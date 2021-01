La edición física del videojuego de Scott Pilgrim es una de las más espectaculares jamás vistas, y el precio no se queda corto

La barbaridad que ves sobre estas líneas es una de las ediciones físicas de un videojuego más espectaculares que hemos tenido ocasión de ver, con un mimo por el título original de Ubi Soft 'Scott Pilgrim vs. The World: The Game', editado originariamente en 2010, fuera de toda duda. Esta nueva edición se divide a su vez en tres distintas opciones, cada una progresivamente más completa (y cara).

El próximo 14 de enero, coincidiendo con su esperado regreso a las tiendas digitales, Limited Run Edition ha anunciado una versión estándar que lleva únicamente el juego (eso sí, en versión remasterizada e incluyendo paquetes de contenido de Knives Chau y Wallace Wells). La segunda, denominada Classic, incluye libro de instrucciones a color, caja de plástico con carátula reversible, hoja con pegatinas, un CD con la espectacular banda sonora de chip-rock compuesta por Anamanaguchi, un ticket de concierto conmemorativo de The Clash at Demonhead y un mapa del mundo del juego.

El lujo: la KO Edition

El salto cualitativo y cuantitativo, ya que costará 139,99 dólares, es la KO Edition, que incluye todo lo visto en la Classic, pero con una caja especial con forma de maletín que representa un concierto de Sex Bob-omb con luz y sonido. También hay otras delicatessen para coleccionistas como una caja estilo Mega Drive con carátula reversible, la banda sonora en cassette, púas de guitarra de Sex Bob-omb, un pin, un libro-guía, cartas coleccionables de los siete ex-novios de Ramona Flowers y dos baquetas de madera decoradas con arte del juego.

Si no jugaste en su momento a 'Scott Pilgrim vs. The World: The Game', no podemos recomendarlo más: su desaparición en 2014 de las tiendas digitales por temas de derechos nos dejó huérfanos de uno de los mejores trabajos de pixel-art de la época, y su regreso parece especialmente adecuado después de un año en el que clásicos del beat'em-up como 'Battletoads' o 'Streets of Rage' han regresado con fuerza inusitada. Impresionante banda sonora, exquisito acabado gráfico y mecánicas profundas de yo-contra-el-barrio clásico para un juego que estamos deseando recuperar... en cualquiera de sus ediciones.