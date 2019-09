'Spyro' y 'Crash Bandicoot' son solo el principio: seis franquicias de Activision que merecen ser renovadas

Activision ha descubierto que, tan efectivos comercialmente como 'Call of Duty' son los videojuegos que forman parte de su catálogo clásico. Los recientes lavados de cara a sus dos mascotas más significativas de Playstation con 'Crash Bandicoot N. Sane Trilogy' y 'Spyro Reignited Trilogy', así como las excelentes ventas de ambos recopilatorios de remakes han animado a la compañía a mirar más allá.

En una reciente reunión con la prensa para hablar de los resultados del segundo trimestre del año, el presidente de Activision Rob Kostich afirmó que se estaban planteando extender los planes que tan extraordinarios resultados habían dado con estas dos franquicias míticas a otras propiedades de la casa. Y no solo con meros remakes, sino con nuevas ideas y juegos renovados. Se han prometido, directamente, remasterizaciones de otras sagas y nuevas entregas de series clásicas. Las posibilidades, dado el catálogo de Activision, son impresionantes.

El legado de Activision

Activision hizo fortuna en los años ochenta desmarcándose como el primer fabricante independiente de juegos para Atari 2600. Antes de su llegada, los juegos de cada consola eran fabricados y distribuidos exclusivamente por el creador de cada hardware. Activision le dio la vuelta a eso, acreditando a autores y lanzando los juegos más vendidos del sistema. Tras el crash de principios de los ochenta que casi acaba con la industria, Activision absorbió a la mítica compañía de juegos clásicos de aventuras Infocom.

Tras unas cuantas penurias en los noventa, llegando a editar exclusivamente programas ofimáticos bajo el nombre Mediagenic, Activision cogió fuerzas en los noventa y a principios de siglo fue absorbiendo estudios como Raven, Neversoft, Infinity Ward o Treyarch. Su fusión con Vivendi en 2008 dio pie a la creación del gigante Activision Blizzard, la gran compañía mainstream del momento.

'Overwatch' es una de las franquicias actuales más potentes de Activision Blizzard

Sus tentáculos son absolutamente inabarcables, pero nos gusta husmear en sus clásicos más o menos olvidados (parece inconcebible hoy día, sobre todo después del bombazo comercial de juegos como 'N. Sane Trilogy', que ha colocado más de diez millones de copias, pero durante años Crash y Spyro estuvieron completamente apartados de los planes de la casa) e imaginar nuevas posibles versiones de sus hitos. Estas son algunas de nuestras franquicias legendarias favoritas de Activision que creemos que merecen ser desempolvadas.

Zork

Un auténtico clasicazo de las aventuras de texto, cuya trilogía original data de nada menos que de 1977-1979. Su innovador parser, que reconocía frases complejas y no exigía andar hablando toda la aventura como un sioux de película de John Wayne marcó el futuro de la mítica Infocom, comprada años más tarde por Activision. La saga no está muerta: innumerables aventuras a lo largo de los ochenta y los noventa actualizaron las aventuras originales, y en 1997, Activision produjo la ya muy anticuada (tanto como los juegos originales) aventura gráfica 'Zork: Grand Inquisitor'. Pero la marca es lo suficientemente mítica y está llena de posibilidades como para revitalizarla por completo.

Pitfall!

El 'Pitfall!' original para Atari 2600 de 1982 es un auténtico clásico: el juego más vendido del sistema y abuelo de todos los juegos de plataformas. Ha tenido un sinfín de secuelas, la mayoría respetando el estilo sencillo y 2D original, y algunas son tan gustosas como 'Pitfall: The Mayan Adventure' de 1994 o 'Pitfall 3D: Beyond the Jungle' de 1998 con Bruce Campbell doblando al protagonista. Un intento de revitalización de su creador original via Kickstarter pasó desapercibido: su creador original, David Crane, pidió 900.000 dólares para rehacerlo y consiguió 30. ¡Es el momento de que Activision se ponga manos a la obra!

Space Quest

Los míticos 'Space Quest' de Sierra también vivieron una evolución extraordinaria desde 1986 hasta la aparición de su última entrega, la sexta, en 1995. Se trata de una serie de ciencia-ficción humorística que juega con todos los tópicos del género narrando las aventuras de un conserje espacial, Roger Wilco. Autoconsciente y metanarrativa, no tuvo la suerte de su compañera 'King's Quest' de recibir un lavado de cara reciente en 2015, pero seguimos esperando que Wilco nos brinde nuevas peripecias (además, están ya cantadas: la décima y la decimosegunda se anunciaron en el cuarto juego, muy al estilo de la franquicia)

Gabriel Knight

Aunque en 2014 tuvimos el remake para dispositivos actuales de la primera entrega de la trilogía clásica, 'Gabriel Knight: Sins of the Fathers', de 1993, la serie principal de esta saga de Jane Jensen lleva clausurada desde 1999. Con una evolución técnica espectacular a sus espaldas a lo largo de la trilogía (aunque nos quedamos con la primera y más modesta parte), esta saga de aventuras point-and-click de Sierra contaba las peripecias del escritor de terror e investigador sobrenatural Gabriel Knight, y su espectacular sentido de la atmósfera y su aterradoras excavaciones en conocimientos esotéricos bien merecen una nueva entrega.

Heretic

Uno de nuestros juegos favoritos de todos los creados con el motor de 'Doom', de ambientación aterradora, y con no pocos avances técnicos para la época (mirada arriba y abajo, un uso creativo de los efectos de sonido, inventario y un largo etcétera). Lo desarrolló Raven Software en 1994 antes de ser adquirida por Activision, y también son muy notables sus secuelas, tanto la oficial como los pseudo-spin offs 'Hexen' y 'Hexen II'.

Tony Hawk's

No exactamente una franquicia muerta: Neversoft la dejó en 2007 con 'Proving Ground', pero hasta hoy Robomodo ha facturado unas cuantas entregas para periféricos delirantes, y también se ha intentado seguir adelante con apuestas para móvil. Pero está claro que 'Tony Hawk's' ha dejado de brillar por agotamiento casi literal. Pasados unos cuantos años desde que la serie marcó a una generación con sus primerísimas entregas quizás sea el momento de recapitular qué se ha aprendido de competidores de la categoría de 'Skate', que han influido hasta a juegos indies como el fabuloso 'Skate City', recién llegado a Apple Arcade. Y ver qué se puede hacer desde aquí.