Las Tortugas Ninja vuelven con 'Shredder’s Revenge', un brawler nostálgico de los creadores de 'Streets of Rage 4' y 'Scott Pilgrim'

Las Tortugas Ninja nunca terminaron de irse. Es una de esas franquicias que desde su nacimiento y la aparición de sus primeros juegos, ha estado siempre presente en los videojuegos. El colorido y simpatía a prueba de bomba de sus personajes, su capacidad para reinventarse y sus características sencillas pero contundentes (personalidades diferenciadas, distintas armas, lo carismático de sus enemigos, el componente urbano) les ha proporcionado éxito tras éxito, evolucionando pero permaneciendo siempre fieles a sus orígenes.

Es precisamente a esos orígenes a los que se retrotrae este nuevo 'Teenage Mutant Ninja Turtle: Shredder’s Revenge', un brawler tradicional que recuerda sobre todo a la mítica recreativa de Konami y al sensacional 'Turtles in Time', de arcade y Super Nintendo. Y que recoge toda la tradición de juegos de lucha callejera de los quelonios ninja, con juego cooperativo para cuatro jugadores. Llegará a lo largo de 2021 para PC y consolas.

¡Cowabunga! ¡Aquí hay pixelazo!

Lo cierto es que este nuevo título llega con pedigrí a cuestas: sus responsables son dos estudios que en los últimos tiempos han llamado la atención por sus juegos de mecánica tradicional e inteligente adaptación a los nuevos tiempos. Dotemu son los responsables de excelentes puestas al día de franquicias clásicas, como el aclamadísimo 'Streets of Rage 4' o el sensacional 'Wonder Boy: The Dragon’s Trap'.

Y por otra parte tenemos a Tribute Games, que han creado juegos de indiscutible sabor retro, como 'Mercenary Kings', pero sobre todo, es destacable que parte de sus responsables han trabajado en el magnífico 'Scott Pilgrim vs. The World: The Game' y en el mejor juego de las tortugas: el 'TMNT' de Game Boy Advance. Ambos estudios han puesto en pie un juego que promete recuperar escenarios y enemigos clásicos de la franquicia y arrancan con la primera sorpresa: un trailer que bebe de la serie animada y con el tema principal reinterpretado por Mike Patton (Faith No More).