Una webcam, un LED y un módem LTE: Lenovo reinventa sus portátiles con tres geniales accesorios magnéticos

Lenovo ha presentado en este CES 2023 una innovación para sus portátiles que nos encantaría ver en más modelos. Junto al recién estrenado ThinkBook 16p Gen4 llegan los nuevos Lenovo Magic Bay. Una gama de accesorios que se conectan magnéticamente con el portátil y permiten expandir considerablemente sus posibilidades.

Por el momento hay únicamente tres accesorios, pero el mecanismo abre la puerta a ver muchas más posibilidades. Os explicamos cómo funciona esta propuesta de Lenovo. Un añadido opcional para su nuevo portátil, pero que no nos extrañaría que pueda expandirse rápidamente.

Para funcionar se necesita un conector de pines pogo magnéticos situados en la parte superior de la pantalla. Este conector solo se encuentra en el nuevo ThinkBook, pero los accesorios Magic Bay como tal podrían funcionar en el futuro con otros modelos, abriendo la puerta a colocarnos donde más nos interese.

El primer accesorio es la Lenovo Magic Bay 4K Webcam. Como su nombre indica es una webcam de alta resolución. Dispone de autofocus y autoframing, grabación hasta 4K a 30 fps y ajuste de luz automática. También cuenta con un tope físico para garantizar la privacidad si así lo deseamos.

Lo más interesante además de su propia calidad es que la webcam puede rotar en varios ángulos. Esto permite apuntar donde queramos. También puede girarse, por lo que actúa como una cámara trasera para el portátil. Muy útil si por ejemplo queremos en una videoconferencia apuntar hacia lo que nosotros estamos viendo y no solo hacia nosotros mismos.

Es un complemento que recuerda en parte a Continuity Camera, donde podemos usar el iPhone como webcam en los Mac. En este caso, en vez de apostar por el móvil, Lenovo propone un accesorio propio.

El segundo accesorio es el Lenovo Magic Bay Light. En este caso lo que tenemos es una luz LED, ajustable hasta 200 lux. Es un accesorio que se enciende de forma automática cuando activamos la cámara integrada del portátil y permite conseguir una iluminación natural, para esas videollamadas o esos vídeos donde la luz es importante.

El tercer accesorio es el Lenovo Magic Bay LTE. Se trata de un módem LTE, un conector para cuando no tenemos buena conectividad o no nos fiamos de las redes WiFi públicas. El dispositivo tiene un indicador LED para la conexión y un puerto USB tipo C para facilitar la compatibilidad con otros portátiles.

Los tres Magic Bay estarán disponibles a partir de verano de 2023, cuando el ThinkBook 16p Gen 4 se ponga a la venta en España. Después de verlos en la presentación podemos comentar que se quitan y se colocan rápidamente y que su uso tiene mucho potencial. Veremos si este tipo de accesorios empiezan a verse más habitualmente.