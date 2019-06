Raspberry Pi 4, todo lo que sabemos hasta ahora (y todo lo que esperamos)

Uno de los ordenadores más vendidos de toda la historia no es un ordenador convencional. Se trata de la Raspberry Pi, un miniPC que en sus distintas versiones ha logrado vender alrededor de 20 millones de unidades.

Los amantes de este singular dispositivo llevan tiempo esperando por un salto singular y menos evolutivo en su configuración hardware, y aunque no hay apenas detalles de lo que será la Raspberry pi 4, parece claro que se tratará de un modelo muy especial. Esto es lo que sabemos y lo que esperamos de un producto que ha cambiado (un poquito) el mundo y para el que, eso sí, podríamos tener que esperar aún.

Más de un año esperando (y lo que nos queda)

El propio Eben Upton, creador de las Raspberry Pi, nos confesaba a principios de 2018 que aún quedaba más de un año para que pudiéramos ver la Raspberry Pi 4, pero poco después, en abril de 2018, lanzaba la Raspberry Pi 3 Model B+, una versión ligeramente mejorada de su antecesora.

Las mejoras a ese modelo eran ciertamente llamativas tanto en conectividad (WiFi de doble banda, soporte PoE) como en potencia, con una versión algo forzada de su procesador, pero salvo por esos cambios apenas hubo novedades a pesar de que la competencia lleva ya tiempo tratando de aventajar a la RPi allí donde sus propios usuarios demandan más: en sus prestaciones, algo anquilosadas ya.

La cosa no cambió cuando en enero de 2019 la Fundación Raspberry Pi presentó el llamado Raspberry Pi Compute Module 3+ (CM3+), una versión adicional de la Raspberry Pi 3 que adoptaba ese formato "industrial" pero que era especialmente importante por el comentario que acompañaba a su lanzamiento.

En las notas de lanzamiento los creadores de estos dispositivos aseguraban que este sería "el último de una familia de productos basados en litografía de 40 nm", lo que dejaba claro que los cambios que esperaban a la Raspberry Pi 4 empezarían por procesadores bastante más eficientes.

Qué sabemos de las Raspberry Pi 4

Lo cierto es que los responsables de la Fundación Raspberry Pi no han dado demasiadas noticias en el ámbito hardware desde entonces, y apenas sí han ofrecido detalles sobre sus próximos proyectos.

No obstante, sí han confirmado que están trabajando en la próxima versión de la Raspberry Pi. Eben Upton habló con Tom's Hardware y confirmó además que se llamará Raspberry Pi 4. "Sería una locura no llamarla así", explicaba.

Además reveló a esta publicación que aún tendremos que esperar algún tiempo a la aparición de este modelo: "no tengo planes para hacer algún anuncio este año. Creo que entendemos más o menos qué conjunto de características queremos y qué supondría llegar a ese conjunto de características. No creo que tengamos aún un plan definido para convertir eso en un producto por ahora". En cuanto a los cambios confirmados, aunque en muchos casos sin demasiados detalles, esto es lo que sabemos:

Adiós a los 40 nm : habrá cambio de litografía, como ya indicó en el anuncio del Raspberry Pi Compute Module 3+. En la entrevista con Tom's Hardware explicaba que "básicamente hemos alcanzado el máximo de rendimiento para ese nodo de proceso [litográfico". Aunque no se han decidido por el tipo de procesador que lo gobernará, parece que el próximo paso es algún SoC de 28 nm, muy lejos aún de los 7 nm que se manejan en procesadores ARM para móviles. El problema, asegura, es que "en geometrías de proceso más pequeñas se hace más difícil (o al menos más costoso) fabricar entradas que puedan sobrevivir a voltajes de 3,3 V aplicadas a ellas, o salidas que puedan llegar a 3,3V". Puede no obstante que la escala litográfica sea algo más avanzada que los 28 nm, pero una cosa es segura: la mejora en eficiencia y potencia que eso permitirá será sensible. Algunos hablan de los Cortex-A55 como candidatos claros, algo que permitiría mejorar el rendimiento en un 20% de media respecto a las actuales RPi. Nada se sabe del potencial soporte de juegos de instrucciones de 64 bits, por ejemplo

Qué esperamos de la Raspberry Pi 4

Por pedir que no quede, ¿no? Bueno, quizás no tanto. Aunque nos gustaría que la futura Raspberry Pi 4 fuera mucho más ambiciosa en todos los apartados, hay que ser coherentes: un ordenador de 35 dólares tiene que hacer muchas concesiones.

Esta Rock Pi 4 es un buen indicativo de lo que podríamos esperar de la Raspberry Pi 4. Puertos USB 3.0, puerto USB-C, puerto M.2 y eMMC, y conector RJ45 GbE "real".

Aún así no está de más tener en cuenta que en estos años la tecnología ha avanzado enormemente y es posible acceder a chips y componentes mucho más avanzados que cuando apareció la primera RPi y hacerlo a costes reducidos. Eso nos hace pensar que nuestra particular "carta a los reyes magos" no es tan difícil de cumplir.

De hecho estamos viendo cómo en el mercado aparecen alternativas que precisamente dan una idea de lo que podríamos esperar en este ámbito. Una de ellas es por ejemplo la Rock Pi 4, basada en una CPI Rockchip RK3399 hexa-core con dos núcleos ARM Cortex-A72 a 1,8 GHz y cuatro núcleos ARM Cortex-A53 a 1,4 GHz. Existen versiones de 1 GB (39 dólares), 2 GB y 4 GB de RAM LPDDR4 (esta última cuesta 75 dólares), y la GPU es una ARM Mali-T860 con soporte DX11, Vulkan 1.0, y Open CL 1.2.

Además tenemos cuatro puertos USB 3.0 (tipo A) e incluso un puerto USB-C, y aunque no hay almacenamiento interno integrado, hay una ranura microSD y, atención, hasta un slot M.2 y otro eMMC que le dan una versatilidad sorprendente a este producto. Desde luego se implementan aquí algunas de las ideas que querríamos ver en una Raspberry Pi 4, pero veamos en resumen qué esperamos de este futuro modelo: