado seguramente por tener otro procesador y una pantalla más pequeña, hemos llegado a tener algo más de siete horas de pantalla activa en muchas ocasiones y no con usos sencillos precisamente.

En un día de haberle dado mucha caña al terminal, llegamos a la hora de comer del día siguiente con un 11% y con autonomía para un par de horas más en standby (Imagen: Xataka)

De forma habitual hemos usado aplicaciones de GPS, de videollamadas y juegos exigentes durante horas y todo con los 120 Hz de refresco activos y un brillo bastante alto. Esto al final se ha traducido a que pasemos por el cargador una vez cada dos días.

Sí que hubo algún día en el que la media ha sido inferior por haber hecho un mayor uso de apps exigentes que del resto, pero así todo hemos llegado al final del día con alrededor de un 20% de batería. Un porcentaje bajo como para decidirnos a recargarlo durante la madrugada, aunque suficiente seguramente para haber aguantado al menos la mañana siguiente.

El Honor 400 viene sin adaptador de corriente, algo ya habitual en casi todos los smartphones, pero tiene capacidades de carga rápida de hasta 66 W. Nosotros lo hemos estado cargando con uno de 45 W y el resultado no ha sido malo del todo, obteniendo una carga completa en poco más de una hora. Por tanto, en este punto podemos darnos por satisfechos, aunque no sea, ni de lejos, la carga más rápida del mercado.

Software: más cargado de IA que nunca

MagicOS 9 se basa en Android 15 (Imagen: Xataka)

Con Android 15 bajó el capó, el MagicOS 9 del Honor 400 trata de destacar por sus funcionalidades de IA. Y es que, más allá de ser compatible con modelos de terceros como Google Gemini o la posibilidad de instalar la ya clásica ChatGPT, este dispositivo viene con funciones propias del fabricante.

Honor AI, que es como se llama, destaca por siete funcionalidades:

Imagen: Xataka

Sugerencias con IA: en base a nuestro uso, se nos sugieren accesos rápidos a aplicaciones en la pantalla de inicio, incluyendo la creación de carpetas inteligentes. Eso sí, requiere de varios días y semanas de uso para que aprenda de nuestros hábitos, ya que los primeros días daba la sensación de ser un poco aleatorio.

en base a nuestro uso, se nos sugieren accesos rápidos a aplicaciones en la pantalla de inicio, incluyendo la creación de carpetas inteligentes. Eso sí, requiere de varios días y semanas de uso para que aprenda de nuestros hábitos, ya que los primeros días daba la sensación de ser un poco aleatorio. Texto mágico: una función de lo más útil para seleccionar y copiar textos de imágenes, tanto con fotos que hayamos hecho nosotros a carteles o documentos, como a fotografías que guardemos de otras fuentes.

Imagen: Xataka

Portal mágico: un clásico de Honor que básicamente nos permite capturar imágenes (o parte de ellas) con los nudillos y obtener después información sobre el elemento en cuestión. Es algo así como el 'Rodea para buscar' de Google.

un clásico de Honor que básicamente nos permite capturar imágenes (o parte de ellas) con los nudillos y obtener después información sobre el elemento en cuestión. Es algo así como el 'Rodea para buscar' de Google. Subtítulos con IA: si estamos leyendo texto o consumiendo vídeo en otro idioma, podemos obtener una traducción simultánea mediante subtítulos gracias a esta función.

Imagen: Xataka

Traducir con IA: poco misterio tiene esta opción, que hace justo lo que promete, pero en este caso se aplica a conversaciones en vivo (o en videollamadas).

poco misterio tiene esta opción, que hace justo lo que promete, pero en este caso se aplica a conversaciones en vivo (o en videollamadas). Escritura con IA: a través de un menú accesible desde el teclado, podremos seleccionar un texto y resumirlo, ampliarlo o cambiarlo con otro estilo de escritura.

a través de un menú accesible desde el teclado, podremos seleccionar un texto y resumirlo, ampliarlo o cambiarlo con otro estilo de escritura. Detección de deepfakes con IA: en España no lo sufrimos tanto, pero ya se están extendiendo las estafas con videollamadas en otros países y esta función nos permitirá saber si quien está al otro lado es un clon o es una persona real. Por desgracia, no hemos tenido oportunidad de probarla.

Por lo demás, MagicOS 9 nos deja un sabor agridulce. En la parte más agria nos encontramos con un sistema que no es del todo fluido, algo que achacamos al procesador porque no nos sucedió con el Honor 400 Lite. También nos decepciona la cantidad de aplicaciones preinstaladas (bloatware) que incorpora.

Por el lado positivo, nos ha gustado la propuesta alejada de Android stock. Honor sigue apostando por una interfaz propia que se percibe mucho en detalles como el centro de control, los iconos o la personalización del fondo de pantalla. Y eso es algo que, aunque depende mucho de las preferencias de cada uno, personalmente me ha gustado.

Como broche, decir que el Honor recibirá 6+1 años de actualizaciones, siendo los seis primeros de soporte completo con nuevas versiones de Android a lomos de MagicOS y un último con parches de seguridad.

Cámara: la sorpresa está en su procesado

Doble cámara y flash en la trasera del Honor 400 (Imagen: Xataka)

En el particular módulo de cámara del Honor 400 se esconde una configuración bastante ambiciosa sobre el papel, al menos en lo que al sensor principal y al delantero se refiere.

Cámara delantera: sensor de 50 megapíxeles.

sensor de 50 megapíxeles. Cámara principal trasera: sensor con tamaño de 1/1,4 pulgadas con 200 megapíxeles, apertura focal de 1,4 y estabilización óptica de imagen.

sensor con tamaño de 1/1,4 pulgadas con 200 megapíxeles, apertura focal de 1,4 y estabilización óptica de imagen. Cámara gran angular trasera: sensor con 12 megapíxeles, apertura focal de 2,2 y campo de visión de 112º con capacidad de fotografía macro.

Un detalle importante a comentar sobre la resolución es que, en el modo automático, la cámara dispara en 12 megapíxeles y hay que ir al modo de alta resolución para obtenerlo en 200 megapíxeles. Suele ser habitual en muchos smartphones y debemos decir que tiene sentido.

Imagen: Xataka

Como verás en la anterior captura, esa es la diferencia de tamaño entre una foto de 12 MP y otra de 200 MP. Disparar siempre a máxima resolución es una amenaza al almacenamiento y, aunque es evidente que se obtiene una mejor calidad (sobre todo al hacer zoom), nuestro consejo es disparar en 12 y dejar los 200 para ocasiones puntuales en las que queramos el mejor resultado posible.

App de cámara

App de 'Cámara' y ajustes en el Honor 400 (Imagen: Xataka)

No reinventa la rueda Honor con la app de cámara y ni falta que hace. Nos encontramos una interfaz sencilla de acceso rápido a los modos habituales de foto y vídeo. En el apartado 'Más' podremos encontrar más formatos y también tenemos unos ajustes adicionales con los que ordenar los modos o añadir elementos como la cuadrícula, así como aumentar o disminuir la calidad del vídeo.

Cámara frontal

Cámara frontal en 1x (Imagen: Xataka)

Tal como esperábamos sabiendo de su resolución, la cámara frontal arroja muy buen resultado en líneas generales. La colorimetría se ajusta bastante a la realidad, no hay exceso de saturación y es algo que se percibe bien en el rojo de la camiseta de la anterior imagen.

Cámara frontal en 0,8x (Imagen: Xataka)

En interiores la cosa no cambia y se mantiene la misma nitidez y calidad en los detalles cuando ampliamos. En este segundo ejemplo hemos aprovechado el gran angular de la cámara frontal y observamos que no se pierde calidad, siendo un buen modo para videollamadas en las que estemos con otra persona.

Cámara principal trasera

Cámara principal trasera en 1x (Imagen: Xataka)

La calidad del apartado fotográfico del Honor 400 se demuestra en fotografías que, como es el anterior caso, están hechas en el modo automático a 12 megapíxeles. En ella apreciamos una colorimetría sumamente precisa con un azul del cielo profundo y uniforme, sin degradaciones forzadas o ruido.

Sí se percibe algo más de saturación que en la delantera, pero es mínimo y se equilibra bastante con un buen balance de blancos y un gran nivel de detalle en texturas como las que vemos en la pared.

Recorte de cámara principal en 1x (izda.) y cámara principal con zoom digital 30x (dcha.) (Imagen: Xataka)

En el anterior ejemplo podemos observar el buen hacer del software para lograr fotografías más que dignas con zoom 30x. El Honor 400 no dispone de telefoto, por lo que lo todo lo que se obtiene más allá del 1x es digital, pero ya observamos que no es un mero recorte de la escena sin más, sino que se aplica un procesado que mejora la escena considerablemente.

Modo retrato con la cámara principal trasera (Imagen: Xataka)

En el modo retrato nos encontramos también con un muy buen trabajo. Permite graduar el nivel de desenfoque antes de disparar y sabe distinguir muy bien el sujeto del fondo incluso con elementos complicados como el pelo o las orejas. No lo hace perfecto, pero en ausencia de un teleobjetivo u otro sensor que facilite esta modalidad, el resultado es bastante decente.

Cámara principal trasera sin modo noche (izda.) y con modo noche (dcha.) (Imagen: Xataka)

Cuando cae la luz y entra en juego el modo noche, el Honor 400 logra resultados agridulces (aunque más dulces que agrios). La parte negativa es que la calidad de las texturas y el nivel de detalle en general cae, aunque tampoco es dramático. Por contra, añade un extra de luminosidad bastante natural sin exagerar la realidad. De hecho, puedo asegurar que lo que mis ojos veían en el anterior ejemplo está muy cerca de lo que se captó con el resultado de la derecha.

Cámara gran angular trasera

Cámara gran angular trasera (Imagen: Xataka)

No todo iban a ser alegrías y el gran angular demuestra quedar muy por detrás de lo que ofrecen las otras cámaras. Ya no solo en resolución, algo esperable sabiendo sus especificaciones, sino también en cómo interpreta el color de las escenas, dado que tiende a darle excesiva claridad a las escenas y a distorsionar excesivamente los laterales.

Grabación de vídeo

En líneas generales, podemos decir alto y claro que el apartado fotográfico es lo mejor del Honor 400. No es perfecto y el sensor gran angular es la prueba, pero tampoco tiene una gran carencia digna de reseñar. Ofrece un excelente procesado en las principales y da gusto hacerse selfies con el dispositivo.

Galería de fotos completa del Honor 400

Honor 400, la opinión y nota de Xataka

Imagen: Xataka

El mejor adjetivo que me sale para definir el Honor 400 tras varias semanas usándolo no es otro que el de agridulce. Sus grandes virtudes me han encandilado hasta el punto de considerarle como una de las referencias de la gama media en puntos como el procesado de la cámara o la autonomía. Sin embargo, tiene un gran pecado que me frustra los planes.

Su rendimiento es mejorable. Aunque cumple en juegos exigentes, echamos en falta una mayor fluidez y estabilidad en tareas más sencillas e incluso en ciertos desplazamientos por las apps del sistema. Quizá en un terminal cuyo precio parte de los 499 euros esperábamos un poquito más.

En definitiva, el Honor 400 es un teléfono al que catalogar como correcto. Es imperfecto dado el rango de precio tan competitivo en el que se sitúa y en el que hay tantas opciones, pero correcto al fin y al cabo. Tiene un conjunto de cámara, autonomía y ergonomía que nos ha gustado mucho, aunque nos ha faltado ese punto adicional en rendimiento y optimización.

7,3 Diseño 7,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 6,5 Cámara 7 Software 7,25 Batería 7,5 A favor Se siente muy ligero en mano y su diseño bien podría ser el de un móvil de gama premium.

El apartado fotográfico es excelente en cuanto a colorimetría y nitidez.

Va sobrado en autonomía para casi dos días completos de uso. En contra El rendimiento deja mucho que desear en comparación con el resto de especificaciones.

El gran angular deja mucho que desear.

Aunque no tiene un mal software, viene demasiado cargado de aplicaciones que no usaremos.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

